Mỹ nhân 'Gia đình là số một' chấp nhận án tù

  • Thứ bảy, 4/10/2025 22:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hwang Jung Eum bị tuyên 4 năm tù treo vì tội tham ô. Nữ diễn viên quyết định không kháng cáo, theo truyền thông Hàn Quốc.

Tháng 9/2025, tòa án quận Jeju đã tuyên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo 4 năm, với tội danh vi phạm Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt (tham ô).

Mới đây, theo tin tức ngày 4/10 của Xportsnews, Hwang Jung Eum đã quyết định không nộp đơn kháng cáo, qua đó bản án tù treo của cô chính thức có hiệu lực.

Phía công ty quản lý của nữa diễn viên đưa ra phản hồi: “Diễn viên Hwang Jung Eum tôn trọng phán quyết của tòa án. Chúng tôi một lần nữa chân thành xin lỗi vì đã khiến nhiều người, trong đó có người hâm mộ, phải lo lắng và thất vọng”. Đại diện công ty cũng nhấn mạnh: “Trong tương lai, cô ấy sẽ nỗ lực để trở thành một diễn viên trưởng thành và có trách nhiệm hơn”.

Được biết, Hwang Jung Eum đã hoàn trả toàn bộ số tiền gây thiệt hại và thừa nhận toàn bộ cáo trạng tại tòa. Sau khi nhận án sơ thẩm, cô bật khóc và nói: “Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng”.

Hwang Jung Eum anh 1

Hwang Jung Eum thừa nhận chiếm dụng tiền công ty để đầu tư tiền ảo. Ảnh: News1.

Cáo trạng cho biết Hwang Jung Eum, với tư cách chủ sở hữu 100% cổ phần công ty quản lý Hunminjeongum Entertainment, đã chiếm dụng 4,36 tỷ won (khoảng 3,2 triệu USD) từ công ty. Từ tháng 7/2022, cô vay 800 triệu won dưới danh nghĩa công ty, sau đó rút 700 triệu won từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân với danh nghĩa “khoản tạm ứng” để đầu tư tiền ảo. Đến tháng 10 cùng năm, cô đã thực hiện hành vi tương tự tổng cộng 13 lần, với hơn 4,2 tỷ won được dùng để đầu tư vào tiền điện tử.

Hwang Jung Eum ra mắt năm 2001 với nhóm nhạc nữ Sugar cùng Ayumi, Park Soo Jin và Yook Hye Seung. Cô sau đó nổi tiếng qua các chương trình giải trí như We Got Married và phim truyền hình High kick through the Roof (Gia đình là số một)...

Hwang Jung Eum kết hôn với Lee Young Don vào năm 2016 và có hai con trai. Cô từng nộp đơn ly hôn vào năm 2020 nhưng sau đó tái hợp. Tuy nhiên, đến tháng 2/2023, nữ diễn viên tiếp tục khởi kiện ly hôn, lần này với lý do chồng ngoại tình. Tháng 5/2025, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn.

Minh An

Hwang Jung Eum Tiền mã hóa đi tù Hàn Quốc nghệ sĩ án tù tù treo Hwang Jung Eum

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

