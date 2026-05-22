Mỹ đau đầu vì cạn kho tên lửa đánh chặn

Mỹ phải gánh phần lớn nhiệm vụ phòng thủ tên lửa cho Israel, dù kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ đang cạn kiệt, trong khi đó, Israel lưu kho số tên lửa đánh chặn tiên tiến.

Bộ Chiến tranh Mỹ tiết lộ các dữ liệu và đánh giá với tờ tin tức The Washington Post. Theo các dữ liệu này, quân đội Mỹ đã sử dụng lượng tên lửa đánh chặn tiên tiến lớn hơn nhiều so với mức tiêu hao của phía Israel, chủ yếu để bảo vệ Israel trong các đợt giao tranh với Iran

Mỹ cạn kho tên lửa THAAD để bảo vệ Israel

Ba quan chức Mỹ cho biết sự chênh lệch này cho thấy Washington đã phải gánh phần lớn nhiệm vụ đối phó các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran trong chiến dịch quân sự Cơn thịnh nộ Dữ dội. Điều này hiện đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng chiến đấu và các cam kết an ninh trên toàn cầu của quân đội Mỹ.

Theo các quan chức Mỹ, Washington đã phóng hơn 200 tên lửa đánh chặn THAAD, tương đương khoảng một nửa tổng kho dự trữ của Lầu Năm Góc, để bảo vệ Israel. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn sử dụng hơn 100 tên lửa Standard Missile-3 và Standard Missile-6, phóng từ các tàu chiến ở phía đông Địa Trung Hải.

Trong khi đó, Israel chỉ phóng chưa tới 100 tên lửa đánh chặn Arrow và khoảng 90 tên lửa David’s Sling. Các tên lửa được Israel phóng đi dùng để đối phó các loại tên lửa do các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Yemen và Lebanon phóng vào lãnh thổ Israel.

Các chuyên gia quân sự cho rằng dữ liệu này hé lộ cách Mỹ và Israel phối hợp trong thực chiến.

Bà Kelly Grieco, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Stimson, nhận định: “Các con số rất đáng chú ý. Mỹ đảm nhận phần lớn nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, trong khi Israel bảo toàn kho dự trữ của họ.

Dù logic tác chiến này có thể hợp lý, nhưng Mỹ hiện chỉ còn khoảng 200 tên lửa THAAD và năng lực sản xuất không theo kịp nhu cầu thực tế. Hệ quả sau đây có thể sẽ xảy ra ở những khu vực không liên quan đến chiến sự Iran”.

Tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn của Mỹ hiện khiến các đồng minh của Mỹ tại châu Á lo ngại.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel khai hỏa để đánh chặn rocket. Ảnh: Reuters.

Giới chức Mỹ và Israel thường nhấn mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ cũng như sức mạnh của hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel. Tuy nhiên, các dữ liệu của Lầu Năm Góc cho thấy cán cân trong thực tế có phần lệch về phía Mỹ.

“Mỹ đã phóng nhiều hơn Israel khoảng 120 tên lửa đánh chặn và xử lý số lượng tên lửa lớn gấp đôi lượng Israel đã xử lý”, một quan chức Mỹ cho biết.

Theo các quan chức Mỹ chia sẻ với Washington Post, Mỹ và Israel từ trước đã thống nhất về cơ chế phòng thủ tên lửa đạn đạo. Theo đó, các loại tên lửa đánh chặn tiên tiến như THAAD và tên lửa phóng từ tàu chiến của Mỹ sẽ đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ đối phó tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel.

Israel dựa vào các hệ thống phòng không cấp thấp hơn như Vòm Sắt và Cây đũa thần (David’s Sling) để đối phó rocket và UAV do các lực lượng vũ trang Hezbollah và Houthi phóng sang, qua đó, Israel bảo toàn các loại tên lửa đánh chặn tinh vi của họ.

Kết quả là kho dự trữ tên lửa phòng không cao cấp của Mỹ bị suy giảm đáng kể và nhanh chóng, trong khi Israel vẫn duy trì được phần lớn kho dự trữ của mình.

Ông Justin Logan, Giám đốc nghiên cứu quốc phòng và chính sách đối ngoại tại Viện CATO, cho rằng thực tế trên chiến trường mâu thuẫn với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

“Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, lập trường của Israel rất rõ ràng: Đặt ưu tiên của chúng tôi lên trước tiên, còn nguồn lực của chúng tôi để sử dụng sau cùng. Điều chưa rõ là vì sao ông Trump lại xem chiến lược này là phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết””.

Ông Logan cho rằng việc Lầu Năm Góc tiết lộ trong năm 2025 rằng Mỹ chỉ còn khoảng 25% kho tên lửa Patriot cần thiết cho các kế hoạch phòng thủ đáng lẽ phải là lời cảnh báo nghiêm trọng.

“Thật khó hiểu vì sao điều này không trở thành hồi chuông báo động đối với các quan chức trong chính quyền ông Trump”, ông Logan nói thêm.

Nối lại chiến sự không hề dễ

Nếu Mỹ và Israel nối lại chiến dịch quân sự tấn công Iran trong những ngày tới như Tổng thống Trump từng đe dọa, quân đội Mỹ có thể sẽ phải sử dụng tỷ lệ tên lửa đánh chặn còn lớn hơn. Nguyên nhân là Israel gần đây đã cho một số tổ hợp phòng thủ tên lửa tạm ngừng hoạt động để bảo trì.

“Sự mất cân đối có thể sẽ nghiêm trọng hơn nữa, nếu giao tranh tái diễn”, một quan chức Mỹ cảnh báo.

Trong tuyên bố gửi truyền thông, Lầu Năm Góc bảo vệ cách phân bổ nguồn lực quân sự giữa Mỹ và Israel.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết: “Các tên lửa đánh chặn chỉ là một phần trong mạng lưới phòng không tích hợp nhiều lớp. Cả Israel và Mỹ đều chia sẻ gánh nặng phòng thủ một cách công bằng trong chiến dịch. Hai nước cùng sử dụng máy bay chiến đấu, hệ thống chống UAV cùng nhiều năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không tiên tiến khác để đạt hiệu quả tối đa”.

Chính phủ Israel cũng bảo vệ cách tiếp cận này.

“Chiến dịch quân sự tại Iran được Mỹ và Israel phối hợp ở mức độ cao và chặt chẽ nhất, mang lại lợi ích cho cả hai nước và các đồng minh. Mỹ không có đối tác nào khác sở hữu mức độ sẵn sàng chiến đấu, thiện chí quân sự, lợi ích chung và năng lực tương đương Israel”, Đại sứ quán Israel tại Washington cho biết trong một tuyên bố.

Hiện tại, căng thẳng giữa hai đồng minh được cho là đang gia tăng, khi cuộc chiến trở nên khó khăn hơn dự kiến.

Dù ông Trump tuyên bố kho tên lửa của Iran đã bị “phá hủy phần lớn”, tình báo Mỹ hiện cho rằng Tehran vẫn còn khoảng 70% kho tên lửa so với trước khi chiến sự nổ ra.

Ngày 19/5, ông Netanyahu và ông Trump đã có cuộc điện đàm được mô tả là căng thẳng về hướng đi tiếp theo của cuộc chiến, theo các quan chức Mỹ và Trung Đông.

Áp lực liên tục từ phía Israel nhằm nối lại chiến sự khiến một số quan chức Mỹ không hài lòng, đặc biệt trong bối cảnh việc tái khởi động xung đột sẽ gây thêm sức ép lên kho đạn dược của Lầu Năm Góc.

“Israel không đủ khả năng tự mình tiến hành và giành chiến thắng trong chiến sự”, một quan chức Mỹ khác cho hay.

Hiện chưa rõ tình trạng thiếu hụt đạn dược của Mỹ có ảnh hưởng đến quá trình cân nhắc của ông Trump về việc nối lại chiến dịch quân sự hay không.

Đầu tuần này, ông Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran theo đề nghị từ các đồng minh Arab của Mỹ, để tạo thêm dư địa cho đàm phán.

“Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối với Iran. Hãy chờ xem điều gì xảy ra. Hoặc chúng tôi sẽ có thỏa thuận, hoặc sẽ phải làm vài điều không mấy dễ chịu”, ông Trump nói với các phóng viên trong ngày 20/5.

Để chuẩn bị cho khả năng xung đột tái diễn, Mỹ đã điều thêm lực lượng hải quân đến gần Israel nhằm tăng cường bảo vệ cho đồng minh trước các mối đe dọa từ Iran.

Theo các quan chức Mỹ, nếu giao tranh bùng phát trở lại, mức độ tham gia của các đồng minh của Iran tại khu vực sẽ là yếu tố quan trọng.

Trong giai đoạn giao tranh trước đó, Israel chỉ còn duy trì được khoảng 50% số đợt không kích hồi cuối tháng 3 so với thời điểm đầu chiến sự. Nguyên nhân là máy bay và phi công đều đã bị “bào mòn” sau các chiến dịch chống lực lượng Houthi ở Yemen và không kích Hezbollah tại Lebanon.

Chuyên gia Grieco nhận định: “Sự suy giảm cường độ xuất kích của Israel là yếu tố quan trọng phải xét đến. Lực lượng Phòng vệ Israel đã bị bào mòn bởi xung đột Gaza, cùng việc đối phó với lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu các chỉ huy Israel có đánh giá đúng khả năng duy trì cường độ tác chiến hay không”.

