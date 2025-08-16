Mỹ đề xuất cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine

Truyền thông quốc tế ngày 16/8 dẫn các nguồn tin ngoại giao, tiết lộ rằng trong cuộc điện đàm cùng ngày giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu, Washington đã đề xuất cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington DC., ngày 28/2/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.

Cơ chế này tương tự Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà không cần Kyiv gia nhập khối này.

Theo các nguồn tin, đề xuất trên đã được Tổng thống Mỹ trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska ngày 15/8. Điều 5 của NATO quy định mọi cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là tấn công vào toàn khối. Cơ chế này sẽ không đồng nghĩa với việc Ukraine gia nhập NATO, nhưng có thể đưa ra cam kết tập thể ngăn chặn các cuộc tấn công tương lai.Mặc dù vậy, các nước châu Âu vẫn đang “băn khoăn” về mức độ cam kết của Mỹ, trong khi chưa có chi tiết cụ thể được công bố.

Trong một thông điệp đăng trên nền tảng X ngày 16/8, Tổng thống Zelensky nêu rõ Ukraine cần “một nền hòa bình thực sự và lâu dài chứ không phải chỉ là khoảng dừng” giữa các đợt chiến dịch quân sự của Nga. Ông nhấn mạnh an ninh của Ukraine phải được đảm bảo chắc chắn, bền vững với sự tham gia của cả châu Âu và Mỹ, đồng thời khẳng định mọi vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được quyết định với sự tham gia của Kyiv.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas cùng ngày nhấn mạnh quyết tâm của Tổng thống Trump nhằm đạt một thỏa thuận hòa bình "là yếu tố then chốt”, đồng thời cam kết rằng EU sẽ phối hợp với Ukraine và Mỹ trong tiến trình này.