Chiến sự Ukraine giằng co giữa hội đàm Trump - Putin

Trong lúc Nga tiếp tục siết chặt chiến tuyến ở Kharkiv và Donetsk, Tổng thống Nga Putin có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Alaska để bàn về Ukraine. Tuy nhiên, cuộc hội đàm chưa đem lại một thỏa thuận cụ thể nào.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí phòng không tại Bakhmut, ngày 10/1/2023. Ảnh: Reuters

Quân đội Nga tiến vào ngoại ô Kirovsk ở Donetsk

Quân đội Nga đã bắt đầu tiến vào khu vực phía tây thành phố Kirovsk (Ukraine gọi là Zarechnoye) thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), trong khi lực lượng Ukraine đang cố gắng kháng cự.

“Các đơn vị tiền phương của chúng tôi, phối hợp với lực lượng trinh sát, đã bắt đầu tiến vào khu vực phía tây Kirovsk, nằm ở phía tây bắc Torskoye thuộc DPR. Các tay súng Ukraine chủ yếu chống trả từ các cao điểm ở phía nam Torskoye và những vị trí cố thủ ở phía tây nam Yampolovka”, chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho biết hôm 15/8.

Theo chuyên gia trên, quân đội Ukraine tại khu vực mặt trận này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực; binh sĩ Ukraine tránh giao chiến ở cự ly gần và chủ yếu “sử dụng vũ khí điều khiển từ xa”.

Nga phá hủy chương trình tên lửa tầm xa của Ukraine

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành tấn công vào những cơ sở công nghiệp của Ukraine sản xuất tên lửa tầm xa Sapsan.

Trong tuyên bố ngày 14/8, FSB cho biết chiến dịch được phối hợp thực hiện cùng Bộ Quốc phòng Nga, nhắm vào các nhà máy hóa chất và cơ khí tại Pavlograd, vùng Dneptropetrovsk, cũng như nhà máy Zvezda và Viện Nghiên cứu Khoa học Nhà nước về Sản phẩm Hóa chất tại Shostka, vùng Sumy.

Mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra đã được xác nhận thông qua hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo thu thập được.

Sapsan là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật do Ukraine phát triển, mang đầu đạn nặng khoảng 480 kg, có thể đạt tốc độ trên 6.000 km/h và tầm bắn ước tính lên tới 700 km.

Một quan chức giấu tên của FSB nói với hãng thông tấn Nga TASS rằng hệ thống tên lửa Sapsan của Ukraine được phát triển với sự hỗ trợ tài chính từ Đức và sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài.

Ukraine tấn công cảng biển then chốt của Nga

Theo báo Kyiv Post ngày 15/8, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine (SSO) phối hợp với các đơn vị phòng vệ đã tấn công cảng Olya ở vùng Astrakhan (Nga), đánh trúng tàu Port Olya 4 được cho là chở linh kiện UAV Shahed và đạn dược từ Iran.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết chiến dịch này nhằm giảm năng lực Nga tiến hành các cuộc không kích. Công tác đánh giá thiệt hại đang tiếp tục.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào mục tiêu Nga diễn ra trong bối cảnh cuộc thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra tại bang Alaska, Mỹ vào trưa 15/8 giờ địa phương (rạng sáng 16/8 theo giờ Việt Nam).

Ngoài ra, rạng sáng cùng ngày, một nhà máy lọc dầu ở thành phố Syzran (vùng Samara, Nga) cũng bị tấn công nghi do UAV Ukraine.

Ukraine nói Nga mất thêm tiêm kích Su-30SM ở Đảo Rắn

Hải quân Ukraine cho biết, Nga dường như đã mất thêm một chiến đấu cơ Su-30SM khi đang làm nhiệm vụ ở phía đông nam Đảo Rắn. Máy bay Nga được cho đã bị rơi hôm 14/8 mà không rõ lý do.

Tình báo Ukraine nhận được thông tin Nga đã mất liên lạc với chiếc Su-30SM. Phía Nga đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, và các mảnh vỡ được cho đã được phát hiện trên mặt biển. Song các phi công vẫn đang mất tích.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Đảo Rắn nằm cách tỉnh Odesa của Ukraine 35km. Các lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát khu vực này trong những ngày đầu xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Anh thu hẹp kế hoạch triển khai binh sĩ tới Ukraine

Tờ Times đưa tin, giới lãnh đạo quân sự Anh đã từ bỏ kế hoạch triển khai khoảng 30.000 binh sĩ tới các cảng và thành phố của Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Moscow và Kyiv.

Theo nguồn tin, phương án mới được cho là “thực tế hơn”, tập trung vào các chuyến bay tuần tra “trấn an” trên bầu trời miền Tây Ukraine bằng máy bay Typhoon hoặc F-35 nhằm răn đe. Ngoài ra, Anh và các đồng minh sẽ hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine, cũng như rà phá thủy lôi tại Biển Đen. Hầu hết hoạt động sẽ diễn ra ở khu vực phía Tây, nơi nguy cơ bị tấn công thấp hơn.

Vai trò của Mỹ trong kế hoạch này hiện chưa rõ ràng. Nga nhiều lần cảnh báo sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào tại Ukraine dưới mọi hình thức.

Hệ thống phòng không phương Tây kém hiệu quả

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga ngày 15/8 cho biết, các hệ thống tên lửa phòng không do phương Tây sản xuất được triển khai tại Ukraine đã chứng tỏ sự kém hiệu quả trước các đòn không kích và vũ khí phòng không của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Theo đó, mọi nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm hạn chế hoạt động của máy bay Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga bằng các hệ thống tên lửa phòng không phương Tây đều bị các vũ khí phòng không Nga vô hiệu hóa.

Các kíp chiến đấu của Nga đã đánh chặn thành công các tên lửa đất đối không do phương Tây sản xuất nhằm vào máy bay tác chiến - chiến thuật của Nga khi những chiếc này thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu trên không và mặt đất của đối phương”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin khẳng định, các hệ thống phòng không S-400 của Nga “đạt hiệu quả cao nhất trong các vụ đánh chặn như vậy” và nhấn mạnh “việc thường xuyên đánh chặn thành công tên lửa đánh chặn của đối phương trong điều kiện chiến đấu, với hiệu suất như vậy, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phòng không thế giới”.