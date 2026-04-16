Iran dọa đánh chìm hạm đội Mỹ tại Hormuz để đáp trả lệnh phong tỏa và nỗ lực kiểm soát của Washington. Cảnh báo đưa ra khi ngoại giao bế tắc và Mỹ tăng quân, đẩy căng thẳng khu vực lên mức cao nhất.

Chỉ huy quân đội Pakistan tới Tehran thúc đẩy đàm phán Mỹ - Iran Phái đoàn cấp cao của Pakistan đã tới Iran để tiến hành các cuộc thảo luận nhằm sắp xếp vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, dẫn đầu phái đoàn tới Tehran vào chiều 15/4, theo truyền thông nhà nước Iran, ông Munir mang theo thông điệp mới từ Mỹ.

Mỹ 'dội bom kinh tế' Iran

Ngày 15/4, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh: “Bộ đang hành động quyết liệt với chiến dịch 'Cơn thịnh nộ kinh tế', nhắm vào các tầng lớp tinh hoa của Iran".

Chiến lược của Mỹ đối với Iran đã chuyển dịch từ tấn công quân sự sang "chiến tranh kinh tế" thông qua việc siết chặt trừng phạt nhằm buộc Tehran nhượng bộ về chương trình hạt nhân. Các biện pháp ép buộc kinh tế mới này được đánh giá có sức công phá tài chính tương đương một chiến dịch ném bom quy mô lớn.

Tổng thống Trump vẫn đang dao động giữa việc tuyên bố sắp giành chiến thắng trong cuộc xung đột và đe dọa leo thang. Ông nói với tờ New York Post rằng ông không hài lòng với các báo cáo về việc Mỹ đề xuất tạm dừng làm giàu uranium trong 20 năm, và khẳng định Iran không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump.

Vị trí của các kho dự trữ uranium của Iran hiện vẫn là ẩn số kể từ khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6 năm ngoái. Các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng đã bị cấm tiếp cận kể từ thời điểm đó.

Phía Iran khẳng định quyền sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình là "không thể bị tước bỏ", nhưng thừa nhận mức độ và loại hình làm giàu uranium là "có thể thương lượng".

Cựu Ngoại trưởng John Kerry nhận định lệnh phong tỏa của Trump có thể là một "quyết định thông minh" để ép Iran, nhưng chỉ khi Mỹ sẵn sàng thỏa hiệp, bởi sự thiếu hụt lòng tin đang là rào cản lớn nhất.

Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, việc khôi phục dòng chảy năng lượng tại Vùng Vịnh sẽ cần thời gian, gây lo ngại về lạm phát và thiếu hụt nguồn cung phân bón toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng lương thực và giá cả.

Liên Hợp Quốc cho biết đã sẵn sàng thiết lập một hành lang vận chuyển phân bón qua Hormuz kịp thời vụ, nhưng mọi thứ vẫn phụ thuộc vào kết quả của thỏa thuận chính trị này.

Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã chính thức đệ trình 6 điều khoản luận tội nhằm vào Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, xoay quanh cách điều hành Lầu Năm Góc và vai trò trong chiến sự Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Đề xuất do hạ nghị sĩ Yassamin Ansari dẫn đầu, được nộp ngày 15/4, gồm văn bản dài 7 trang cáo buộc ông Hegseth tiến hành một “cuộc chiến không được ủy quyền” tại Iran, đẩy binh sĩ Mỹ vào nguy hiểm, vi phạm luật xung đột vũ trang, xử lý sai thông tin quân sự nhạy cảm, cản trở giám sát của Quốc hội, lạm dụng quyền lực và làm suy giảm uy tín quân đội.

Một điểm nhấn đáng chú ý là cáo buộc liên quan đến thương vong dân sự trong chiến dịch tại Iran, trong đó có vụ không kích ngày 28/2 nhằm vào một trường nữ sinh, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Dự thảo nghị quyết cũng đề cập việc ông Hegseth sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để trao đổi thông tin về các chiến dịch quân sự, bị cho là biểu hiện của “sự bất cẩn nghiêm trọng” trong xử lý dữ liệu mật.

Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin cho Quốc hội về các hoạt động quân sự tại Iran và Venezuela. Một số điều khoản khác cho rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc đã sử dụng quyền lực vì mục đích chính trị, làm xói mòn tính phi chính trị của quân đội và ảnh hưởng tới cam kết của Mỹ với NATO.

Phe Dân chủ lập luận rằng những hành vi này cấu thành “tội nghiêm trọng và hành vi sai trái”, đủ cơ sở để tiến hành luận tội theo quy định hiến pháp. Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc từ các nghị sĩ Dân chủ.

Chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc

Thị trường chứng khoán châu Á duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 16/4, nối gót đà lập đỉnh lịch sử của chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tại Mỹ. Tâm lý nhà đầu tư được thúc đẩy mạnh mẽ bởi triển vọng gia hạn lệnh ngừng bắn và khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Iran.

Diễn biến các chỉ số chính tại khu vực:

Nhật Bản: Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,58% ngay sau giờ mở cửa.

Hàn Quốc: Chỉ số Kospi ghi nhận mức tăng 1,89%.

Hong Kong: Chỉ số Hang Seng tăng 0,68%.

Đài Loan: Chỉ số Taiex tăng 0,48%.

Giá dầu giảm nhẹ. Dầu thô Brent giá kỳ hạn giảm 44 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 94,49 USD /thùng. Dầu thô WTI (Mỹ) giá kỳ hạn giảm 70 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 90,59 USD /thùng.

Trước đó, một nguồn tin từ Pakistan chia sẻ với Al Jazeera rằng dường như đã có bước đột phá trong việc giải quyết các bất đồng giữa hai bên. Diễn biến này diễn ra khi Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, có chuyến thăm tới Tehran để thảo luận về khả năng nối lại các cuộc đối thoại với Mỹ.

Chủ tịch FIFA: Iran chắc chắn dự World Cup tại Mỹ

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư vào Mỹ của CNBC hôm thứ Tư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố đội tuyển Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh sự góp mặt của Tehran bị đặt dấu hỏi lớn sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào lãnh thổ nước này.

Ông Infantino nhấn mạnh đội tuyển Iran đã vượt qua vòng loại và các cầu thủ có quyền đại diện cho nhân dân nước mình. FIFA kỳ vọng tình hình chiến sự sẽ lắng dịu trước khi giải đấu khởi tranh để tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Sau khi gặp gỡ trực tiếp đội tuyển Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây hai tuần, ông Infantino bày tỏ sự ấn tượng với năng lực của đội bóng. Ông tái khẳng định lập trường thể thao nên đứng ngoài các tranh chấp chính trị. FIFA cam kết đóng vai trò là "nhịp cầu" duy trì sự kết nối giữa các quốc gia ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng.

Iran đề xuất mở cửa eo biển Hormuz, mặc cả với ông Trump

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Iran đang xem xét phương án cho phép tàu thuyền tự do đi lại qua phần eo biển giáp với Oman. Đây là động thái xuống thang đáng kể so với những tuyên bố cứng rắn trước đó của Tehran về việc thu phí quá cảnh và khẳng định chủ quyền đơn phương đối với tuyến đường thủy quốc tế này.

Tuy nhiên, đề xuất này đi kèm với một điều kiện kiên quyết: Mỹ phải đưa ra những nhượng bộ thực chất để đáp ứng các yêu cầu của Iran. Hiện tại, cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Iran đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

Mặc dù vậy, các nguồn tin phương Tây đã xác nhận đề xuất này đang được xem xét nghiêm túc. Điểm mấu chốt còn bỏ ngỏ là liệu Iran có cho phép các tàu có liên hệ với Israel đi qua hay không.

Nếu được thông qua, đây sẽ là bước đột phá giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và giải tỏa áp lực cho hàng chục nghìn thủy thủ đang bị kẹt giữa vòng vây quân sự tại vùng Vịnh.

Mỹ điều thêm quân khi lệnh phong tỏa Hormuz bước sang ngày thứ ba

Đợt tăng viện bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush với khoảng 6.000 nhân sự và 4.200 lính thủy đánh bộ nhằm củng cố hiện diện quân sự trước căng thẳng leo thang với Iran.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush với khoảng 6.000 nhân sự, cùng nhóm sẵn sàng đổ bộ gồm khoảng 4.200 lính thủy đánh bộ đang tiến về Trung Đông.

Tờ The Washington Post dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết Washington có kế hoạch điều động thêm quân tới Trung Đông nhằm củng cố năng lực quân sự tại khu vực, trong bối cảnh nguy cơ xung đột với Iran vẫn tiếp diễn.

Theo báo cáo, lực lượng triển khai bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush với khoảng 6.000 nhân sự, cùng nhóm sẵn sàng đổ bộ gồm khoảng 4.200 lính thủy đánh bộ. Các đơn vị này dự kiến sẽ có mặt tại khu vực vào cuối tháng này.

