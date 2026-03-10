Mỹ - Israel dội bom dữ dội vào Tehran sau tối hậu thư của ông Trump

Một làn sóng không kích lớn mới của Mỹ và Israel đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng tại Tehran, nâng tổng số người dân tử vong trong cuộc xung đột phía Iran lên hơn 1.300 người.

Iran phóng các đầu đạn nặng hơn 1 tấn, xóa sổ 10 hệ thống radar Mỹ, đồng thời tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã thất bại.

Iran tuyên bố "chờ sẵn" hạm đội Mỹ tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ và hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.

Ông Trump khước từ đề nghị hòa giải của ông Putin trong vấn đề Iran, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công gấp 20 lần nếu Iran phong tỏa Hormuz.

Ngày 10/3, hãng Tasnim đưa tin Mỹ và Israel không kích sân bay Kerman (Iran), gây hư hại máy bay và hạ tầng. Trước đó, Israel tuyên bố đã đánh trúng 6 sân bay quân sự, đường băng và hệ thống phòng không của Iran.

Tối 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tấn công Iran “mạnh gấp 20 lần” nếu nước này tiếp tục phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz để trả đũa các cuộc không kích, theo RT.

Ông cũng cho rằng Iran “đã phạm sai lầm lớn” khi lựa chọn ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao sau vụ sát hại cha ông, cố Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đe dọa sẽ ám sát bất kỳ ai đảm nhận chức vụ này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã có cuộc điện đàm với ông Trump vào thứ Hai, cho biết xung đột leo thang có nguy cơ bóp nghẹt hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của khu vực qua eo biển Hormuz hiện đã “đóng cửa trên thực tế”.

Ông Trump: ‘Lãnh tụ mới của Iran không thể sống yên’

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nói về ông Mojtaba Khamenei, tân Lãnh tụ Tối cao của Iran: “Tôi không tin ông ấy có thể sống yên ổn trong hòa bình”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên trên chuyên cơ trong chuyến bay tới bang Florida ngày 9/3, đứng cạnh ông là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ không giải thích rõ ý nghĩa của phát biểu này, nhưng ông nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về quyết định lựa chọn của giới chức Iran trong việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới của Iran.

Ông Trump nói: “Tôi thất vọng vì chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ chỉ đưa tới những vấn đề tương tự như trước đây. Vì vậy, tôi thất vọng với lựa chọn của họ”.

Khi được hỏi liệu ông Mojtaba Khamenei có trở thành mục tiêu hạ sát của Mỹ và Israel hay không, ông Trump tránh đưa ra câu trả lời trực tiếp. “Nói về điều đó rất không phù hợp. Nhưng sự thật thì chính tôi cũng từng trở thành mục tiêu đấy thôi”, ông Trump nhắc nhớ về các âm mưu ám sát từng nhằm vào ông trước đây.

UAE hứng hơn 1.700 quả tên lửa và UAV từ Iran

Theo Bộ Quốc phòng UAE, tính đến ngày 10/3, UAE đã phải đánh chặn hơn 1.700 tên lửa và UAV do Iran phóng vào nước này kể từ khi chiến sự bùng phát.

Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận ở tây nam Iran hồi năm 2021. Ảnh: Reuters.

Hơn 90% tên lửa và UAV đã bị đánh chặn thành công bởi hệ thống phòng không của UAE. UAE hiện là quốc gia vùng Vịnh phải hứng chịu nhiều đòn tấn công nhất từ Iran, nhiều ngang ngửa... Israel.

Một số UAV không thể chặn đã rơi xuống các khu nhà ở, văn phòng và đường phố tại các đô thị đông dân, khiến 4 người thiệt mạng, tất cả đều là dân thường.

Theo CNN, UAE và Mỹ đã là liên minh chiến lược suốt hàng thập kỷ. Năm ngoái, UAE được Mỹ định vị là “đối tác quốc phòng lớn”. UAE cũng nhiều lần công khai thể hiện đặt sự tin cậy vào Mỹ trong vấn đề an ninh. Việc Iran tấn công mạnh UAE không chỉ nhằm ra đòn với một đối tác quan trọng của Mỹ, mà còn phát đi thông điệp rằng các quốc gia giàu có ở vùng Vịnh không thể đứng yên ngoài xung đột.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo Nga

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, dự họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 10/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Nga không nên hỗ trợ Iran lúc này.

