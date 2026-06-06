Mỹ tiếp tục tấn công các địa điểm ven biển ở Iran

Mỹ tấn công các địa điểm ven biển ở Iran sau khi bắn hạ loạt thiết bị bay không người lái của Iran.

Quân đội Mỹ hôm 5/6 (giờ địa phương) đã tấn công “các địa điểm radar giám sát bờ biển” ở Iran sau khi bắn hạ bốn thiết bị bay không người lái tấn công một chiều của Iran, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

“Các thiết bị bay không người lái tấn công đã gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với giao thông hàng hải trong khu vực. Lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công những địa điểm radar giám sát bờ biển của Iran ở Goruk và trên Đảo Qeshm để phòng vệ trước các cuộc tấn công tiếp theo”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X.

Quân đội tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả “sự xâm lược phi lý của Iran để tự vệ”.

Iran đã khai hỏa “cảnh báo” gần Eo biển Hormuz

Hãng tin Mehr của Iran đưa tin hôm thứ Bảy đưa tin Tehran đã bắn một số phát súng như một biện pháp “cảnh báo” gần Eo biển Hormuz. Các phát súng “có thể liên quan” đến việc tái định vị tàu hải quân của Mỹ trong khu vực.

Iran phóng tên lửa gửi thông điệp tới Mỹ Video do truyền thông nhà nước Iran (IRIB) chia sẻ ngày 1/6 tuyên bố ghi lại các vụ phóng tên lửa của nước này kèm theo thông điệp cảnh báo gửi tới Washington.

Tin tức này được đưa ra giữa bối cảnh các báo cáo từ một quan chức Mỹ cho biết Iran đã phóng nhiều thiết bị bay không người lái về phía eo biển.

Theo Mehr, mục tiêu của đợt nổ súng từ phía Iran là ở trên biển, phía ngoài Đảo Larak - một hòn đảo nhỏ ngoài khơi thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas của Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran ân xá cho hơn 2.000 tù nhân

Đài truyền hình nhà nước Press TV đưa tin Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, vừa quyết định ân xá hoặc giảm án cho hơn 2.000 tù nhân.

Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Quyết định này được đưa ra sau khi ông Khamenei phê chuẩn văn bản đề nghị khoan hồng từ Người đứng đầu Cơ quan Tư pháp Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei. Phần lớn các phạm nhân trong diện quyết định sẽ được trả tự do ngay lập tức.

Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông khác, lệnh ân xá này loại trừ các tù nhân phạm tội liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm cả tội gián điệp.

Làn sóng bắt giữ tại Iran đã gia tăng với hàng nghìn người bị giam giữ kể từ sau các cuộc biểu tình toàn quốc nổ ra vào tháng 12 năm ngoái. Phong trào phản kháng diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia này ngày càng trầm trọng do chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ.