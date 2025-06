Mỹ nhân 'Stranger Things' gợi cảm

Theo Page Six, Millie Bobby Brown tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng trong loạt ảnh mới đăng tải. Trên trang cá nhân có 63,8 triệu lượt theo dõi, sao phim Stranger Things tự tin khoe thân hình nóng bỏng cùng làn da rám nắng trong bộ bikini họa tiết xanh dương xen lẫn xanh lá.

Trong phần chú thích, Millie Bobby Brown chỉ để lại ba biểu tượng cảm xúc theo chủ đề đại dương. Bộ ảnh cuốn hút đến mức thu hút sự chú ý từ "nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton khi để lại biểu tượng khuôn mặt với đôi mắt hình trái tim thể hiện sự ủng hộ.

Hồi tháng 5, Millie Bobby Brown khoe việc in chữ viết tắt tên chồng Jake Bongiovi trên bộ đồ bơi để chúc mừng sinh nhật anh. Theo đó, bộ đồ đính hạt màu trắng đính kèm chữ “JB” màu đen.

Millie Bobby Brown và Jake Bongiovi hẹn hò từ 2021. Họ được ủng hộ bởi sự hồn nhiên, tinh nghịch. Đôi trẻ có chung sở thích và đồng điệu phong cách thời trang.

Tháng 4/2023, cặp sao thông báo đính hôn. Nữ diễn viên hạnh phúc khoe chiếc nhẫn lấp lánh với khán giả. Ở phần chú thích, cô trích dẫn bài hát Lover của Taylor Swift: "Em đã yêu anh 3 mùa hè rồi. Anh yêu, anh là tất cả của em". Đáp lại tình cảm này, Jake Bongiovi bày tỏ: "Yêu em mãi mãi".

Millie Bobby Brown sinh năm 2004, là diễn viên kiêm nhà sản xuất người Anh. Vai Eleven trong loạt Stranger Things giúp cô nổi tiếng và được đề cử giải Primetime Emmy cho hạng mục Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc. Năm 2022, cô đứng thứ 2 danh sách những nữ diễn viên được trả lương cao nhất ( 10 triệu USD cho Enola Holmes 2).

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.