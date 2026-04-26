Mỹ sẽ thu hồi 22,2 tỷ USD gian lận trong thời Covid-19

Khoản tiền 22,2 tỷ USD từ Chương trình Bảo vệ Lương và chương trình hỗ trợ thiệt hại Covid-19 bị xác định có dấu hiệu gian lận từ trước, nhưng chưa từng được truy thu hoặc điều tra.

Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) của Mỹ phối hợp với lực lượng đặc nhiệm bài trừ gian lận của Nhà Trắng đã chính thức chuyển 562.000 khoản vay bị nghi gian lận thời đại dịch Covid-19 sang Bộ Tài chính để tiến hành truy thu, đánh dấu đợt thu hồi tài sản lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các khoản vay trên liên quan đến khoản tiền 22,2 tỷ USD từ Chương trình Bảo vệ Lương (PPP) và chương trình hỗ trợ thiệt hại kinh tế Covid-19, vốn đã bị xác định có dấu hiệu gian lận từ trước nhưng chưa từng được chuyển sang truy thu hoặc điều tra trong giai đoạn chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Song song với việc chuyển hồ sơ sang Bộ Tài chính, SBA cũng chuyển hồ sơ về các trường hợp này sang Bộ Tư pháp để phục vụ công tác điều tra.

Với quyết định mới này, Bộ Tài chính sẽ bắt đầu tiến hành thu hồi các khoản nợ tồn đọng, như một phần trong cam kết của Tổng thống Donald Trump nhằm thu hồi tiền thuế bị chiếm đoạt trong thời kỳ đại dịch.

Giám đốc SBA, ông Kelly Loeffler khẳng định rằng từ ngày đầu nhậm chức, chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục hành động để trấn áp các hành vi gian lận lên đến hàng tỷ USD, vốn bị bỏ qua hoặc xóa nợ trong giai đoạn trước.

Sau quá trình duyệt xét toàn diện, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng, cơ quan này đã thực hiện bước đi quyết định nhằm chấm dứt tình trạng bao che cho hơn 560.000 người vay liên quan đến hơn 22 tỷ USD gian lận.

Theo luật định, các khoản nợ quá hạn phải được chuyển sang Bộ Tài chính để truy thu, đồng thời các trường hợp nghi gian lận phải được chuyển sang các cơ quan điều tra thích hợp. Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, hơn 560.000 người vay đã không bị chuyển hồ sơ, tạo nên một tình trạng được xem như ân xá trên thực tế.

Cho đến trước quyết định này, không một người vay nào trong số hơn 560.000 trường hợp bị buộc phải hoàn trả khoản nợ trị giá 22,2 tỷ USD . Dưới 1.000 trường hợp từng bị điều tra bởi Văn phòng Tổng Thanh tra của SBA.

Hiện nay, với sự chỉ đạo của lực lượng đặc nhiệm bài trừ gian lận do Phó Tổng thống JD Vance lãnh đạo, cùng sự tham gia của các cơ quan liên bang, một chiến dịch toàn diện đang được triển khai nhằm thu hồi tiền thuế và truy cứu trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Các dữ kiện nghiên cứu cho thấy có hơn 1 triệu khoản vay thuộc chương trình PPP bị nghi ngờ có dấu hiệu bất thường. Tổng cộng, trong giai đoạn 2020-2021, khoảng 1.200 tỷ USD đã được phê chuẩn cho các chương trình hỗ trợ, trong đó ước tính ít nhất 200 tỷ USD có thể liên quan đến gian lận.

Kể từ khi nhậm chức, SBA đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn gian lận trong tương lai, bao gồm việc xác minh quốc tịch và ngày sinh của người vay, đồng thời triển khai điều tra trên từng tiểu bang để xác định và truy thu các khoản tiền thất thoát.

Trước đó, SBA đã đình chỉ hơn 111.620 hồ sơ tại bang California liên quan đến khoảng 8,6 tỷ USD nghi gian lận, cùng với 6.900 hồ sơ tại bang Minnesota trị giá khoảng 430 triệu USD .

Động thái này được xem là một bước quan trọng trong nỗ lực tái lập kỷ cương tài chính, bảo vệ quyền lợi của người đóng thuế và các doanh nghiệp, đồng thời củng cố cam kết của chính quyền Tổng thống Trump trong việc truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi lạm dụng ngân sách công.