Phát biểu của ông Hegseth được đưa ra sau khi ông được hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 9/3. Ông Hegseth mô tả đây là “cuộc gọi cứng rắn” và đưa ra thông điệp rằng “Nga không nên can dự vào cuộc xung đột tại Iran”.

Trước đó, CNN đưa tin rằng Nga hỗ trợ Iran bằng cách cung cấp thông tin tình báo về các mục tiêu quân sự của Mỹ. Cũng xuất hiện trong cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cho biết Mỹ đang “xem xét nhiều phương án” liên quan khả năng hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

“Nếu được giao nhiệm vụ hộ tống, chúng tôi sẽ đánh giá các lựa chọn để thiết lập điều kiện quân sự cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ đó. Như với mọi nhiệm vụ tiềm năng, chúng tôi sẽ trình lên Bộ trưởng và Tổng thống về các nguồn lực cần thiết, cơ chế chỉ huy - kiểm soát, những rủi ro và cách giảm thiểu rủi ro”, ông Caine nói.

Tên lửa Iran tách nhiều đầu đạn, trút 'mưa hỏa lực' xuống Israel Đoạn video do kênh Telegram của RT công bố cho thấy cảnh các đầu đạn tách ra từ tên của Iran trên bầu trời Israel trong cuộc tập kích, trước khi dội hỏa lực xuống các mục tiêu.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: “Lãnh tụ Iran nên nghe lời”

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 10/3 rằng giới chức Iran đang “tuyệt vọng và rối loạn”, trong bối cảnh cuộc chiến đã bước sang tuần thứ hai.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại trụ sở Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ ở Doral, bang Florida, ngày 5/3. Ảnh: Reuters.

Ông cáo buộc Iran phóng tên lửa từ “trường học”, trong bối cảnh Mỹ đang chịu nhiều chỉ trích vì có khả năng là bên đã thực hiện đòn tấn công vào trường tiểu học ở Iran. Vụ việc khiến hơn 150 người thiệt mạng, trong đó nhiều trẻ em.

“Họ phóng tên lửa từ trường học và bệnh viện một cách có chủ ý, họ nhắm vào dân thường vô tội vì biết rằng lực lượng quân sự của mình đang bị suy yếu và bị tiêu diệt có hệ thống”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh còn khẳng định Mỹ sẽ kết thúc xung đột tại Iran “theo lộ trình riêng” do Washington quyết định. Mỹ sẽ chỉ dừng chiến dịch quân sự tại Iran chừng nào “kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”.

Đặc biệt, ông Hegseth cảnh báo ngày 10/3 sẽ là ngày Iran phải hứng chịu những đòn tấn công dữ dội nhất tính đến thời điểm hiện tại. Ông đồng thời kêu gọi lãnh tụ tối cao mới của Iran nên “nghe lời” Tổng thống Mỹ.

“Lãnh đạo mới của Iran sẽ khôn ngoan hơn nếu biết lắng nghe lời của Tổng thống Mỹ, đừng theo đuổi vũ khí hạt nhân và hãy công khai tuyên bố điều đó”, ông Hegseth nói.

Iran đe dọa ông Trump: “Cẩn thận kẻo bị xóa sổ”

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nhân vật quyền lực nhất trong bộ máy an ninh nước này, vừa cảnh cáo trực diện ông Tổng thống Mỹ.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, phát biểu sau một cuộc họp tại Beirut, Lebanon, ngày 13/8/2025. Ảnh: Reuters.

Ông Ali Larijani viết trên mạng xã hội X trong ngày 10/3: “Dân tộc Iran không sợ những lời đe dọa rỗng tuếch của ông. Ngay cả những người mạnh hơn ông cũng không thể tiêu diệt dân tộc này. Hãy tự trông chừng cho bản thân mình đi kẻo bị xóa sổ”.

Đây là lần thứ hai trong vài ngày trở lại đây ông Larijani ám chỉ khả năng ông Trump có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Ngày 7/3, ông Larijani từng cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ sẽ phải trả giá cho các cuộc không kích nhằm vào Iran. Đáp lại lời đe dọa này, ông Trump từng nói: “Tôi không biết ông ta là ai, đang nói cái gì. Tôi không hề quan tâm”.

