Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ có kế hoạch áp thuế 100% với chất bán dẫn

  • Thứ năm, 7/8/2025 11:11 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tổng thống Donald Trump ngày 6/8 tuyên bố Mỹ dự kiến áp thuế khoảng 100% với chất bán dẫn nhập khẩu vào nước này, song không đưa thêm thông tin cụ thể.

Mỹ có kế hoạch áp thuế 100% với chất bán dẫn và chip nhập khẩu vào nước này. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi sẽ áp thuế khoảng 100% lên chip và chất bán dẫn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng hôm 6/8.

Ông nhấn mạnh công ty sản xuất chip tại Mỹ sẽ “không phải trả bất cứ khoản phí nào”.

“Về cơ bản, thuế 100% dành cho tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn cam kết sản xuất, hoặc nếu bạn đang trong quá trình sản xuất, (tại Mỹ) như nhiều công ty khác thì không có rào cản thuế quan nào cả”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng không nói rõ thời điểm áp dụng mức thuế mới. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC News hôm 5/8, ông đã đề cập đến kế hoạch công bố mức thuế cụ thể cho từng ngành “trong vòng một tuần tới hoặc xa hơn”.

Để áp đặt thuế quan, ông Trump viện dẫn Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, một đạo luật trao cho tổng thống quyền điều chỉnh hàng nhập khẩu vào Mỹ nếu xác định chúng đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia.

Theo Reuters, những phát biểu này không phải thông báo thuế quan chính thức và ông Trump không đưa ra thêm thông tin cụ thể nào.

Hiện chưa rõ số lượng chip hoặc từ quốc gia/khu vực nào bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới. TSMC - nhà sản xuất chip từ Đài Loan (Trung Quốc), nơi sản xuất chip cho hầu hết công ty Mỹ - có đặt nhà máy tại nước này nên các khách hàng lớn như Nvidia có thể sẽ không phải gánh thêm khoản phí thuế quan tăng thêm.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

TT Trump để ngỏ khả năng không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba

Tổng thống Mỹ Trump từng chia sẻ rằng ông không có ý định giữ chức vụ mãi mãi mà thay vào đó, ông muốn hoàn thành “4 năm thật tuyệt vời" sau đó chuyển giao quyền lực cho “một người Cộng hòa vĩ đại.”

20 giờ trước

Ông Trump leo lên nóc Nhà Trắng, nói đùa về tên lửa

Tổng thống Donald Trump bất ngờ xuất hiện trên mái Nhà Trắng để thị sát công trình mở rộng, khiến giới truyền thông đặt nhiều câu hỏi về kế hoạch xây dựng mới của ông.

20 giờ trước

Trí Ân

thuế quan mỹ Donald Trump Đài Loan Trung Quốc Mỹ mỹ chất bán dẫn donald trump

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Quan he My - An lung lay hinh anh

Quan hệ Mỹ - Ấn lung lay

12 phút trước 11:16 7/8/2025 Thế giới Thế giới

0

Mối quan hệ nồng ấm giữa Mỹ và Ấn Độ trong hàng chục năm qua đang ở thế bấp bênh trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng sức ép lên Nga nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý