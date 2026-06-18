Mỹ công bố danh tính 8 thành viên thiệt mạng trên chiếc B-52

Không quân Mỹ công bố danh tính của 8 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay ném bom B-52 gặp nạn ở California.

Hiện trường máy bay ném bom B-52 rơi, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng Oanh tạc cơ B-52 gặp nạn khi cất cánh từ căn cứ Edwards tại California. Giới chức Mỹ cho biết cả 8 người trên máy bay thiệt mạng.

Ngày 17/6, Không quân Mỹ đã công bố danh tính của 8 thành viên tổ lái trên chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ gặp nạn gần Căn cứ Không quân Edwards (bang California, Mỹ), theo đài CNN.

Những người trên máy bay gồm:

Đại tá Gregory Watson, 53 tuổi, đến từ TP Shreveport, bang Louisiana. Khi xảy ra tai nạn, ông đang làm việc tại hãng Boeing với tư cách nhân viên dân. Ông cũng là quân nhân dự bị của Không quân Mỹ, giữ chức sĩ quan hệ thống vũ khí thuộc Không lực số 10, Căn cứ Dự bị Liên quân Hải quân Fort Worth tại TP Fort Worth, bang Texas.

Trung tá Gabriel Estrella, 40 tuổi. Ông là sĩ quan hệ thống vũ khí thuộc Trung tâm Thử nghiệm và Đánh giá Tác chiến của Không quân Mỹ, Đơn vị số 5 tại Căn cứ Không quân Edwards.

Trung tá nghỉ hưu Miles Middleton, 50 tuổi, cư dân Tehachapi, bang California. Ông là phi công làm việc cho hãng Boeing.

Thiếu tá Alexander Davis, 34 tuổi, sĩ quan hệ thống vũ khí thuộc Phi đội Thử nghiệm Bay số 419 tại Lancaster, bang California.

Thiếu tá Robert Dee, 40 tuổi, phi công thuộc Phi đội Thử nghiệm Bay số 419 tại Căn cứ Không quân Edwards.

Thiếu tá Brad Hovey, 35 tuổi, phi công thuộc Phi đội Thử nghiệm Bay số 419 tại Căn cứ Không quân Edwards.

Ông Christopher Rischar, 41 tuổi, kỹ sư thử nghiệm bay, nhân viên của công ty nhà thầu quốc phòng JT4.

Ông Jeromy Smith, 32 tuổi, kỹ sư thử nghiệm bay thuộc Phi đội Thử nghiệm Bay số 419 tại Rosamond, bang California.

Tám nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ném bom B-52 tại miền California (Mỹ) ngày 15/6. Hàng trên, từ trái sang phải: Trung tá Miles Middleton, Thiếu tá Robert Dee, Thiếu tá Alexander Davis và Trung tá Gabriel Estrella. Hàng dưới, từ trái sang phải: Kỹ sư Jeromy Smith, Đại tá Gregory Watson, Kỹ sư Christopher Rischar và Thiếu tá Brad Hovey. Ảnh: US Air Force.

“Những quân nhân không quân này không chỉ là đồng nghiệp. Họ còn là bạn bè, người cố vấn, đồng đội và là những thành viên được trân trọng của đại gia đình Edwards và Không quân Mỹ”, Đại tá Thomas Tauer, chỉ huy Không đoàn Thử nghiệm số 412, phát biểu trước các nhân viên và gia đình nạn nhân tại Căn cứ Không quân Edwards hôm 17/6.

Hãng Boeing cũng ra tuyên bố sau khi danh tính các thành viên tổ lái được công bố.

“Sự ra đi của Miles và Greg là mất mát to lớn đối với các đội ngũ của chúng tôi, và chúng tôi luôn hướng về gia đình, người thân cùng những người từng làm việc với họ”, theo tuyên bố của hãng.

Liên quan quá trình điều tra, các quan chức cho biết cuộc điều tra vụ máy bay ném bom Boeing B-52 Stratofortress gặp nạn trong một chuyến bay thử nghiệm hôm 15/6 có thể mất tới sáu tháng để hoàn tất.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay của trang AirNav Systems, sau khi cất cánh, chiếc máy bay ném bom đã ngoặt gấp sang phải rồi thực hiện một cú quay gần 180 độ trước khi lao xuống với tốc độ khoảng 1.541 m/phút để rơi xuống một đường băng khác. Tốc độ hạ độ cao này nhanh gần gấp 10 lần tốc độ giảm độ cao thông thường của máy bay khi chuẩn bị hạ cánh.

Ông Mike Paoli, người phát ngôn của Không đoàn Thử nghiệm số 412 tại Căn cứ Không quân Edwards, cho biết các đội công tác đang bảo đảm hiện trường an toàn để lực lượng tìm kiếm và thu hồi có thể tiếp cận, sau khi các đám cháy trong vụ rơi máy bay bùng phát trở lại trong đêm.

Theo tờ The Guardian, việc chiếc B-52 rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh, chưa kịp đạt độ cao lớn hoặc bay được quãng đường đáng kể, khiến chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti nghi ngờ đã xảy ra một sự cố liên quan khả năng điều khiển máy bay.

Ông Guzzetti cho rằng có thể hệ thống điều khiển đã được lắp đặt hoặc hiệu chỉnh sai sau quá trình bảo dưỡng, hoặc máy bay gặp sự cố động cơ nghiêm trọng, hay hỏng hóc một thiết bị đang được thử nghiệm.

“Tôi cho rằng đây chắc chắn là một vấn đề về khả năng điều khiển. Còn việc nguyên nhân có liên quan hỏng động cơ, lỗi hệ thống điều khiển bay hay sự cố của một thiết bị thử nghiệm mới hay không thì tôi chưa thể khẳng định”, ông Guzzetti nói.