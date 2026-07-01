Một đường dây trộm xe sang có tổ chức tại Mỹ vừa bị triệt phá, với hơn 90 chiếc Porsche, BMW và Range Rover bị đánh cắp rồi đưa ra nước ngoài tiêu thụ.

Một đường dây trộm cắp xe sang quy mô lớn tại Mỹ vừa bị cơ quan chức năng triệt phá sau khi bị cáo buộc đánh cắp hơn 90 mẫu xe cao cấp như Porsche, BMW và Range Rover với giá trị hơn 8 triệu USD .

Hơn 90 mẫu xe sang trị giá 8 triệu USD được thu hồi

Vụ việc được công bố bởi Tổng chưởng lý bang New Jersey Jennifer Davenport, sau cuộc điều tra kéo dài hơn một năm với sự hợp tác của nhiều cơ quan thực thi pháp luật. Đã có 63 nghi phạm liên quan đến một mạng lưới tội phạm có tổ chức bị bắt giữ.

Một đường dây trộm cắp xe sang quy mô lớn tại Mỹ vừa bị cơ quan chức năng triệt phá sau khi bị cáo buộc đánh cắp hơn 90 mẫu xe cao cấp như Porsche, BMW và Range Rover với giá trị hơn 8 triệu USD .

Điều khiến vụ án gây chú ý không chỉ nằm ở số lượng xe bị đánh cắp, mà còn ở cách thức hoạt động được cho là rất bài bản của đường dây này. Theo các công tố viên, đây không phải những vụ trộm xe ngẫu nhiên mà là một hệ thống được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng.

Các đối tượng xác định trước những mẫu xe mục tiêu, theo dõi vị trí và lên kế hoạch đánh cắp từng chiếc. Sau khi bị lấy đi, những chiếc xe không được tiêu thụ riêng lẻ mà được đưa vào một chuỗi vận chuyển có tổ chức, giống như một hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Các mẫu xe bị trộm tại Mỹ được vận chuyển đến châu Phi

Nhà chức trách cho biết các phương tiện bị đánh cắp được chuyển đến những nhân vật chủ chốt trong mạng lưới, sau đó đưa tới một bãi vận chuyển tại Irvington, New Jersey. Tại đây, xe được đưa vào các container để chuẩn bị xuất khẩu.

Nhà chức trách cho biết các phương tiện bị đánh cắp được chuyển đến những nhân vật chủ chốt trong mạng lưới, sau đó đưa tới một bãi vận chuyển tại Irvington, New Jersey. Tại đây, xe được đưa vào các container để chuẩn bị xuất khẩu.

Các container chứa xe sau đó được vận chuyển qua những cảng biển tại New Jersey và New York trước khi đưa sang thị trường nước ngoài. Điểm đến cuối cùng được xác định chủ yếu là khu vực Tây Phi, đặc biệt là Ghana và Nigeria, nơi các phương tiện này được bán lại.

Danh sách cáo buộc bao gồm nhiều tội danh nghiêm trọng như tham gia tổ chức tội phạm, trộm cắp phương tiện, buôn bán xe trái phép và đột nhập. Những cáo buộc này cho thấy nhà chức trách xem đây là một hoạt động tội phạm có tổ chức thay vì các vụ trộm riêng lẻ.

Theo điều tra, mạng lưới này được cho là đã hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 6/2026, xây dựng một chuỗi cung ứng bất hợp pháp nhằm đưa các mẫu xe sang trị giá hàng triệu USD ra khỏi Mỹ.

Mạng lưới này được cho là đã hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 6/2026, xây dựng một chuỗi cung ứng bất hợp pháp nhằm đưa các mẫu xe sang trị giá hàng triệu USD ra khỏi Mỹ. Vụ triệt phá được kỳ vọng sẽ giúp làm rõ hơn cách các nhóm tội phạm quốc tế đang khai thác thị trường xe cao cấp để thu lợi bất chính.