Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ lặng lẽ giải thể Bộ Hiệu quả Chính phủ

  • Thứ hai, 24/11/2025 09:10 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

DOGE giải thể khi hoạt động chưa đầy 1 năm, khép lại sáng kiến tinh gọn bộ máy từng được ông Trump quảng bá rầm rộ. Sự tan rã âm thầm này đặt ra nhiều nghi vấn về hiệu quả thật sự.

Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) từng được tỷ phú Elon Musk dẫn dắt được cho rằng đã giải thể. Ảnh: Reuters.

Reuters tiết lộ rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã giải thể trong im lặng khi vẫn còn gần tám tháng nhiệm vụ. Quyết định này khép lại sáng kiến từng được công bố rầm rộ như biểu tượng cho cam kết cắt giảm quy mô bộ máy liên bang của Tổng thống Donald Trump, nhưng theo giới phê bình, gần như không đem lại khoản tiết kiệm đo lường được nào.

“Cơ quan đó không còn tồn tại”, Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Liên bang (OPM) Scott Kupor nói với Reuters đầu tháng này khi được hỏi về tình trạng của DOGE.

Ông cho biết DOGE hiện không còn hoạt động như một “thực thể tập trung”, và phần lớn chức năng của tổ chức này đã được chuyển về OPM.

Ra mắt tháng 1/2025, DOGE nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi được giao nhiệm vụ tái cấu trúc các cơ quan liên bang, cắt giảm biên chế, thu gọn ngân sách và điều chỉnh hoạt động theo ưu tiên của ông Trump.

Trong giai đoạn đầu, DOGE triển khai nhiều đợt “đột kích” tại các bộ, ngành để rà soát, yêu cầu tinh giản hoặc phân bổ lại nhiệm vụ, gây phản ứng mạnh từ nhiều cơ quan.

DOGE được dẫn dắt bởi tỷ phú Elon Musk - người từng tuyên bố sứ mệnh của tổ chức này là “xóa bỏ núi quy định của chính phủ”. Ông thậm chí từng cầm cưa máy trên sân khấu một hội nghị bảo thủ để quảng bá nỗ lực “chém phăng bộ máy cồng kềnh”.

Tuy nhiên, đằng sau những màn thể hiện mạnh mẽ, DOGE lại bị cáo buộc thiếu minh bạch. Đơn vị này từng tuyên bố tiết kiệm “hàng chục tỷ USD”, nhưng các chuyên gia tài chính cho rằng không thể kiểm chứng vì không có báo cáo chi tiết công khai.

DOGE giai the anh 1

Elon Musk từng cầm cưa máy và tuyên bố tiết kiệm “hàng chục tỷ USD” cho chính quyền liên bang thông qua DOGE. Ảnh: Reuters.

Kể từ mùa hè 2025, dù Nhà Trắng không thừa nhận DOGE giải thể, nhiều dấu hiệu cho thấy tổ chức này đang dần bị rút ruột. Việc Musk công khai mâu thuẫn với Trump và rời Washington càng làm dấy lên đồn đoán về sự sụp đổ của DOGE.

Thêm vào đó, hàng loạt lãnh đạo chủ chốt đã chuyển sang vị trí mới. Nổi bật nhất là Amy Gleason - quyền lãnh đạo DOGE - người đã trở thành cố vấn của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert Kennedy từ tháng 3. Trên mạng xã hội và các diễn đàn, Gleason gần như không còn nhắc đến DOGE, thay vào đó tập trung vào công việc tại HHS.

Việc ông Trump từng ký sắc lệnh kéo dài nhiệm vụ DOGE đến tháng 7/2026 nhưng đơn vị vẫn biến mất càng làm giới quan sát nhận định DOGE đã không đạt được mục tiêu đề ra hoặc không còn được Nhà Trắng ưu tiên.

Nhiều thành viên DOGE đã được bổ nhiệm vị trí mới trong chính quyền. Joe Gebbia hiện dẫn dắt đội ngũ thiết kế chịu trách nhiệm cải thiện “diện mạo trực quan” của toàn bộ trang web chính phủ.

Zachary Terrell - từng trong nhóm DOGE có quyền tiếp cận hệ thống y tế liên bang - hiện là Giám đốc Công nghệ tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Rachel Riley, theo hồ sơ tòa án cũng từng có quyền truy cập tương tự, nay là Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Hải quân.

Jeremy Lewin, người giúp Musk và chính quyền Trump giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), hiện phụ trách viện trợ nước ngoài tại Bộ Ngoại giao.

Dù DOGE không còn tồn tại, chính quyền Trump vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu cắt giảm quy định. Scott Langmack - đại diện DOGE tại Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị trước đây - hiện dẫn đầu dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo để rà soát, loại bỏ các quy định bị coi là lỗi thời.

Elon Musk sẽ trở lại chính trường Mỹ?

Sau giai đoạn “đình chiến” đầy gượng gạo với ông Trump, Elon Musk đang tái xuất trên sân khấu chính trị Mỹ, trong khi các đồng minh của ông chuẩn bị tổ chức một buổi họp mặt hoành tráng mang tên DOGE.

06:27 20/11/2025

Chính quyền Trump tuyển lại nhân viên từng bị DOGE sa thải

Hàng trăm nhân viên Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) từng bị sa thải đầu năm nay đã nhận được đề nghị quay trở lại làm việc.

05:47 26/9/2025

Hạ viện Mỹ thông qua gói cắt giảm 9 tỷ USD của DOGE

Với 216 phiếu thuận, Hạ viện Mỹ đã bật đèn xanh cho kế hoạch cắt giảm chi tiêu quy mô lớn của ông Trump, tập trung vào viện trợ nước ngoài và truyền thông công cộng.

13:59 18/7/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

DOGE giải thể Donald Trump Mỹ DOGE ông Trump Elon Musk chính trị Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Suong mu doc lai nuot chung New Delhi hinh anh

Sương mù độc lại nuốt chửng New Delhi

3 giờ trước 18:31 24/11/2025

0

Thủ đô Ấn Độ bước vào mùa sương độc với mức ô nhiễm không khí “nguy hại”, đe dọa sức khỏe hàng chục triệu người, khiến người dân phẫn nộ và đồng loạt xuống đường đòi "quyền được thở".

Trung Quoc - Nhat Ban neu lap truong doi thoai hinh anh

Trung Quốc - Nhật Bản nêu lập trường đối thoại

3 giờ trước 18:20 24/11/2025

0

Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn liên quan tới vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, hai nước đều cho thấy để ngỏ cánh cửa cho đối thoại nhằm duy trì sự ổn định trong quan hệ song phương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý