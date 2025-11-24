Mỹ lặng lẽ giải thể Bộ Hiệu quả Chính phủ

DOGE giải thể khi hoạt động chưa đầy 1 năm, khép lại sáng kiến tinh gọn bộ máy từng được ông Trump quảng bá rầm rộ. Sự tan rã âm thầm này đặt ra nhiều nghi vấn về hiệu quả thật sự.

Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) từng được tỷ phú Elon Musk dẫn dắt được cho rằng đã giải thể. Ảnh: Reuters.

Reuters tiết lộ rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã giải thể trong im lặng khi vẫn còn gần tám tháng nhiệm vụ. Quyết định này khép lại sáng kiến từng được công bố rầm rộ như biểu tượng cho cam kết cắt giảm quy mô bộ máy liên bang của Tổng thống Donald Trump, nhưng theo giới phê bình, gần như không đem lại khoản tiết kiệm đo lường được nào.

“Cơ quan đó không còn tồn tại”, Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Liên bang (OPM) Scott Kupor nói với Reuters đầu tháng này khi được hỏi về tình trạng của DOGE.

Ông cho biết DOGE hiện không còn hoạt động như một “thực thể tập trung”, và phần lớn chức năng của tổ chức này đã được chuyển về OPM.

Ra mắt tháng 1/2025, DOGE nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi được giao nhiệm vụ tái cấu trúc các cơ quan liên bang, cắt giảm biên chế, thu gọn ngân sách và điều chỉnh hoạt động theo ưu tiên của ông Trump.

Trong giai đoạn đầu, DOGE triển khai nhiều đợt “đột kích” tại các bộ, ngành để rà soát, yêu cầu tinh giản hoặc phân bổ lại nhiệm vụ, gây phản ứng mạnh từ nhiều cơ quan.

DOGE được dẫn dắt bởi tỷ phú Elon Musk - người từng tuyên bố sứ mệnh của tổ chức này là “xóa bỏ núi quy định của chính phủ”. Ông thậm chí từng cầm cưa máy trên sân khấu một hội nghị bảo thủ để quảng bá nỗ lực “chém phăng bộ máy cồng kềnh”.

Tuy nhiên, đằng sau những màn thể hiện mạnh mẽ, DOGE lại bị cáo buộc thiếu minh bạch. Đơn vị này từng tuyên bố tiết kiệm “hàng chục tỷ USD”, nhưng các chuyên gia tài chính cho rằng không thể kiểm chứng vì không có báo cáo chi tiết công khai.

Elon Musk từng cầm cưa máy và tuyên bố tiết kiệm “hàng chục tỷ USD” cho chính quyền liên bang thông qua DOGE. Ảnh: Reuters.

Kể từ mùa hè 2025, dù Nhà Trắng không thừa nhận DOGE giải thể, nhiều dấu hiệu cho thấy tổ chức này đang dần bị rút ruột. Việc Musk công khai mâu thuẫn với Trump và rời Washington càng làm dấy lên đồn đoán về sự sụp đổ của DOGE.

Thêm vào đó, hàng loạt lãnh đạo chủ chốt đã chuyển sang vị trí mới. Nổi bật nhất là Amy Gleason - quyền lãnh đạo DOGE - người đã trở thành cố vấn của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert Kennedy từ tháng 3. Trên mạng xã hội và các diễn đàn, Gleason gần như không còn nhắc đến DOGE, thay vào đó tập trung vào công việc tại HHS.

Việc ông Trump từng ký sắc lệnh kéo dài nhiệm vụ DOGE đến tháng 7/2026 nhưng đơn vị vẫn biến mất càng làm giới quan sát nhận định DOGE đã không đạt được mục tiêu đề ra hoặc không còn được Nhà Trắng ưu tiên.

Nhiều thành viên DOGE đã được bổ nhiệm vị trí mới trong chính quyền. Joe Gebbia hiện dẫn dắt đội ngũ thiết kế chịu trách nhiệm cải thiện “diện mạo trực quan” của toàn bộ trang web chính phủ.

Zachary Terrell - từng trong nhóm DOGE có quyền tiếp cận hệ thống y tế liên bang - hiện là Giám đốc Công nghệ tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Rachel Riley, theo hồ sơ tòa án cũng từng có quyền truy cập tương tự, nay là Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Hải quân.

Jeremy Lewin, người giúp Musk và chính quyền Trump giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), hiện phụ trách viện trợ nước ngoài tại Bộ Ngoại giao.

Dù DOGE không còn tồn tại, chính quyền Trump vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu cắt giảm quy định. Scott Langmack - đại diện DOGE tại Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị trước đây - hiện dẫn đầu dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo để rà soát, loại bỏ các quy định bị coi là lỗi thời.