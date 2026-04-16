Cận cảnh chiến dịch phong tỏa Iran của Mỹ

Lệnh phong tỏa các cảng của Iran dựa trên sự phối hợp của hơn 15 tàu chiến và hàng nghìn binh sĩ Mỹ, bao gồm cả Thủy quân lục chiến và các lực lượng tác chiến đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ.

Theo Wall Street Journal, cho đến ngày 14/4, Iran vẫn tự do vận chuyển dầu và hàng hóa của mình trong khi hạn chế gắt gao lưu lượng tàu bè từ các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia mà họ coi là không thân thiện.

Nhưng giờ đây, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ chặn bất kỳ con tàu nào hướng đến hoặc rời khỏi cảng của Iran, thực hiện đổ bộ trực tiếp lên tàu để kiểm soát nếu cần thiết.

Trong ngày đầu tiên Mỹ thực thi phong tỏa toàn diện các cảng của Iran, dữ liệu vận tải cho thấy lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng. Tính đến thứ Ba, chỉ có ít nhất 8 con tàu, bao gồm 3 tàu chở dầu liên quan đến Iran, băng qua tuyến đường thủy này, theo Reuters.

Lệnh phong tỏa đã gây ra tình trạng bất ổn lớn cho các chủ tàu, tập đoàn dầu mỏ và các đơn vị bảo hiểm rủi ro chiến tranh. Hiện tại, lưu lượng giao thông tại đây chỉ còn là một phần nhỏ so với mức hơn 130 lượt băng qua mỗi ngày trước khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) thông báo trên mạng xã hội X: "Trong 24 giờ đầu tiên, không có tàu nào vượt qua được lệnh phong tỏa của Mỹ". Centcom xác nhận có 6 con tàu đã tuân thủ chỉ thị của lực lượng hải quân, thực hiện quay đầu trở lại các cảng của Iran.

Đối với 3 tàu chở dầu liên quan đến Iran đã băng qua eo biển thành công, dữ liệu cho thấy các tàu này không hướng về các cảng của Iran, do đó không thuộc diện bị ngăn chặn bởi lệnh phong tỏa hiện tại.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu vào thứ Ba rằng việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran là hành động "nguy hiểm và vô trách nhiệm", đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng. Cơ quan này không đề cập đến việc liệu các tàu Trung Quốc có đang băng qua eo biển hay không.

Cấu trúc chiến dịch phong tỏa

Khí tài và phương thức tác chiến

Mỹ hiện có nhiều khí tài quân sự trong khu vực hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Theo các nhà phân tích quân sự, lực lượng đặc nhiệm vũ trang sẽ thực hiện việc kiểm soát tàu bằng cách đu dây từ trực thăng.

Vấn đề thủy lôi tại eo biển

Mỹ cho biết đang nỗ lực rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz - loại vũ khí mà Iran tuyên bố đã triển khai dày đặc. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ gợi ý rằng Tehran có thể đang phóng đại mức độ nguy hiểm.

Trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, hải quân Iran đã dẫn các con tàu đi qua phía bắc của kênh vận chuyển thông thường, tuyên bố rằng điều này là bắt buộc để tránh các bãi thủy lôi. Hiện tại, việc vô hiệu hóa các mối đe dọa dưới nước này là ưu tiên hàng đầu của Mỹ nhằm đảm bảo tự do hàng hải cho các tàu không thuộc diện phong tỏa.

Iran tập trận ở eo biển Hormuz Tháng 2/2026, Lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành tập trận ở eo biển Hormuz.