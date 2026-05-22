Mỹ và Israel bất đồng

Trong khi Mỹ kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình với Iran, giới chính trị Israel được cho là đang nóng lòng muốn gây chiến.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một cuộc điện đàm căng thẳng hôm 19/5, phản ánh những quan điểm khác biệt của 2 nhà lãnh đạo về tương lai cuộc chiến với Iran.

Đây không phải cuộc trò chuyện đầu tiên của hai nhà lãnh đạo. Trong điện đàm hôm 17/5, ông Trump nói về khả năng nối lại chiến dịch tấn công Iran vào đầu tuần này. Chiến dịch thậm chí còn được đặt tên mới Operation Sledgehammer.

Tuy nhiên khoảng 24 giờ sau, ông Trump tuyên bố sẽ tạm dừng kế hoạch theo yêu cầu của các đồng minh vùng Vịnh. Kể từ đó, vùng Vịnh đã liên lạc chặt chẽ với Nhà Trắng và Pakistan để xây dựng khuôn khổ thúc đẩy đàm phán ngoại giao.

Dẫu vậy, tiến trình mới khiến thủ tướng Israel thất vọng. Ông Netanyahu từ lâu chủ trương quyết liệt trong cách tiếp cận Iran, cho rằng việc trì hoãn chỉ khiến Iran hưởng lợi.

Hôm 19/5, ông Netanyahu bày tỏ thất vọng, khẳng định quyết định trì hoãn tấn công là một sai lầm và Mỹ nên tiếp tục theo kế hoạch. Trong cuộc trò chuyện kéo dài một giờ, ông thúc giục nối lại hành động quân sự. Một nguồn tin cho biết Mỹ và Israel có cách nhìn khác biệt, ông Trump muốn chờ đợi một thỏa thuận, còn ông Netanyahu lại mong đợi điều khác.

Israel như "ngồi trên đống lửa"

Giới phân tích nhận định với ông Netanyahu, thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 đã gây ra tổn thất chính trị lớn và làm khuấy động dư luận vốn quen coi Iran là mối đe dọa hiện hữu.

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid và cựu Thủ tướng Naftali Bennett đã sử dụng thỏa thuận ngừng bắn như một công cụ chính trị công kích ông Netanyahu. Ông Lapid mô tả thỏa thuận này là một trong những “thảm họa chính trị lớn nhất trong lịch sử của chúng ta”. Quan điểm này dường như phản ánh suy nghĩ của phần lớn công chúng Israel.

Thăm dò do Viện Dân chủ Israel tiến hành đầu tháng 5 cho thấy đa số người Israel tin việc kết thúc chiến sự quá sớm đi ngược lại lợi ích an ninh, trong khi tỷ lệ tương tự cho rằng xung đột có khả năng tái diễn.

Nguồn tin tiết lộ thủ tướng Israel bực bội trước quyết định tạm dừng nối lại chiến dịch quân sự của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ông Haggai Ram thuộc Đại học Ben-Gurion nói với công chúng và giới chính trị vốn quen coi Iran là kẻ thù số một, không rõ họ muốn giải pháp nào đối phó với Tehran.

“Cả chính trị gia và công chúng đều bị tiêm nhiễm tư tưởng coi Iran là kẻ thù không đội trời chung”, tác giả cuốn Iranophobia ghi lại nỗi ám ảnh của Israel với Iran chia sẻ.

Ông Ram nói phần lớn người Israel vốn coi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, thể hiện rõ qua cách họ chạy nhanh xuống hầm khi tên lửa Iran lao tới. Những người ông Ram trò chuyện cùng vào thời điểm đó dường như không sợ hãi trước trải nghiệm này.

“Theo họ, việc hy sinh cuộc sống thường ngày để ngăn chặn Iran hoàn tất chương trình hạt nhân là điều hoàn toàn bình thường”, ông Ram nói. Do đó, câu hỏi duy nhất trong đầu người Israel là làm thế nào ông Netanyahu có thể khiến Iran đầu hàng.

Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan. Ảnh: Reuters.

Về mặt chính trị, Alon Pinkas - cựu Đại sứ Israel tại Mỹ - suy đoán có 3 lý do khiến ông Netanyahu chưa muốn ngừng chiến.

“Thứ nhất, ông ấy cần một chiến thắng chiến lược lớn, điều ông ấy chưa đạt được ở Dải Gaza hay Lebanon. Thứ 2, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Từ dân thường tới chính trị gia đều đồng thuận rằng Israel chưa đạt được gì từ cuộc chiến vừa qua. Thứ 3, nhìn vào thăm dò dư luận là thấy, ông ấy cần thắng Iran cho cuộc bầu cử cuối năm nay”, ông Pinkas nói.

Vài tuần sau thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khoe khoang một khi Mỹ bật đèn xanh, Israel sẵn sàng ném bom đưa Iran "trở về thời kỳ đồ đá". Điều này nhấn mạnh sự sốt ruột của Israel, muốn tái khởi động xung đột ra sao.

Dẫu vậy, bất chấp công chúng và giới chính trị Israel ủng hộ chiến sự ra sao, ông Netanyahu vẫn có những giới hạn.

"Cuộc chiến này sẽ dừng lại khi Mỹ tuyên bố dừng lại", cựu Cố vấn chính phủ Israel Daniel Levy nói.

Mỹ đặt ngôi sao hy vọng

Theo các nguồn tin, sự thất vọng của ông Netanyahu với cách tiếp cận của Mỹ không phải điều hoàn toàn mới. Các quan chức Mỹ trước đây thừa nhận Washington và Tel Aviv có những mục tiêu khác nhau trong cuộc chiến này.

Bất chấp áp lực từ phía Israel, hiện ông Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Ông tuyên bố tình hình với Iran đang "ở ngay sát bờ vực" nhưng vẫn đáng thêm vài ngày cho đối thoại.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran và Washington vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan. “Dựa trên văn bản 14 điểm ban đầu của Iran, hai bên đã trao đổi nhiều lần. Chúng tôi đã nhận được quan điểm của phía Mỹ và đang xem xét”, ông Esmaeil Baqaei nói.

Pakistan đóng vai trò trung tâm trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hai bên đã thu hẹp được khác biệt quan trọng nào chưa. Iran vẫn giữ các yêu cầu cốt lõi, đặc biệt chương trình hạt nhân hay số tài sản bị đóng băng chưa được giải quyết.

Còn ông Trump nhiều lần khẳng định hành động quân sự vẫn là một lựa chọn khả thi. “Nếu chúng tôi không tìm ra câu trả lời đúng, mọi chuyện sẽ diễn tiến rất nhanh. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi”, ông nói.

Truyền thông Iran tung bằng chứng Houthi bắn hạ UAV Mỹ 30 triệu USD MQ-9 là UAV quân sự của Mỹ có năng lực thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công. Mỗi chiếc MQ-9 có giá khoảng 30 triệu USD .