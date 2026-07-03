Mỹ nhân 30 tuổi đóng vai người tình của vua Bảo Đại là ai?

Bên cạnh Tăng Thanh Hà , Ma Ran Đô, Trâm Anh cũng là diễn viên thuộc tuyến chính của dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng. Trong phim của Bảo Nhân - Nam Cito, cô đảm nhận vai vũ nữ Lý Lệ Hà. Xuất hiện tại buổi công bố, diễn viên sang trọng, quý phái với đầm lụa màu beige, kiểu tóc ngắn uốn xoăn. Cô hoàn thiện tổng thể trang phục với trang sức đính đá, khăn choàng lông.

Chia sẻ về vai diễn trong Hoàng hậu cuối cùng, Trâm Anh cho biết: "Lệ Hà đóng một vai trò khá đặc biệt trong phim. Vì nhân vật vốn là một vũ nữ, tôi phải học rất nhiều những kỹ năng, từ cách đi đứng uyển chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt đưa tình để làm sao gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Đây là một vai diễn rất khác với tôi ngoài đời. Khi phim ra rạp, hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được những cảm xúc, những câu chuyện mà vai diễn Lệ Hà mang tới trong dự án này".

Thời gian qua, Trâm Anh là diễn viên nữ được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất săn đón. Ngoài Hoàng hậu cuối cùng, cô cũng hiện diện trong dàn diễn viên của phim Mật mã Đông Dương, đóng cùng Lan Ngọc, Quang Tuấn... Dự án đã công bố diễn viên và dự kiến phát hành vào năm 2027.

Năm ngoái, nữ diễn viên sinh năm 1996 góp mặt trong các dự án lớn như Ai thương ai mến (Thu Trang), Tử chiến trên không (Hàm Trần). Trâm Anh cho thấy sự tiến bộ về diễn xuất qua từng vai diễn. Cô cũng có lợi thế về sắc vóc. Trâm Anh có hình thể cân đối, khuôn mặt hài hòa.

Cô từng vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình. Song sau đó, Trâm Anh lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết: "Gần đây mọi người hay bàn tán tôi đi làm mũi, cắt nhân trung. Thực chất đây là mũi thật của tôi, mũi chẻ và không cắt nhân trung. Tôi thấy cũng nhiều người có mũi chẻ, nhưng do hiếm nên mọi người thấy lạ. Gia đình có tôi và mẹ đều sở hữu mũi chẻ".

Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Trâm Anh cho biết cô hạn chế dùng mạng xã hội và tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất. "Sự nổi tiếng cũng phụ thuộc vào khả năng của mỗi người, vì tôi làm chưa tốt nên tới thời điểm này khán giả vẫn tìm kiếm tôi là ai, làm được những gì. Tôi nghĩ thôi mình cứ đi chậm mà chắc để nó đúng với tính cách của tôi nhất. Tôi cũng không muốn giành giật cơ hội hay có những câu chuyện đời tư để mọi người bàn tán", cô nói.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.