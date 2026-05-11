Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ tiêu tốn hơn 71 tỷ USD cho cuộc chiến tại Iran

  • Thứ hai, 11/5/2026 21:14 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Theo cổng thông tin Theo dõi chi phí chiến tranh Iran, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch và sau đó duy trì mức chi khoảng 1 tỷ USD/ngày.

Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ-Israel tiến hành tại thủ đô Tehran, Iran ngày 3/4. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 11/5, cổng thông tin Theo dõi chi phí chiến tranh Iran cho biết chi phí chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã vượt 77 tỷ USD sau 71 ngày xung đột.

Theo số liệu được cập nhật theo thời gian thực, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch và sau đó duy trì mức chi khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày cho các hoạt động quân sự, triển khai lực lượng và hậu cần.

Trước đó, tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ hồi cuối tháng Tư, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách kiểm toán Jules Hurst cho biết chi phí chiến sự với Iran vào khoảng 25 tỷ USD.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho rằng con số này chưa bao gồm chi phí sửa chữa cơ sở quân sự và thay thế thiết bị hư hại, khiến tổng chi phí thực tế có thể cao gần gấp đôi.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh Tehran không yêu cầu “bất kỳ sự nhượng bộ nào,” mà chỉ đòi hỏi các “quyền hợp pháp” của Iran, bao gồm việc hoàn trả các tài sản của nước này đang bị giữ tại các ngân hàng nước ngoài.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://www.vietnamplus.vn/xung-dot-tai-trung-dong-my-tieu-ton-hon-71-ty-usd-cho-cuoc-chien-post1109845.vnp

Minh Tâm/Vietnam+

1 Mỹ Pháp 1

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Iran dua loat tau ngam mini toi 'diem nong' Hormuz hinh anh

Iran đưa loạt tàu ngầm mini tới 'điểm nóng' Hormuz

21 phút trước 16:38 12/5/2026

0

Iran cho biết đã triển khai các tàu ngầm mini như “người bảo vệ vô hình” tại eo biển Hormuz trong bối cảnh các nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Mỹ rơi vào bế tắc sau loạt đề xuất bị bác bỏ.

My hiem hoi tiet lo vi tri tau ngam hat nhan hinh anh

Mỹ hiếm hoi tiết lộ vị trí tàu ngầm hạt nhân

24 phút trước 16:35 12/5/2026

0

Lầu Năm Góc đã hiếm hoi công khai vị trí một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ đang áp sát Trung Đông, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý