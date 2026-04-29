Thị trường cá cược bùng nổ, luật pháp Mỹ mướt mải chạy sau

Thị trường cá cược tại Mỹ đang bùng nổ, cho phép người dùng cá cược vào đủ mọi chuyện, từ thi đấu thể thao, hoạt động bầu cử cho đến người chiến thắng trong chương trình truyền hình thực tế.

Trong bối cảnh ấy, cơ quan liên bang chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực này lại đang bị thu hẹp nhân sự xuống mức thấp nhất trong 15 năm trở lại đây, khiến hoạt động quản lý, giám sát đang “mướt mải” chạy sau tình hình thực tế.

Theo CNN, đáng chú ý nhất gần đây là những cá cược thắng đậm liên quan đến các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela và Iran. Đây là dấu hiệu cho thấy một số bên giao dịch có thể đã tận dụng thông tin nội bộ trong chính phủ để trục lợi trên sàn cá cược.

Những lo ngại này lên đến đỉnh điểm trong tuần trước, khi giới chức liên bang bắt giữ một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Người này bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 400.000 USD khi tham gia đặt cược vào chiến dịch này.

Bên cạnh các cáo buộc hình sự, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) còn khởi kiện yêu cầu binh sĩ này bồi thường thiệt hại cho sàn cá cược và cấm người này tham gia các giao dịch cá cược trong tương lai.

Thị trường cá cược bùng nổ, cơ quan giám sát thiếu người

CFTC đang ở trung tâm cuộc tranh luận ngày càng gay gắt xoay quanh các nền tảng cá cược. Các nền tảng giao dịch hợp pháp được xem là giải pháp để người dùng không tham gia cá cược phi pháp trực tuyến.

Trong những năm gần đây, thị trường cá cược tại Mỹ tăng trưởng nhanh chóng, với khối lượng giao dịch lên tới hàng tỷ USD mỗi tuần.

Việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ông Maduro cũng trở thành đề tài cá cược trên sàn giao dịch. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia cho rằng việc phát hiện cá cược nội gián liên quan đến chiến dịch bắt giữ ông Maduro chỉ là phần nổi của tảng băng. Thực tế xảy ra các giao dịch nội gián có thể còn lớn hơn nhiều.

Nhiều nhà lập pháp, cựu quan chức liên bang và cơ quan giám sát nội bộ của CFTC đã cảnh báo việc cắt giảm nhân sự của CFTC có thể khiến cơ quan này gặp khó khăn trong việc theo kịp thực tế.

“Một số quyết định cắt giảm nhân sự không thực sự hợp lý. Những người giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao lại bị nhắm tới. Các luật sư thực thi pháp luật bị sa thải, số lượng luật sư xét xử bị giảm mạnh”, một cựu quan chức cấp cao của CFTC nói với CNN.

Bộ phận thực thi giám sát của CFTC là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc cắt giảm nhân sự. Ông Michael Selig, Chủ tịch CFTC, cho biết hiện có 108 nhân sự tại bộ phận này. Số lượng nhân sự trong năm 2025 trước khi cắt giảm là 140 nhân sự, tương đương mức giảm 23%. Văn phòng của CFTC tại Chicago thậm chí cắt giảm toàn bộ 20 luật sư thực thi nhiệm vụ giám sát.

Tại phiên điều trần đầu tiên của ông Selig trên cương vị Chủ tịch CFTC trước Quốc hội, các nghị sĩ từ cả hai đảng đã chất vấn về việc liệu cơ quan này có cần thêm ngân sách, nhân lực hoặc luật mới để giám sát thị trường cá cược hiệu quả hay không.

Một số nghị sĩ Dân chủ ghi nhận cam kết chống giao dịch nội gián của ông Selig, nhưng vẫn hoài nghi về năng lực thực thi của CFTC trong tình hình hiện tại.

“Tôi rất lo ngại về khả năng giám sát chặt chẽ và tính hiệu quả của CFTC hiện tại. Những gì ông Selig gọi là tính hiệu quả, theo tôi, có lẽ chỉ là sự sa thải hàng loạt”, Hạ nghị sĩ Dân chủ Nikki Budzinski nói.

Bà Budzinski đề xuất dự luật lưỡng đảng nhằm cấm các quan chức hành pháp, Tổng thống, các nghị sĩ và người thân của họ được đặt cược vào các quyết định của chính phủ trên các nền tảng dự đoán.

“Cắt giảm nhân sự trong lúc nhiệm vụ đang mở rộng là không hợp lý. Điều này tạo ra những lỗ hổng trong hoạt động giám sát”, Hạ nghị sĩ Dân chủ Eugene Vindman nhận xét.

