Mỹ bỏ quy định cởi giày khi qua cửa an ninh sân bay sau gần 20 năm

Mỹ bỏ quy định cởi giày tại sân bay sau gần 20 năm, áp dụng toàn quốc từ ngày 9/7, nhằm cải thiện trải nghiệm bay nhưng vẫn đảm bảo an ninh.

Từ năm 2006, phần lớn hành khách phải tháo giày khi qua cửa an ninh sân bay ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) sẽ cho phép nhiều hành khách không cần cởi giày khi qua các trạm kiểm soát an ninh tại sân bay, chấm dứt quy định đã tồn tại gần 20 năm qua, theo CNBC.

Tại cuộc họp báo tổ chức tại sân bay Ronald Reagan Washington National ngày 9/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng trên toàn quốc.

"Chúng tôi muốn cải thiện trải nghiệm di chuyển của hành khách, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn", bà nói, đồng thời đề cập đến các sự kiện sắp tới như World Cup vào năm sau và nhấn mạnh rằng cơ quan này dự kiến đón lượng lớn hành khách gia tăng.

Quy định cởi giày từng được siết chặt sau vụ Richard Reid, kẻ sau này được biết đến với biệt danh "kẻ đánh bom bằng giày", cố gắng kích nổ chất nổ giấu trong giày trên chuyến bay từ Paris đến Miami vào tháng 12/2001 nhưng thất bại.

Năm ngoái, trung bình mỗi ngày TSA kiểm tra gần 2,5 triệu lượt hành khách. Kể từ năm 2006, phần lớn hành khách tại Mỹ phải tháo giày khi qua cửa an ninh sân bay. Khi đó, TSA cho biết quy định này được áp dụng do "thông tin tình báo cho thấy mối đe dọa vẫn tiếp diễn".

Hiện, TSA đã thông báo với các bên liên quan trong ngành hàng không về thay đổi này. Những hành khách đăng ký chương trình PreCheck của TSA đã được miễn tháo giày, đồng thời có thể giữ laptop và các thiết bị điện tử trong hành lý khi qua trạm kiểm tra.

Hiệp hội Hàng không vì nước Mỹ (Airlines for America), đại diện cho các hãng bay lớn như American Airlines, Delta, United và một số hãng khác, ủng hộ quyết định của giới chức Mỹ.

"Thay đổi chính sách này sẽ góp phần đáng kể vào việc tạo ra trải nghiệm di chuyển thông suốt, liền mạch và an toàn cho hành khách. Đây là tin vui với hàng triệu người bay mỗi ngày", hiệp hội khẳng định.

Cơ quan nói trên đồng thời cho rằng việc đưa ra các quyết định an ninh dựa trên đánh giá rủi ro và ứng dụng công nghệ tiên tiến là một cách tiếp cận hợp lý.

Theo bà Noem, công nghệ kiểm tra an ninh tại sân bay đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. "Chúng tôi đã rà soát kỹ cách TSA thực hiện nhiệm vụ, quy trình kiểm tra an ninh và những gì chúng tôi có thể làm để đảm bảo an toàn nhưng cũng mang lại cảm giác thân thiện cho hành khách", bà nói.