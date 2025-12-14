Mỹ nhân 'Lan Quế Phường' hẹn hò bạn trai hơn 21 tuổi

Sau khoảng thời gian kín tiếng chuyện hẹn hò, Thôi Bích Già công khai yêu Trịnh Kiện Lạc. Bạn trai mới cũng là diễn viên, hơn người đẹp 21 tuổi.

Theo Sohu, Thôi Bích Già mới đây gây chú ý khi công khai hẹn hò diễn viên kiêm huấn luyện viên thể hình Trịnh Kiện Lạc. Trên mạng xã hội, ngôi sao Lan Quế Phường chia sẻ nhiều hình ảnh cùng bạn trai mới đi tập gym, ăn uống. Dù chênh lệch tuổi tác, cặp đôi vẫn tỏ ra ăn ý, dành cho nhau nhiều cử chỉ, hành động ngọt ngào, lãng mạn.

Chuyện tình của Bích Già và bạn trai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Trước đó, kể từ khi chia tay Ngô Hạo Khang vào năm 2019, nữ diễn viên chưa từng công khai người mới. Người đẹp thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sung túc, checkin nhà hàng cao cấp, địa điểm nổi tiếng hay di chuyển bằng máy bay riêng. Song cô hiếm khi đề cập đến chuyện hẹn hò trên trang cá nhân.

Thôi Bích Già hẹn hò với Trịnh Kiện Lạc. Ảnh: IGNV.

Hồi 2023, Thôi Bích Già từng bị đồn là người thứ ba xen vào hôn nhân của cố ca sĩ Coco Lee và chồng doanh nhân Bruce Rockowitz. Những bức ảnh thân thiết của mỹ nhân Lan Quế Phường và Bruce Rockowitz bị cộng đồng mạng mổ xẻ, bàn tán. Người đẹp cũng hứng chịu chỉ trích gay gắt. Song sau đó, diễn viên lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò doanh nhân.

Bạn trai mới của Thôi Bích Già là Trịnh Kiện Lạc (Rocky), hiện 58 tuổi. Anh từng tham gia cuộc thi Mr. Hong Kong năm 2005, giành quán quân ở hạng mục thể hình và từ đó chính thức gia nhập làng giải trí. Kiện Lạc sau đó lấn sân diễn xuất, từng đóng nhiều vai phụ trong các phim của đài TVB.

Hiện tại, ngoài công việc diễn viên, anh còn làm huấn luyện viên thể hình. Những năm gần đây, cuộc sống của Trịnh Kiện Lạc trải qua nhiều biến cố. Năm 2020, anh buộc phải tạm ngừng công việc để điều trị vì nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori ở dạ dày. Đến năm 2021, anh ly hôn vợ và phải một mình nuôi dưỡng hai con trai mắc tự kỷ.