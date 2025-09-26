Chính quyền Trump tuyển lại nhân viên từng bị DOGE sa thải

Hàng trăm nhân viên Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) từng bị sa thải đầu năm nay đã nhận được đề nghị quay trở lại làm việc.

Trụ sở Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ tại Washington (Mỹ). Ảnh: FedScoop.

Chính quyền Tổng thống Trump đang đề nghị khoảng 400 nhân viên quản lý bất động sản thuộc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) - những người từng bị sa thải hồi đầu năm nay trong chiến dịch “tinh gọn bộ máy” - quay trở lại làm việc, theo một số hãng tin Mỹ.

Những cựu nhân viên này có thời hạn đến cuối tuần này để phản hồi lời mời từ GSA. Nếu đồng ý, họ sẽ chính thức trở lại làm việc vào ngày 6/10.

Trong khi đó, 126 nhân viên khác tại Cục Dịch vụ Nhà công (Public Buildings Service) của GSA lại đang bị cho nghỉ việc, theo tiết lộ từ một quan chức GSA với Reuters. Những người này trước đó đã được thông báo về khả năng bị cắt giảm, và giờ đây quyết định sa thải đang chính thức được triển khai.

GSA là cơ quan liên bang chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và bảo tồn các tòa nhà thuộc sở hữu chính phủ và là một trong những mục tiêu cắt giảm đầu tiên của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - cơ quan mới được Tổng thống Donald Trump thành lập và giao cho tỷ phú công nghệ Elon Musk lãnh đạo.

Trong đợt tinh giản hồi đầu năm, hàng nghìn nhân viên GSA đã nghỉ hưu sớm, tự nguyện từ chức hoặc bị buộc thôi việc. Tổng cộng, đã có hơn 201.000 nhân viên liên bang rời khỏi bộ máy kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1, theo thống kê từ tổ chức Partnership for Public Service.

Không chỉ tại GSA, nhiều nhân sự từng nghỉ việc hoặc bị sa thải tại các cơ quan như Sở Thuế vụ (IRS), Bộ Lao động, và Cơ quan Công viên Quốc gia cũng đã được mời trở lại làm việc.

Tháng 3 năm nay, GSA đã công bố danh sách gần 450 tòa nhà liên bang có thể được đem bán. Trên website chính thức của GSA hiện vẫn còn 45 địa điểm được liệt kê là “tài sản cần xử lý gấp”.

Cũng trong tháng 3, GSA đã gửi đi gần 800 thông báo hủy hợp đồng thuê trụ sở tới các chủ đất, nhưng lại không thông báo cho một số cơ quan chính phủ đang thuê về việc này. Hậu quả là 131 tòa nhà hết hợp đồng thuê mà chính phủ vẫn chưa rời đi, dẫn đến phí phạt lớn bị tính vào ngân sách liên bang, theo điều tra mới nhất của AP.

Trên trang web chính thức, DOGE khoe rằng đã giúp chính phủ tiết kiệm khoảng 206 tỷ USD , tương đương 1.279,50 USD trên mỗi người đóng thuế. Tuy nhiên, theo điều tra của CNN hồi tháng 2, các báo cáo chi tiết của DOGE về chi phí và kết quả cắt giảm có nhiều điểm không khớp và sai lệch dữ liệu.

Khi được yêu cầu bình luận, Nhà Trắng đã chuyển câu hỏi sang GSA.

Trong một tuyên bố gửi tới tờ Hill, người phát ngôn của GSA cho biết: "Ban lãnh đạo GSA đã cân nhắc toàn diện các quyết định về nhân sự và đang điều chỉnh theo hướng có lợi nhất cho các cơ quan mà chúng tôi phục vụ – cũng như cho người nộp thuế Mỹ".

"Khi nói đến quy mô của đợt tinh giản, cần hiểu rằng phần lớn các trường hợp nghỉ việc là tự nguyện, do chính nhân viên quyết định", người này cho biết thêm.