Mỹ tiêu tốn hơn 71 tỷ USD cho cuộc chiến tại Iran

Ngày 11/5, cổng thông tin Theo dõi chi phí chiến tranh Iran cho biết chi phí chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã vượt 77 tỷ USD sau 71 ngày xung đột.

Theo số liệu được cập nhật theo thời gian thực, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch và sau đó duy trì mức chi khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày cho các hoạt động quân sự, triển khai lực lượng và hậu cần.

Trước đó, tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ hồi cuối tháng Tư, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách kiểm toán Jules Hurst cho biết chi phí chiến sự với Iran vào khoảng 25 tỷ USD .

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho rằng con số này chưa bao gồm chi phí sửa chữa cơ sở quân sự và thay thế thiết bị hư hại, khiến tổng chi phí thực tế có thể cao gần gấp đôi.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh Tehran không yêu cầu “bất kỳ sự nhượng bộ nào,” mà chỉ đòi hỏi các “quyền hợp pháp” của Iran, bao gồm việc hoàn trả các tài sản của nước này đang bị giữ tại các ngân hàng nước ngoài.