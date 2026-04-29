Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ chuẩn bị phát hành hộ chiếu in hình ông Trump

  • Thứ tư, 29/4/2026 14:37 (GMT+7)
  • 14:37 29/4/2026

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ phát hành phiên bản hộ chiếu đặc biệt, in hình Tổng thống Donald Trump ở mặt trong bìa, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh.

Thiết kế trong phiên bản hộ chiếu phát hành vào dịp kỷ niệm quốc khánh Mỹ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phát biểu ngày 28/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết Mỹ đang chuẩn bị một phiên bản hộ chiếu giới hạn với thiết kế riêng nhằm đánh dấu cột mốc lịch sử này.

Theo ông Pigott, mẫu hộ chiếu mới sẽ tích hợp một số hình ảnh tùy chỉnh và cải tiến về thiết kế, song vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn bảo mật vốn giúp hộ chiếu Mỹ được đánh giá là một trong những giấy tờ an toàn nhất thế giới.

Phiên bản đặc biệt này sẽ in hình ông Trump trên nền Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, kèm chữ ký của ông phía dưới. Một trang khác tái hiện bức tranh nổi tiếng về các nhà lập quốc ký tuyên ngôn, đi kèm mã số định danh.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết mẫu hộ chiếu này sẽ được cấp mặc định tại Cơ quan Hộ chiếu Washington cho đến khi hết số lượng. Trong khi đó, các hộ chiếu cấp qua đăng ký trực tuyến hoặc tại những địa điểm khác vẫn duy trì thiết kế hiện hành, với các hình ảnh biểu tượng như cuộc đổ bộ Mặt Trăng hay các địa danh nổi tiếng.

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nhận định thiết kế mới “mang đậm tinh thần yêu nước, tạo thêm một cách thức ý nghĩa để người dân Mỹ tham gia vào lễ kỷ niệm trọng đại”.

Trước đó, ngày 19/3, Ủy ban Mỹ thuật Liên bang Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc phát hành đồng tiền vàng kỷ niệm in hình ông Trump.

Cũng trong tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ thông báo kế hoạch đưa chữ ký của ông Trump lên tiền giấy. Đây là lần đầu tiên chữ ký của một tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên tiền giấy Mỹ - vốn trước đây chỉ bao gồm chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân khố.

Phương Linh

  Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý