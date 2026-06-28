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Thế giới

Mỹ tiếp tục không kích Iran sau vụ tấn công tàu trên eo biển Hormuz

  • Chủ nhật, 28/6/2026 06:28 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Quân đội Mỹ ngày 27/6 tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, sau khi Washington cáo buộc Tehran tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

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Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào Tehran (Iran) ngày 28/2/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Trong tuyên bố phát đi ngày 27/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các cuộc tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có cơ sở hạ tầng giám sát quân sự của Iran. Theo CENTCOM, đây là hành động đáp trả trực tiếp trước các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào hoạt động vận tải thương mại quốc tế.

Quân đội Mỹ cho biết, sau các cuộc không kích hôm 26/6 nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái của Iran tấn công tàu hàng Ever Lovely, Washington đã tạo cơ hội để Tehran tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, theo phía Mỹ, Iran đã không làm như vậy khi tiếp tục phóng một máy bay không người lái tấn công tự sát, đánh trúng một tàu chở dầu vào sáng 27/6.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran đã phóng nhiều máy bay không người lái nhằm vào các tàu đang lưu thông qua eo biển Hormuz, khiến ít nhất một tàu hàng bị hư hại. Ông Trump lên án hành động của phía Iran và cho rằng nó gây hại đối với thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa hai bên.

Trong khi đó, Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, chiến dịch không kích mới nhằm vào Iran đã "hoàn thành". Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại cũng như phản ứng chính thức từ phía Tehran.

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Quang Trung/VOV

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