Phát biểu mới nhất của Larijani được đưa ra sau khi ông Trump cảnh báo rằng Iran sẽ bị tấn công “mạnh gấp 20 lần”, nếu nước này tiếp tục khiến các tàu chở dầu mắc kẹt gần eo biển Hormuz.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy các mục tiêu khiến Iran “không thể tái thiết” nếu Tehran phong tỏa tuyến đường biển chiến lược này.

Iran tuyên bố Mỹ - Israel phải bị ‘đấm thẳng mặt’

Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết Iran không có ý định chấm dứt xung đột thông qua đàm phán với Mỹ và Israel, đồng thời khẳng định “kẻ xâm lược phải bị đấm thẳng mặt”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, viết: “Chúng tôi chắc chắn không tìm kiếm lệnh ngừng bắn. Chúng tôi tin rằng kẻ xâm lược phải bị đòn đấm thẳng mặt để rút ra được bài học, để không bao giờ nghĩ tới việc tấn công Iran thêm một lần nữa”.

Theo Al Jazeera, ông Ghalibaf cũng cho biết Tehran muốn chấm dứt vòng lặp “chiến tranh - đàm phán - ngừng bắn rồi lại chiến tranh”.

Người dân xuống đường thề trung thành với Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, tại Tehran, Iran, ngày 9/3. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani, cho biết Iran chỉ chấp nhận các nỗ lực hòa giải với điều kiện không chỉ đạt được lệnh ngừng bắn, mà còn phải có những đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ không tái diễn.

Phát biểu được hãng tin Tasnim News Agency của Iran dẫn lại, bà Mohajerani nói: “Bất kỳ hoạt động hòa giải nào cũng phải diễn ra trong điều kiện không chỉ bàn về lệnh ngừng bắn, mà còn phải bàn về việc chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công và có cam kết rằng điều này sẽ không lặp lại”.

Theo bà Mohajerani, đây là yêu cầu “được người dân Iran đặt ra”, bởi họ cần những đảm bảo rõ ràng về an ninh. “Chúng tôi không phải là bên phát động chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ kết thúc nó”, bà Mohajerani nói thêm.

Quân đội Israel cảnh báo người dân cách xa mục tiêu không kích 300 m

Quân đội Israel đã ra cảnh báo về các cuộc tấn công sắp diễn ra tại hai thành phố miền nam của Lebanon là Tyre và Sidon. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết lực lượng này sẽ tấn công vào các mục tiêu được cho là căn cứ của Hezbollah “trong thời gian rất gần”.

Quân đội Israel kêu gọi người dân tại các khu vực đang trở thành mục tiêu tấn công nhanh chóng di chuyển ra xa ít nhất 300 m để tránh nguy cơ trúng đòn không kích.

Iraq yêu cầu Mỹ không sử dụng không phận nước này để tấn công Iran

Theo văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq, ông Mohammed Shia' al-Sudani cho biết Iraq sẽ không trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ tại Trung Đông. Tuyên bố được ông al-Sudani đưa ra trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo Al Jazeera, ông Sudani nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc bảo đảm không phận, lãnh thổ và vùng biển Iraq không bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào các quốc gia láng giềng cũng như quốc gia trong khu vực”.

Ông cũng bác bỏ “mọi nỗ lực kéo Iraq vào các cuộc xung đột đang diễn ra”, đồng thời phản đối các hành vi vi phạm không phận nước này từ bất kỳ bên nào.

Thực tế, ngay từ đầu cuộc chiến tại Iran, Iraq đã bị cuốn vào căng thẳng. Chỉ vài giờ sau khi chiến sự tại Iran bùng phát, các máy bay chiến đấu và tên lửa từ nhiều hướng đã xuất hiện trong không phận Iraq.

Iran phóng loạt tên lửa mới vào các mục tiêu của Israel và Mỹ Chuẩn tướng Majid Mousavi của lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố từ nay sẽ chỉ sử dụng những loại tên lửa mang đầu đạn nặng trên một tấn sau khi các đợt phóng tên lửa mới nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông ngày 9/3.