Mỹ nhân 'Cô đi mà lấy chồng tôi' phản pháo

Thông qua đại diện pháp lý, Song Ha Yoon phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường. Nữ diễn viên đang cùng luật sư thu thập bằng chứng gửi đơn khiếu nại người cung cấp thông tin.

Ngày 2/7, Ten Asia đưa tin sau hơn một năm kể từ lùm xùm, Song Ha Yoon lên tiếng phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường. Theo đó, công ty luật Ji Eum đại diện pháp lý cho Song Ha Yoon thay mặt nữ diễn viên đưa ra tuyên bố chính thức, đồng thời có đủ bằng chứng nộp đơn khiếu nại cho tội danh phỉ báng.

"Tranh cãi bạo lực học đường chống lại nữ diễn viên Song Ha Yoon từ 20 năm trước là không đúng sự thật. Rất khó để xác minh chuyện gì xảy ra vào thời điểm đó, vì vậy có những lúc chúng tôi không thể phản ứng kịp thời", công ty luật Ji Eum khẳng định.

Tiếp tục, đại diện pháp lý dẫn lời Song Ha Yoon: "Tôi chưa bao giờ có hành vi bạo lực với người lan truyền thông tin. Tôi cũng chưa bao giờ phải chuyển trường vì bạo lực học đường".

Về thiệt hại, công ty luật Ji Eum cho biết cô chịu tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng cũng như ảnh hưởng tinh thần. Ngoài ra, công ty luật Ji Eum mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi một cuộc điều tra khách quan, sáng tỏ về sự việc. Phía cảnh sát tiết lộ người cung cấp thông tin về Song Ha Yoon đang cư trú tại Mỹ và từ chối trở về Hàn Quốc hợp tác điều tra.

Song Ha Yoon vướng cáo buộc bạo lực học đường sau khi nổi danh với Marry My Husband. Ảnh: tvN.

Hồi tháng 4/2024, Song Ha Yoon vướng cáo buộc bạo lực học đường trong chương trình Crime Thief phát sóng trên JTBC. Người cung cấp thông tin cho biết: "Tôi đã bị S hành hung nặng nề trong thời gian đi học nhưng không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào’”. Người này cho biết bị Song Ha Yoon tát suốt 90 phút mà không rõ lý do. Người này nói thêm rằng Song Ha Yoon phải chuyển trường, hình thức kỷ luật cho hành vi bạo lực học đường lần thứ 8.

Hậu tranh cãi, Song Ha Yoon giữ động thái im lặng, tạm dừng các hoạt động giải trí.

Song Ha Yoon sinh năm 1986, khởi đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2003 thông qua bộ phim truyền hình Sangdu, Let's Go to School. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án phim nhưng không nổi tiếng. Phải tới năm 2024, Song Ha Yoon bứt phá với vai phản diện Jung Soo Min trong bộ phim Marry My Husband (tựa Việt: Cô đi mà lấy chồng tôi).