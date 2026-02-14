Mỹ không kích tàu ở Caribe, 3 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ ngày 13/2 tiến hành không kích nhằm vào tàu bị nghi vận chuyển ma túy trên biển Caribe, khiến 3 người thiệt mạng.

Vụ nổ xảy ra trên con tàu bị quân đội Mỹ không kích ngày 13/2. Ảnh: US Southern Command.

Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ (SOUTHCOM) đưa ra thông tin này trên mạng xã hội X: “Ngày 13/2, theo chỉ đạo của Tư lệnh SOUTHCOM, tướng Francis L. Donovan, Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Mũi giáo phương Nam đã tiến hành một cuộc tấn công sát thương bằng hỏa lực vào một tàu do các tổ chức khủng bố vận hành”.

Đăng tải cũng cho biết không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong cuộc không kích. Theo thông tin từ SOUTHCOM, đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào tàu bị nghi buôn ma túy trên biển Caribe. Tính đến nay, ít nhất 124 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào những tàu bị nghi vận chuyển ma túy.

Các cuộc không kích nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Mũi giáo phương Nam do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy trên biển Caribe.

Theo CNN, trong một kết luận mật của Bộ Tư pháp Mỹ, chính quyền Mỹ gọi những người thiệt mạng trong chiến dịch này là “các chiến binh bất hợp pháp” và khẳng định Mỹ có quyền tiến hành các cuộc tấn công gây chết người trong chiến dịch này mà không cần xem xét khía cạnh tư pháp.

Vụ tấn công ngày 13/2 là cuộc không kích thứ 4 được công khai trong năm nay. Một cuộc tấn công hồi đầu tuần này khiến hai người thiệt mạng, một người sống sót. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn do Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải Ecuador điều phối.

Xuyên suốt Chiến dịch Mũi giáo phương Nam, chính quyền Mỹ công bố rất ít bằng chứng cho thấy những người thiệt mạng trong các vụ không kích thực sự có liên hệ với các băng đảng ma túy, hoặc các bằng chứng cho thấy trên tàu bị tấn công thực sự có chở ma túy.

Tính hợp pháp của các cuộc không kích cũng đang bị giám sát tại Quốc hội Mỹ kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào tháng 9/2025. Vụ tấn công đầu tiên trong chiến dịch diễn ra vào ngày 2/9 thu hút nhiều sự chú ý, khi đòn tấn công “bồi” khiến hai thành viên trên tàu bị không kích thiệt mạng, dù trước đó, họ vốn sống sót sau lượt không kích đầu tiên.

Có nhiều tranh cãi ngay trong Quốc hội Mỹ đối với đòn tấn công “bồi” này, một số nghị sĩ cho rằng lượt không kích thứ hai là không hợp pháp.