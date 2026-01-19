Mỹ đưa phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay tới Davos

Từ ngày 19/1, thành phố Davos của Thụy Sĩ sẽ một lần nữa chào đón những nhân vật tinh hoa của giới chính trị, kinh tế và văn hóa đến tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở lại Davos 6 năm sau lần xuất hiện trực tiếp trước đó trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ảnh: Keystone

Sự kiện này diễn ra vào thời điểm nhà lãnh đạo Mỹ đang thách thức hàng loạt trật tự quốc tế phần lớn đã được thiết lập kể từ Thế chiến II: Từ việc đảo lộn các quy tắc thương mại đã được thiết lập, rút Mỹ khỏi các tổ chức quốc tế, bao gồm cả hiệp ước khí hậu của Liên Hợp Quốc, đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela sau cuộc tấn công vào thủ đô Caracas, và tuyên bố sẽ sáp nhập Greenland từ đồng minh thân cận Đan Mạch.

Cách ứng xử của Mỹ đối với các quy tắc quốc tế và tác động của nó đến hòa bình, chính trị, kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ là một trong những chủ đề chính tại diễn đàn năm nay.

Diễn đàn bắt đầu từ ngày 19/1 và kéo dài 5 ngày, với chủ đề "Tinh thần đối thoại".

“Đối thoại không phải là điều xa xỉ trong thời điểm bất ổn. Đó là một nhu cầu cấp thiết”, ông Borge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết. “Vào thời điểm quan trọng đối với hợp tác quốc tế - được đánh dấu bằng sự chuyển đổi địa kinh tế và công nghệ sâu sắc, cuộc họp thường niên năm nay sẽ là một trong những cuộc họp quan trọng nhất của chúng ta”.

Ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn đàn còn có sự tham gia của hơn 60 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, bao gồm: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Argentina Javier Milei, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và lãnh đạo lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa...

Theo DW, ông Trump sẽ dẫn đầu phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ tại Davos, bao gồm 5 bộ trưởng và các quan chức cấp cao khác. Sự góp mặt của Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner - sẽ tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận cấp cao về Ukraine, Venezuela, Dải Gaza và Iran.

Tờ Financial Times cho biết, ông Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh G7 của Kyiv - bao gồm các nhà lãnh đạo từ Đức, Ý, Pháp, Anh, Canada và Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bên lề sự kiện chính để thảo luận về sự ủng hộ của Mỹ đối với các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Thách thức và cơ hội của nền kinh tế toàn cầu

Trong khi những biến động địa chính trị dự kiến sẽ chi phối các cuộc thảo luận, thì các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp cũng muốn thảo luận về cách thức giải quyết những thách thức khác mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.

Nền kinh tế toàn cầu đã tương đối “kiên cường” bất chấp căng thẳng thương mại gia tăng và sự bất ổn về chính sách.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng toàn cầu dự kiến 3,1% trong năm 2026 vẫn không lý tưởng, đặc biệt là vào thời điểm nợ toàn cầu đã leo thang lên mức chưa từng thấy kể từ Thế chiến II.

Tình hình nợ ở một số quốc gia châu Phi đặc biệt đáng lo ngại, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thương mại toàn cầu vẫn chịu áp lực khi các quốc gia áp dụng các chính sách bảo hộ ngày càng tăng, chẳng hạn như áp đặt thuế quan đơn phương, hạn chế đầu tư nước ngoài và thắt chặt nguồn cung khoáng sản quan trọng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trọng tâm khác tại diễn đàn năm nay, với nhiều sự kiện và bài thuyết trình dành riêng cho công nghệ tiên tiến này.

Lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Satya Nadella của Microsoft, Jensen Huang của Nvidia và Demis Hassabis - người đứng đầu bộ phận AI của Google - sẽ tham dự diễn đàn.

AI đã cho thấy tiềm năng không nhỏ trong các lĩnh vực như y học, giáo dục, và đã thu hút hoặc hứa hẹn thu hút hàng nghìn tỷ đô la trong vài năm qua, mặc dù nhiều công ty hiện đang gặp khó khăn trong việc tận dụng công nghệ này.

Có những lo ngại về tác động của AI đến việc làm. Nhiều công việc được dự đoán sẽ trở nên dư thừa trong vài năm tới. Giám đốc điều hành của Anthropic - Dario Amodei, một trong những người tham dự diễn đàn năm nay - cho biết trí tuệ nhân tạo có thể loại bỏ một nửa số nhân sự văn phòng cấp thấp trong vòng 1 đến 5 năm tới, cho thấy sự cần thiết phải đầu tư vào việc đào tạo lại kỹ năng.

AI cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm khoảng cách kỹ thuật số hiện có, khi các quốc gia nghèo hơn không tận dụng được các cơ hội. Cũng có những lo ngại về việc các mô hình AI lan truyền thông tin sai lệch và tạo ra các video giả mạo (deepfake).

Thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc và an ninh mạng nằm trong số những rủi ro toàn cầu hàng đầu, theo khảo sát rủi ro của WEF, nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành các quy định hiệu quả.