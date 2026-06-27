Mỹ hứng thiệt hại tại căn cứ ở Trung Đông

Washington đánh giá lại toàn bộ sự hiện diện quân sự tại Trung Đông, thậm chí sẽ di dời một số căn cứ.

Căn cứ Hải quân Mỹ ở Bahrain. Ảnh: New York Times.

Theo Wall Street Journal ngày 26/6, những đòn đánh xuyên thủng của Iran vào hệ thống phòng thủ đã gây thiệt hại đáng kể tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Bahrain. Căn cứ này đã liên tục trở thành mục tiêu từ cuối tháng Hai đến tháng Sáu.

Những công trình bị ảnh hưởng nặng gồm trụ sở chỉ huy, ít nhất 12 tòa nhà và hai trạm thông tin liên lạc vệ tinh. Không có ai thiệt mạng tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Bahrain. Các cuộc tấn công không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tác chiến. Mỹ đã sơ tán phần lớn nhân sự tại căn cứ.

"Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ưu tiên bảo vệ con người thay vì các tòa nhà", Đại tá Tim Hawkins, người phát ngôn của CENTCOM, cho biết.

Các địa điểm bị hư hại bao gồm nhà kho, bể chứa nước, hai trạm thông tin liên lạc vệ tinh, cơ sở quản lý thông tin liên lạc và tòa nhà trụ sở của Hải quân Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Airbus.

Theo các quan chức Mỹ am hiểu thông tin, thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Bahrain, cùng các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 20 cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ tại khu vực trong chiến sự Iran, đang buộc Washington đánh giá lại toàn bộ sự hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Các phương án đang được xem xét gồm cải tạo căn cứ tại Bahrain, cắt giảm lực lượng tại một số quốc gia, di dời một số căn cứ đến vị trí mới an toàn hơn.

Nguồn tin cho hay một số công trình đã bị phá hủy có thể sẽ không được xây dựng lại. Các trung tâm chỉ huy và kiểm soát có thể được chuyển xuống hầm ngầm. Năng lực quân sự của Mỹ có thể sẽ phân tán rộng hơn tại khu vực, tuy nhiên, hiện chưa có quyết định cuối cùng.

Căn cứ Hải quân Mỹ ở Bahrain sẽ cần được xây sửa lại. Ảnh: New York Times.

Hiện tại, Lầu Năm Góc chưa công bố chi phí thiệt hại tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Trong báo cáo công bố ngày 23/6, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính tổng chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran vào khoảng 40 tỷ USD . Trong đó, thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ được ước tính từ 2,2 đến 5,1 tỷ USD , dựa trên các công trình mà CSIS xác định là đã bị hư hại.

Theo Wall Street Journal, tính riêng chi phí xây dựng lại những công trình bị hư hại trong căn cứ tại Bahrain vào khoảng 400 triệu USD , chưa tính đến các khoản như dọn dẹp đống đổ nát hay gia cố kết cấu nếu tiến hành tái thiết.

Ông Mark Cancian, cựu đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ, kiêm cố vấn cấp cao của CSIS, nhận định chi phí xây dựng có thể chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng thiệt hại, bởi giá trị của trang thiết bị bên trong các tòa nhà mới là yếu tố quyết định.

Một phần trụ sở của Hạm đội Năm Hải quân Mỹ, cơ quan phụ trách khu vực Trung Đông, đã bị hư hại. Theo một quan chức Mỹ, tòa nhà này hiện không còn khả năng sử dụng. Chi phí xây dựng ước tính: 200 triệu USD . Nguồn: WSJ.

Hai trạm thông tin liên lạc vệ tinh tại căn cứ ở Bahrain đã bị phá hủy. Theo CSIS, mỗi trạm có giá khoảng 20 triệu USD .

Căn cứ Hải quân Mỹ ở Bahrain được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, cuộc chiến vừa qua đã cho thấy rõ những điểm yếu của cơ sở này.

Tuy vậy, cựu Phó Đô đốc Kevin Donegan cho rằng Mỹ nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì hiện diện tại Bahrain. "Vấn đề có lẽ không phải là có rút đi hay không, mà là căn cứ sẽ như thế nào sau khi mọi việc kết thúc", ông Donegan nói.

Ông Ravi Chaudhary, cựu Trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ, cho rằng những quyết định mà Mỹ đưa ra lúc này, bao gồm việc tái thiết hạng mục nào, từ bỏ hạng mục nào, rút lui đến đâu, sẽ định hình sự hiện diện của Washington tại Trung Đông trong nhiều thập kỷ tới.

Khói bốc nghi ngút khi Iran không kích cơ sở Hải quân Mỹ tại Bahrain Video cho thấy khói bốc lên từ khu vực được xác định là hướng của một căn cứ Hải quân Mỹ tại Bahrain. Căn cứ này đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc thương vong liên quan đến vụ việc.