Động thái tăng quân diễn ra song song với lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ nhắm vào các cảng của Iran và eo biển Hormuz. Đây được xem là nỗ lực then chốt nhằm gây sức ép kinh tế tối đa, buộc Tehran phải nhượng bộ về chương trình hạt nhân trên bàn đàm phán.

Mỹ cảnh báo phong tỏa các cảng của Iran 'vô thời hạn'

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller khẳng định Mỹ có đủ khả năng duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn nhằm gây áp lực tối đa lên Tehran.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Stephen Miller - trợ lý hàng đầu của Tổng thống Donald Trump - cho biết Mỹ có thể duy trì việc phong tỏa các cảng biển của Iran "vô thời hạn".

Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad giữa quan chức Mỹ và Iran kết thúc vào tuần trước mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Tổng thống Trump sau đó đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran nhằm siết chặt nền kinh tế nước này.

Cố vấn Chính sách cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller (trái) trong một cuộc họp tại Phòng Nội các ở Washington, Mỹ.

Ông Miller mô tả Tổng thống Trump là "một con người hòa bình", nhưng đồng thời nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Washington: "Mỹ sẽ không để bị bắt nạt, và Mỹ sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Không phải bây giờ, và không bao giờ".

Cố vấn Nhà Trắng cũng cảnh báo rằng một chiến dịch quân sự tiềm tàng có thể "xóa sổ cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong nhiều thế hệ". Tuy nhiên, ông khẳng định Tổng thống Trump không muốn kịch bản đó xảy ra và hy vọng Iran sẽ chọn con đường đàm phán để đi đến một thỏa thuận.

"Lệnh cấm vận này đang vắt kiệt sức sống kinh tế của chính quyền Iran. Mỹ có đủ năng lực để tiếp tục duy trì tình trạng này vô thời hạn nếu Iran chọn sai đường", ông Miller tuyên bố.

Trung Quốc kêu gọi Iran khôi phục hoạt động hàng hải bình thường

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị đã kêu gọi người đồng cấp Iran, ông Abbas Araghchi, nỗ lực khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz trong cuộc điện đàm.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Trong cuộc điện đàm hôm 15/4, ông Vương nhấn mạnh rằng trong khi chủ quyền và an ninh của Iran tại eo biển cần được tôn trọng và bảo vệ, thì tự do và an toàn hàng hải cũng phải được đảm bảo.

Ông Vương nói thêm rằng có sự quan tâm rộng rãi của quốc tế đối với việc khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua tuyến đường thủy này, và Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp hơn giữa các nước trong khu vực.

Mỹ công bố băng ghi âm đe dọa dùng vũ lực tại Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) vừa tung ra bằng chứng về việc Hải quân Mỹ đang thực thi quyền kiểm soát tuyệt đối tại Vịnh Oman.

Trong đoạn băng, sĩ quan Mỹ dõng dạc cảnh báo các tàu thương mại: "Ngừng di chuyển đến Iran nếu đó là điểm đến tiếp theo của các bạn... Nếu không tuân thủ, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Toàn bộ Hải quân Mỹ đã sẵn sàng".

CENTCOM khẳng định các tàu chiến đang tuần tra gắt gao để thực hiện lệnh phong tỏa của Tổng thống Trump, sẵn sàng khám xét mọi phương tiện ra vào cảng của Iran. Mặc dù Mỹ tuyên bố cứng rắn, truyền thông Iran ngày 15/4 cho biết ít nhất 4 tàu thuyền vẫn "vượt rào" thành công để cập cảng hoặc rời khỏi lãnh thổ nước này.

Đáng chú ý, một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng các vụ chặn bắt chủ yếu diễn ra tại Vịnh Oman, trong khi eo biển Hormuz hiện vẫn chưa nằm trong phạm vi phong tỏa trực tiếp để tránh một cuộc đụng độ tổng lực ngay tức thì.

Đáp lại áp lực từ Washington, ông Mojtaba Khamenei đã đưa ra cảnh báo Iran sẵn sàng đánh chìm tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz nếu phía Mỹ cố tình thiết lập quyền kiểm soát tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Mỹ - Iran nối lại đàm phán gián tiếp, nỗ lực kéo dài lệnh ngừng bắn

Theo Guardian, Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hai tuần, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4.

Theo Nhà Trắng, dù chưa có đề nghị chính thức về việc kéo dài lệnh ngừng bắn, Washington vẫn “tham gia rất tích cực” vào tiến trình thương lượng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết khả năng cao vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Islamabad, đồng thời bày tỏ sự lạc quan thận trọng về triển vọng đạt được thỏa thuận, chỉ ít ngày sau khi các nỗ lực hòa đàm trước đó rơi vào bế tắc.

