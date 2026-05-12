Mỹ hiếm hoi tiết lộ vị trí tàu ngầm hạt nhân

Lầu Năm Góc đã hiếm hoi công khai vị trí một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ đang áp sát Trung Đông, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran.

Các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio là những bệ phóng không thể bị phát hiện cho các tên lửa đạn đạo, cung cấp trụ cột có khả năng sống sót cao nhất trong bộ ba hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Navy.mil.

Theo tờ The Hill, Lầu Năm Góc vừa công khai vị trí một tàu ngầm hạt nhân mang vũ khí chiến lược của Hải quân Mỹ trong động thái hiếm thấy, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran.

Theo Hạm đội 6 Hải quân Mỹ, tàu ngầm đạn đạo hạt nhân lớp Ohio đã cập cảng tại Gibraltar - vùng lãnh thổ của Anh nằm ở phía nam Tây Ban Nha - vào ngày 11/5.

Trong thông cáo báo chí, Hạm đội 6 cho biết chuyến thăm cảng này “thể hiện năng lực, tính linh hoạt và cam kết liên tục của Mỹ đối với các đồng minh NATO”. Thông cáo nhấn mạnh tàu ngầm lớp Ohio là nền tảng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm gần như không thể bị phát hiện, tạo nên thành phần có khả năng sống sót cao nhất trong “bộ ba hạt nhân” của Mỹ.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không công bố tên cụ thể của tàu ngầm trên, vốn là một trong những vũ khí bí mật nhất của quân đội Mỹ. Thông thường, vị trí của các tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân Mỹ được xếp vào diện tuyệt mật.

Phát biểu với báo giới ngày 12/5, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái “thoi thóp” và “cực kỳ mong manh”.

Trước đó, Iran đã đưa ra bản đề xuất hòa bình, trong đó yêu cầu bồi thường chiến tranh, công nhận chủ quyền của Tehran đối với eo biển Hormuz và chấm dứt các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông Trump gọi đề xuất này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Lớp tàu ngầm Ohio hiện gồm 14 tàu ngầm đạn đạo và 4 tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường. Các tàu này có khả năng tàng hình, mang tên lửa đạn đạo Trident II và thực hiện các chuyến tuần tra răn đe kéo dài. Phiên bản tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường của lớp Ohio có thể mang theo hơn 150 tên lửa Tomahawk.