Kết quả điều tra vụ nam ca sĩ gặp diễn viên phim 18+

Đồn cảnh sát Gangnam quyết định không truy tố Joo Hak Nyeon về cáo buộc mua dâm với Asuka Kirara vì chưa đủ bằng chứng.

Sports Worldi đưa tin cựu thành viên The Boyz Joo Hak Nyeon đã được xóa bỏ cáo buộc mại dâm. Theo đồn cảnh sát Gangnam vào 2/7, Joo Hak Nyeon vừa nhận được quyết định không truy tố về tội vi phạm Đạo luật xử phạt hành vi môi giới mại dâm.

Cảnh sát xác định lời buộc tội của người tố cáo chỉ dựa trên một bài viết trên mạng và không có đủ lý do hoặc hoàn cảnh cụ thể để tiến hành điều tra Joo Hak Nyeon.

Đội điều tra Tội phạm Phụ nữ và Trẻ vị thành niên số 4 của đồn Gangnam xác định không có cơ sở pháp lý để truy tố, khép lại vụ việc gây tranh cãi suốt hai tuần.

Joo Hak Nyeon lập tức bày tỏ sự nhẹ nhõm trên Instagram cá nhân: “Tôi cảm ơn sự thật đã được làm sáng tỏ. Đây là khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ danh dự của mình”.

Joo Hak Nyeon vướng ồn ào sau khi gặp gỡ Asuka Kirara. Ảnh: Naver.

Vào 30/5, Joo Hak Nyeon đã gặp riêng cựu diễn viên AV Asuka Kirara tại quán bar ở Roppongi, Tokyo, Nhật Bản. Sau đó, anh bị nghi ngờ mua dâm nhưng Joo Hak Nyeon phủ nhận cáo buộc.

Nam thần tượng tuyên bố: “Đúng là tôi có tham dự bữa tiệc rượu với một người quen và đối phương (ý chỉ Asuka Kirara) cũng có mặt ở đó. Nhưng tôi chưa bao giờ tham gia vào hoạt động mại dâm hay bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào như các bài báo, trang mạng xã hội đưa tin”.

Công ty quản lý The Boyz, One Hundred Label, nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Joo vào 18/6, viện dẫn nguyên nhân “mất niềm tin” do “vấn đề đời tư”.

Joo Hak Nyeon sinh năm 1999 tại đảo Jeju, Hàn Quốc, ra mắt cùng The Boyz năm 2017 sau khi tham gia Produce 101 mùa 2. Anh cũng thử sức diễn xuất trong phim Urban Myths.