“Không có gì là chính thức cho đến khi được Nhà Trắng xác nhận”, bà nhấn mạnh. Diễn biến này diễn ra song song với làn sóng ngoại giao con thoi mới do Pakistan khởi xướng, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Phái đoàn cấp cao do Thống chế Asim Munir dẫn đầu đã tới Tehran, mang theo thông điệp từ Washington và xúc tiến tổ chức vòng đàm phán kế tiếp giữa hai bên. Cùng tham gia còn có Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi.

Mỹ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong hơn 48 giờ qua Theo New York Times, Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong ngày 15/4, quá trình phong tỏa đã kéo dài hơn 48 giờ. Theo dữ liệu của các chuyên trang hàng hải, không có dấu hiệu tàu thuyền liên quan tới Iran ra vào eo biển kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu tiến hành trong ngày 13/4 theo giờ Mỹ.

Cũng trong ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bắt đầu chuyến công du bốn ngày tới Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm điều phối lập trường và huy động sự ủng hộ từ các cường quốc khu vực cho tiến trình hòa bình.

Các nguồn tin khu vực cho biết cả Washington và Tehran đều có xu hướng ủng hộ việc kéo dài lệnh ngừng bắn, dù ông Trump cho rằng việc gia hạn có thể không cần thiết nếu một thỏa thuận hòa bình toàn diện sớm được đạt được.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết các quan điểm của hai bên sẽ tiếp tục được trao đổi chi tiết trong thời gian tới. Ông cũng xác nhận các kênh liên lạc giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì, ngay cả sau khi vòng đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad cuối tuần qua không đạt được đột phá.

Lãnh đạo Israel và Lebanon đối thoại trực tiếp sau 34 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà lãnh đạo của Israel và Lebanon sẽ đối thoại lần đầu tiên sau 34 năm vào thứ Năm.

Ông Trump đã đưa ra thông báo này trên nền tảng Truth Social của mình vào cuối ngày thứ Tư.

"Đang cố gắng tạo ra một chút không gian để thở giữa Israel và Lebanon", ông viết. "Đã một thời gian dài kể từ khi hai nhà lãnh đạo đối thoại với nhau, khoảng 34 năm. Việc này sẽ diễn ra vào ngày mai. Thật tuyệt vời!".

Ông Trump không nêu đích danh các nhà lãnh đạo sẽ tham gia đối thoại - liệu đó là Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Tổng thống Isaac Herzog, hay phía Lebanon là Tổng thống Joseph Aoun hoặc Thủ tướng Nawaf Salam.

Trước các cuộc hội đàm ba bên do Mỹ chủ trì tuần này, lần gần nhất Israel và Lebanon tiến hành đàm phán là vào năm 1993, nhưng không phải ở cấp cao nhất.

Nhiều khả năng Lebanon sẽ yêu cầu một lệnh ngừng bắn trước khi đồng ý thực hiện các tiếp xúc cấp cao với Israel. Tuy nhiên, đến nay Jerusalem vẫn trì hoãn chấp thuận do muốn tiếp tục chiến dịch làm suy yếu lực lượng Hezbollah.

Nội các an ninh Israel đã thảo luận về phương án ngừng bắn tại Lebanon trong cuộc họp tối qua, song phiên họp được cho là đã kết thúc mà không đưa ra quyết định cuối cùng.

Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Hamas

Tối 14/4, cố vấn cấp cao Mỹ Aryeh Lightstone cùng đại diện Hội đồng Hòa bình Nickolay Mladenov đã hội đàm với trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil al-Hayya tại Cairo. Cuộc gặp diễn ra trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ tháng 10/2024, vốn đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Phía Hamas yêu cầu Israel thực thi nghiêm chỉnh các cam kết giai đoạn một, bao gồm chấm dứt tập kích và mở rộng viện trợ nhân đạo để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Ngược lại, phía Mỹ tiết lộ Israel chỉ chấp thuận nếu Hamas cam kết giải giáp hoàn toàn. Các mục tiêu dài hạn bao gồm triển khai lực lượng quốc tế và Israel rút quân khỏi Gaza vẫn chưa thể triển khai do những bất đồng cốt lõi về vai trò quản lý của Hamas hậu xung đột.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei, vừa đưa ra cảnh báo đanh thép rằng Tehran sẵn sàng đánh chìm các tàu chiến của Mỹ tại eo biển Hormuz nếu Washington tiếp tục nỗ lực "kiểm soát" tuyến đường thủy chiến lược này, theo Al Jazeera.