“Khối lượng công việc rất lớn và họ sẽ phải đặt ra ưu tiên xử lý. Một số vấn đề sẽ bị đặt xuống sau, hoặc thậm chí bị bỏ sót”, một cựu quan chức CFTC nhận định.

Theo người này, áp lực về nhân sự có thể buộc CFTC phải giải quyết các vụ việc theo hướng “thỏa thuận nhanh”, thay vì theo đuổi các cuộc điều tra kéo dài nhiều năm một cách kín kẽ.

Ông Michael Selig, Chủ tịch CFTC. Ảnh: Reuters.

Sau một năm cắt giảm nhân sự, số nhân sự của CFTC giảm còn 535 trong tháng 2. Ngay cả khi Quốc hội chấp thuận thông qua đề xuất ngân sách của ông Selig, với 410 triệu USD cho 650 nhân sự toàn thời gian, quy mô cơ quan này vẫn thu hẹp hơn nhiều so với trước. Ủy ban giám sát hoạt động của CFTC hiện cũng thiếu nhân sự, 4/5 vị trí ủy viên đang bỏ trống.

Năm 2024, cựu Chủ tịch CFTC dưới thời Tổng thống Joe Biden, ông Rostin Behnam, từng cảnh báo việc mở rộng thị trường cá cược sang cả lĩnh vực thể thao và bầu cử có thể đẩy CFTC vượt quá phạm vi chuyên môn và thẩm quyền. Ông Behnam từng đề xuất các nhà lập pháp Mỹ loại bỏ hoạt động cá cược xoay quanh thể thao và bầu cử ra khỏi thị trường cá cược hợp pháp ở Mỹ.

Dù vậy, ông Selig đã rút lại đề xuất của ông Behnam trong tháng 2, chỉ 6 tuần sau khi nhậm chức.

Thế giới trở thành một sòng bạc lớn

Trong cuộc phỏng vấn với CNN xung quanh hoạt động cá cược nội gián liên quan đến các chiến dịch tại Venezuela và Iran, Chủ tịch CFTC Michael Selig thừa nhận đang tìm cách lấp đầy một số vị trí trống trong ủy ban, sau quá trình cải tổ bộ máy do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tiến hành.

Ông Selig cho rằng các tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự đương nhiệm.

“Đối với một số vị trí trống, chúng tôi đang tìm cách lấp đầy. Nhờ tập trung vào tính hiệu quả và áp dụng công nghệ mới, chúng tôi đang đạt được những kết quả tích cực hơn bao giờ hết. Về cơ bản, không có khoảng trống nào trong khả năng hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi”, ông Selig nói. Theo ông Selig, AI đang hỗ trợ xây dựng quy định chặt chẽ hơn trên thị trường dự đoán cá cược.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang ở trung tâm các cuộc tranh luận ngày càng gay gắt xoay quanh các nền tảng cá cược. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới nhất của CFTC, số lượng hồ sơ đăng ký vận hành các sàn giao dịch liên quan đến hoạt động cá cược tại Mỹ hiện ở mức cao kỷ lục.

Năm ngoái, chính quyền ông Trump đã cho phép nền tảng cá cược Polymarket cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ. Phiên bản quốc tế của Polymarket hiện không bị ràng buộc bởi các quy định của chính quyền liên bang, như cấm cá cược liên quan đến sinh mạng con người hoặc một số yếu tố vi phạm vào tiêu chí nhân văn.

Một số chủ đề cá cược xoay quanh hoạt động ám sát trong chiến dịch Iran từng bị dư luận Mỹ chỉ trích vì cho phép người dùng đặt cược vào sinh mạng con người.

Các chuyên gia còn phát hiện dấu hiệu giao dịch nội gián xảy ra trên nền tảng Polymarket trước các hành động quân sự của Mỹ gần đây. Trước đó, Nhà Trắng vốn đã cảnh báo nhân viên trong bộ máy chính quyền không được sử dụng thông tin nội bộ trong công việc để trục lợi trên các sàn cá cược.

Sau khi xuất hiện các cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến chiến dịch tại Venezuela và Iran, ông Trump nhận định: “Thế giới, đáng tiếc, đã trở thành một sòng bạc ở một mức độ nào đó”.

Thực tế cho thấy một số nhân viên trong bộ máy chính quyền khi nắm được thông tin mật cũng không thể “kìm lòng” trước món lợi có thể thu về trên sàn cá cược.

