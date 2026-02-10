Không qua xét xử, Mỹ tiếp tục không kích tàu nghi buôn ma túy

Quân đội Mỹ xác nhận tiến hành không kích một tàu bị nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương, khiến hai người thiệt mạng, một người sống sót, làm dấy lên tranh cãi pháp lý gay gắt.

Một hình ảnh trích từ video do Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ đăng tải trên X cho thấy một chiếc thuyền bị nghi là chở ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương vào ngày 9/2. Ảnh: X/Southcom.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 9/2, Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) nêu rõ: “Ngày 9/2, theo chỉ đạo của Tư lệnh SOUTHCOM, Tướng Francis L. Donovan, Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Southern Spear đã thực hiện một đòn tấn công sát thương bằng vũ khí động học nhằm vào một tàu do các tổ chức bị chỉ định là khủng bố điều hành”.

Cơ quan này cho biết Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã được thông báo để triển khai nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn đối với người sống sót.

Người phát ngôn của Tuần duyên Mỹ nói với CNN rằng Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải Ecuador đã tiếp nhận vai trò điều phối hoạt động tìm kiếm - cứu hộ, trong khi Tuần duyên Mỹ sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

Theo số liệu được công bố, ít nhất 121 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào những con tàu bị nghi buôn ma túy kể từ khi Chiến dịch Southern Spear được triển khai. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch này nhằm cắt đứt các tuyến vận chuyển ma túy.

Nhà Trắng gọi những người bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công là “đối tượng tham chiến trái phép” và cho rằng Mỹ có thẩm quyền tiến hành các đòn đánh sát thương mà không cần xem xét tư pháp, dựa trên một kết luận mật của Bộ Tư pháp.

Vụ tấn công hôm 9/2 là cuộc không kích thứ ba được công khai trong năm nay và là lần thứ hai có người sống sót. Trước đó, một vụ không kích vào tháng 1 đã khiến hai người thiệt mạng và một người sống sót.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ hầu như chưa đưa ra bằng chứng công khai cho thấy những người thiệt mạng trong Chiến dịch Southern Spear có liên hệ trực tiếp với các băng đảng ma túy, hoặc rằng mỗi con tàu bị tấn công đều chở chất cấm.

Tính pháp lý của các cuộc không kích cũng đang bị Quốc hội Mỹ giám sát chặt chẽ kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào tháng 9. Đặc biệt, giới lập pháp quan tâm tới vụ tấn công đầu tiên ngày 2/9, trong đó có một đòn đánh tiếp theo khiến hai thuyền viên ban đầu sống sót bị thiệt mạng.

Nhiều luật sư quân sự đương nhiệm và đã nghỉ hưu trước đó nói với CNN rằng các cuộc tấn công này dường như không phù hợp với khuôn khổ pháp lý hiện hành.