Ông Mohsen Rezaei.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa hải quân nhằm đáp trả việc Iran ngăn chặn các tàu vận tải đi qua eo biển.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh: "Ông Trump muốn trở thành cảnh sát của eo biển Hormuz. Đây có thực sự là việc của các ông không? Những con tàu này của các vị sẽ bị đánh chìm bởi những đợt tên lửa đầu tiên của chúng tôi".

Cố vấn Rezaei cảnh báo mọi chiến dịch tấn công trên bộ của Mỹ vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến việc hàng nghìn binh sĩ bị bắt giữ. Ông khẳng định Tehran sẽ yêu cầu Washington trả hàng tỷ USD cho để đổi lấy việc phóng thích.

Ông Mohsen Rezaei là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng, từng lãnh đạo IRGC trong giai đoạn 1981-1997 trước khi được bổ nhiệm làm cố vấn quân sự cho Lãnh đạo tối cao vào tháng trước. Hiện tại, sự đối đầu giữa lực lượng hải quân Mỹ và Iran tại điểm nghẽn chiến lược này đang đẩy căng thẳng khu vực lên mức cao nhất.

Không quốc gia nào có quyền phong tỏa eo biển Hormuz

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), ông Arsenio Dominguez, khẳng định tính bất hợp pháp của mọi hành động ngăn chặn giao thương tại eo biển Hormuz trong buổi phỏng vấn với đài ABC sáng 16/4.

Đồ họa: ABC.

Nhận định về tình trạng "phong tỏa kép" đang diễn ra, ông Dominguez đưa ra câu trả lời dứt khoát về quyền tài phán đối với tuyến đường thủy chiến lược này: Không một quốc gia nào được phép.

"Theo luật pháp quốc tế, không một quốc gia nào có quyền phong tỏa lối đi hoặc cản trở quyền tự do hàng hải tại các eo biển phục vụ giao thông quốc tế", ông nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo IMO khuyến cáo các chủ tàu và đơn vị vận hành tuyệt đối không di chuyển qua khu vực này cho đến khi căng thẳng được hạ nhiệt.

Mỹ bác đề xuất xử lý uranium Iran của Nga

Điện Kremlin ngày 15/4 cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc chuyển toàn bộ kho uranium đã làm giàu của Iran sang lãnh thổ Nga nhằm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 23/6/2025.

Đây là lần thứ hai Nga đưa ra đề nghị này kể từ tháng 6 năm ngoái. Phát biểu trên kênh truyền hình India Today, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng tiếp nhận và kiểm soát kho uranium của Iran, đồng thời nhấn mạnh đây là một "quyết định đúng đắn" nhưng đáng tiếc đã bị phía Mỹ từ chối.

Các nguồn tin từ Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bác khả năng để Nga tham gia vào tiến trình này. Về phía mình, Iran tuyên bố mọi quyết định liên quan đến kho hạt nhân đều phụ thuộc vào kết quả đàm phán trực tiếp với Washington.

Hiện nay, Mỹ vẫn viện dẫn kho uranium đã làm giàu và nguy cơ sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran làm căn cứ cho các cuộc tấn công quân sự. Trước đó, Moscow từng gợi ý chuyển đổi số uranium này thành nhiên liệu cho các lò phản ứng dân sự như một giải pháp ngoại giao để thúc đẩy đàm phán.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 thông báo siết chặt trừng phạt đối với hạ tầng vận tải dầu mỏ của Iran, nhắm vào hơn 20 cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền.

Mỹ chặn con tàu Iran thứ 10 khi phong tỏa eo biển Hormuz.

Đối tượng trọng tâm của đợt trừng phạt này là mạng lưới của Mohammad Hossein Shamkhani, con trai của Ali Shamkhani - nhân vật then chốt trong lĩnh vực an ninh và hạt nhân của Iran đã thiệt mạng sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28/2. Trước đó, vào tháng 7/2025, Washington cũng từng áp đặt 115 lệnh trừng phạt nhắm vào nhóm này, theo Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh trong tuyên bố: “Bộ đang hành động quyết liệt với chiến dịch 'Cơn thịnh nộ kinh tế', nhắm vào các tầng lớp tinh hoa của Iran như gia đình Shamkhani”.

