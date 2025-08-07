Tổng thống Donald Trump ngày 6/8 tuyên bố Mỹ dự kiến áp thuế khoảng 100% với chất bán dẫn nhập khẩu vào nước này, song không đưa thêm thông tin cụ thể.

Mỹ có kế hoạch áp thuế 100% với chất bán dẫn và chip nhập khẩu vào nước này. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi sẽ áp thuế khoảng 100% lên chip và chất bán dẫn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng hôm 6/8.

Ông nhấn mạnh công ty sản xuất chip tại Mỹ sẽ “không phải trả bất cứ khoản phí nào”.

“Về cơ bản, thuế 100% dành cho tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn cam kết sản xuất, hoặc nếu bạn đang trong quá trình sản xuất, (tại Mỹ) như nhiều công ty khác thì không có rào cản thuế quan nào cả”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng không nói rõ thời điểm áp dụng mức thuế mới. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC News hôm 5/8, ông đã đề cập đến kế hoạch công bố mức thuế cụ thể cho từng ngành “trong vòng một tuần tới hoặc xa hơn”.

Để áp đặt thuế quan, ông Trump viện dẫn Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, một đạo luật trao cho tổng thống quyền điều chỉnh hàng nhập khẩu vào Mỹ nếu xác định chúng đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia.

Theo Reuters, những phát biểu này không phải thông báo thuế quan chính thức và ông Trump không đưa ra thêm thông tin cụ thể nào.

Hiện chưa rõ số lượng chip hoặc từ quốc gia/khu vực nào bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới. TSMC - nhà sản xuất chip từ Đài Loan (Trung Quốc), nơi sản xuất chip cho hầu hết công ty Mỹ - có đặt nhà máy tại nước này nên các khách hàng lớn như Nvidia có thể sẽ không phải gánh thêm khoản phí thuế quan tăng thêm.