Bộ Tài chính cũng ban hành các lệnh trừng phạt đối với công dân Iran kiêm nhà tài trợ của Hezbollah là Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, cùng ba công ty liên quan. Bộ Tài chính tuyên bố kế hoạch đổi dầu lấy vàng này được thực hiện thay mặt cho tổ chức Hezbollah ở Lebanon và Lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kiềm chế quyền chiến tranh của ông Trump

Đa số Thượng viện Mỹ ngày 15/4 đã bỏ phiếu bác bỏ nghị quyết do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm kiềm chế quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Donald Trump đối với Iran. Với tỷ lệ 52-47, kết quả này khẳng định sự ủng hộ của phe Cộng hòa đối với chính sách quân sự của Tổng thống sau hơn sáu tuần kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích vào Iran ngày 28/2.

Đây là lần thứ tư đảng Dân chủ thất bại trong việc thúc đẩy các biện pháp tương tự nhằm yêu cầu sự chấp thuận của Quốc hội đối với các hành động thù địch. Toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu phản đối nghị quyết, ngoại trừ Thượng nghị sĩ Rand Paul (bang Kentucky).

Hội đồng An ninh Nga cảnh báo Mỹ và Israel có thể đang mượn cớ đàm phán để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran.

Theo RT, cảnh báo trên được đưa ra sau khi vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần qua không đạt được đột phá.

Phía Iran cáo buộc Mỹ đưa ra "những yêu cầu phi thực tế", dù vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/4 khẳng định vòng thảo luận tiếp theo có thể diễn ra tại cùng địa điểm trong hai ngày tới.

Lầu Năm Góc liên tục tăng cường lực lượng Mỹ trong khu vực Trung Đông.

Đánh giá này dựa trên thực tế “Lầu Năm Góc liên tục tăng cường lực lượng Mỹ trong khu vực” ngay cả khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Lịch sử cho thấy các đợt tấn công của Mỹ và Israel thường diễn ra ngay trong quá trình ngoại giao, điển hình là vụ tập kích ngày 28/2 và vụ không kích các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm ngoái. Hội đồng An ninh Nga cảnh báo nếu đàm phán bế tắc, chiến sự có thể tái diễn với cường độ dữ dội hơn sau hai tuần.

Tổng thống Trump ra tín hiệu không gia hạn lệnh ngừng bắn

Tổng thống Donald Trump đã ra tín hiệu không gia hạn lệnh ngừng bắn vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/4. Trả lời ABC News, ông nhận định xung đột có thể kết thúc theo bất kỳ kịch bản nào, song ưu tiên một thỏa thuận để Iran có cơ hội tái thiết.

Tổng thống Donald Trump bên cạnh các đồng nghiệp.

Ngược lại, Tehran tuyên bố không chấp nhận gia hạn tạm thời mà hướng tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn, đi kèm các bảo đảm an ninh, dỡ bỏ trừng phạt và quyền làm giàu uranium hòa bình.

Theo đánh giá của Moscow, Iran hiện vẫn duy trì được kho vũ khí đáng kể và sự ổn định chính trị - xã hội sau đòn tấn công cách đây 1,5 tháng.

Trưởng phái đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này đã sẵn sàng đáp trả mọi chiến dịch trên bộ của Mỹ bằng "mưa lửa", đồng thời đe dọa hủy diệt hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh nếu bị tấn công.

Theo thống kê mới nhất từ giới chức địa phương, hơn 5.500 người đã thiệt mạng tại Iran và Lebanon kể từ khi xung đột khu vực bùng phát hơn 6 tuần qua.

Mỹ đang triển khai thêm hơn 10.000 binh sĩ tới Trung Đông

Theo The Washington Post ngày 15/4, Mỹ đang triển khai thêm hơn 10.000 binh sĩ tới Trung Đông nhằm gây sức ép buộc Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Lực lượng tăng viện bao gồm 6.000 nhân sự trên tàu sân bay USS George H.W. Bush và 4.200 quân thuộc Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Boxer.

Dự kiến các đơn vị này sẽ gia nhập lực lượng 50.000 quân hiện có khi lệnh ngừng bắn hai tuần sắp hết hạn vào ngày 22/4. Đây là bước đi nhằm củng cố vị thế quân sự của Washington trong nỗ lực đối phó với Tehran.

Giới phân tích cho rằng với hàng nghìn binh sĩ trên, ông Trump có thêm công cụ để gia tăng sức ép lên Iran, hiện thực hóa đe dọa chiếm đóng các cơ sở xuất khẩu dầu tại đảo Kharg, giải phóng eo biển Hormuz và thu giữ kho tài liệu hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, rủi ro là rất lớn. Chính ông Trump thừa nhận việc kiểm soát đảo Kharg sẽ yêu cầu quân đội Mỹ phải hiện diện lâu dài.

Theo New York Times, giới chuyên gia cảnh báo các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Robert S. Litwak, một học giả tại Đại học George Washington, nhận định Iran đủ khả năng đáp trả tương xứng vào các cơ sở tại Vùng Vịnh bằng máy bay không người lái và tên lửa nếu ông Trump tấn công hạ tầng dân sự của Iran.

Israel khước từ yêu cầu 'ngừng bắn biểu tượng' của Mỹ

Cuộc họp của nội các an ninh Israel tối 15/4 đã kết thúc mà không có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào được thiết lập, trái ngược với các thông tin từ truyền thông thân Hezbollah về một thỏa thuận có hiệu lực vào cùng ngày.

Israel tiếp tục không kích Lebanon bất chấp các cuộc đàm phán Israel tiếp tục không kích vào miền Nam Lebanon ngay trong quá trình đàm phán giữa hai bên đang diễn ra tại Mỹ. Hoạt động không kích vẫn tiếp diễn sau khi đàm phán kết thúc. Trong khi thủ đô Beirrut và các vùng lân cận không bị tấn công trong những ngày gần đây, một phần vì sức ép của Mỹ đối với Israel, các khu vực ở miền Nam Lebanon vẫn hứng chịu bom đạn.

Một quan chức Israel xác nhận với tờ The Jerusalem Post rằng nội các an ninh đã thảo luận về khả năng ngừng bắn theo đề nghị từ phía Mỹ. Washington trước đó đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn “tạm thời và mang tính biểu tượng” nhằm hỗ trợ chính phủ Beirut trong nỗ lực giải thể Hezbollah.

Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận nội bộ, nhiều bộ trưởng Israel đã quyết liệt phản đối đề xuất này. Một số thành viên nội các thậm chí còn yêu cầu quân đội leo thang mạnh mẽ các hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon.

Trước đó, hãng tin Al Mayadeen (thân Hezbollah) dẫn nguồn tin an ninh cấp cao từ Iran khẳng định lệnh ngừng bắn sẽ được công bố dưới áp lực của Tehran và sau các vòng đàm phán giữa đại sứ Israel và Lebanon tại Washington. Theo nguồn tin này, thỏa thuận dự kiến kéo dài một tuần, kết thúc cùng thời điểm với lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Vai trò của Mỹ và 'lá bài kinh tế' từ Iran

Theo kịch bản được Al Mayadeen tiết lộ, Mỹ sẽ đóng vai trò bên bảo trợ và giám sát các hành động của quân đội Israel trong thời gian ngừng bắn. Các quan chức Lebanon cho biết Washington đã liên tục gây sức ép buộc Israel phải chấp nhận phương án này.

Binh sĩ IDF đang hoạt động tại miền Nam Lebanon.

Ibrahim al-Moussawi, thành viên cấp cao của Hezbollah, nhận định các nỗ lực từ Iran và các quốc gia khu vực có thể sớm mang lại kết quả. Ông nhấn mạnh Tehran đang sử dụng "lá bài kinh tế" để gây áp lực buộc Mỹ phải đưa Lebanon vào phạm vi thỏa thuận ngừng bắn.

"Nếu người Mỹ không chấp nhận điều kiện này, Iran sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz", ông Moussawi khẳng định.

Dù các bên liên quan đang thúc đẩy ngoại giao, phía Hezbollah hiện vẫn từ chối bình luận về việc liệu nhóm này có tuân thủ các điều khoản nếu lệnh ngừng bắn được ban bố hay không. Trong khi đó, các hoạt động quân sự của lực lượng IDF tại miền Nam Lebanon vẫn tiếp tục được duy trì.

Mỹ chặn con tàu Iran thứ 10 khi phong tỏa eo biển Hormuz

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết vào thứ Tư rằng một tàu chở hàng treo cờ Iran đã bị chặn lại sau khi rời Bandar Abbas và đi qua eo biển Hormuz, theo Jerusalem Post.

CENTCOM cho biết cho đến nay đã có mười con tàu bị buộc phải quay đầu, và chưa có tàu nào phá vỡ được lệnh phong tỏa kể từ khi nó được thiết lập vào thứ Hai.

Thống chế Pakistan tới Iran chuyển thông điệp then chốt từ Mỹ

Ngày 15/4, Thống chế Asim Munir, Tư lệnh Lục quân Pakistan, đã dẫn đầu phái đoàn cấp cao tới Iran nhằm thực hiện sứ mệnh ngoại giao con thoi giữa Tehran và Washington. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực cứu vãn tiến trình đối thoại sau những căng thẳng gần đây.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) đón Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir khi ông đến Tehran.

Mục tiêu chính trong chuyến đi của phái đoàn là chuyển giao thông điệp trực tiếp từ chính phủ Mỹ tới giới lãnh đạo Iran và thảo luận về các điều kiện để nối lại đàm phán.

Phái đoàn Pakistan đóng vai trò trung gian để thống nhất các nội dung cho vòng đàm phán tiếp theo.

Theo hãng thông tấn quốc gia Iran (IRIB), vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong vài ngày tới.

Nội dung thông điệp chưa được công bố, nhưng giới quan sát nhận định đây có thể là những đề xuất cuối cùng nhằm hạ nhiệt tình trạng phong tỏa hải quân và các lệnh trừng phạt năng lượng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đang tiếp tục trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua bên trung gian là Pakistan sau khi các cuộc đàm phán vào cuối tuần qua thất bại.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần hết hiệu lực. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Esmail Baghaei đã không xác nhận liệu lệnh này có được gia hạn hay không.

Quân đội Iran vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn về việc đóng cửa các tuyến đường thương mại đi qua Biển Đỏ, vùng Vịnh và biển Oman.

Động thái này nhằm đáp trả lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ đang áp đặt lên các cảng biển của nước này sau khi cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad đổ vỡ, theo Al Jazeera.

Trong một thông báo được truyền hình nhà nước Iran phát sóng, người đứng đầu trung tâm chỉ huy trung tâm của quân đội Iran tuyên bố: "Lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào diễn ra tại Vịnh Ba Tư, biển Oman và Biển Đỏ".

Quan chức này nhấn mạnh thêm rằng Iran sẽ "hành động quyết liệt để bảo vệ chủ quyền quốc gia và các lợi ích của mình".

Tổng bản doanh Trung ương Khatam al-Anbiya, bộ chỉ huy quân sự liên hợp cao nhất của Iran, tuyên bố việc Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân đối với toàn bộ các cảng của Iran là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Mossad sắp có tân lãnh đạo

Giám đốc sắp tới của cơ quan tình báo Mossad, Roman Gofman, hiện là thư ký quân sự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, dự kiến nhậm chức vào tháng 6 tới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Gofman dự kiến thay thế ông David Barnea, người cũng từng chia sẻ niềm tin về việc thay đổi chính quyền Cộng hòa Hồi giáo thông qua chiến tranh.

Roman Gofman dự kiến nhậm chức Giám đốc cơ quan tình báo Mossad vào tháng 6 tới với nhiệm kỳ 5 năm.

Roman Gofman dành hơn ba thập kỷ phục vụ trong Quân đoàn Thiết giáp của IDF, giữ nhiều vị trí tiền tuyến và chỉ huy.

Trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, ông bị thương nặng khi trực tiếp tham gia chiến đấu chống lại các tay súng Hamas. Sau khi hồi phục, ông trở thành trợ lý quân sự cấp cao nhất của Thủ tướng Netanyahu. Trong hai năm qua, Gofman là nhân vật then chốt tham gia vào mọi quyết định chiến lược tại các "điểm nóng" như Iran, Lebanon, Syria và Gaza.

Khả năng thông thạo tiếng Nga giúp ông trở thành đầu mối liên lạc quan trọng nhất của ông Netanyahu với Điện Kremlin.

Khi bổ nhiệm ông Gofman, Thủ tướng Netanyahu đã mô tả ông là một "sĩ quan xuất sắc, táo bạo và sáng tạo, người đã chứng minh tư duy đột phá và khả năng tháo vát ấn tượng trong suốt cuộc chiến”.

Tuy nhiên, giới chức cho rằng việc lựa chọn một sĩ quan thuần túy từ quân đội để đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại là một bước đi không theo tiền lệ thông thường tại Israel.

Nhà phân tích quốc phòng kỳ cựu Amir Oren nói với CNN rằng ông Gofman hầu như không có kinh nghiệm trong các kỹ năng chuyên biệt cần thiết tại Mossad, bao gồm thu thập tình báo, hoạt động đặc biệt và liên lạc với các cơ quan tình báo khác. Ông Oren mô tả đây là những kỹ năng "mà một người phải thành thục trong nhiều năm và có thể là hàng thập kỷ trước khi dám chỉ huy người khác”.

Iran tập trận ở eo biển Hormuz Tháng 2/2026, Lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành tập trận ở eo biển Hormuz.