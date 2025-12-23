Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên Greenland, Đan Mạch phẫn nộ

Ngoại trưởng Đan Mạch tuyên bố “vô cùng phẫn nộ” sau khi ông Trump bổ nhiệm đặc phái viên Greenland, người công khai ủng hộ việc sáp nhập hòn đảo tự trị này của Đan Mạch vào Mỹ.

Quang cảnh vùng Nuuk, Greenland, Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 22/12 (giờ địa phương), ông Trump thông báo bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland.

“Jeff hiểu rõ Greenland thiết yếu như thế nào đối với an ninh quốc gia của chúng ta, và sẽ mạnh mẽ thúc đẩy lợi ích của đất nước vì sự an toàn, an ninh và sự tồn tại của các đồng minh, và thực sự là của cả thế giới”, ông Trump viết.

Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Đan Mạch TV 2, Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen nói: “Tôi vô cùng phẫn nộ trước việc bổ nhiệm một đặc phái viên như vậy. Và tôi đặc biệt phẫn nộ trước những phát biểu của ông ấy, điều mà chúng tôi coi là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, theo Reuters.

Ông Rasmussen cho biết sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch để phản ứng trước động thái của chính quyền Trump.

Bảo vệ quyết định bổ nhiệm ông Landry, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tối 22/12 rằng Mỹ cần Greenland “vì an ninh quốc gia”, đồng thời cho biết chính ông Landry là người chủ động đề xuất đảm nhiệm vai trò này.

“Louisiana, thương vụ mua Louisiana. Ông ấy nói mình là Thống đốc Louisiana và nói rằng ông ấy rất muốn… Tôi không gọi cho ông ấy, ông ấy gọi cho tôi. Ông ấy rất chủ động”, ông Trump nói tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen. Ảnh: Reuters.

“Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia, không phải vì khoáng sản. Chúng tôi có rất nhiều địa điểm có khoáng sản và dầu mỏ”, ông Trump nói thêm.

“Nếu nhìn vào Greenland, dọc theo bờ biển, sẽ thấy tàu của Nga và Trung Quốc ở khắp nơi. Chúng tôi cần nó vì an ninh quốc gia. Chúng tôi phải có nó”, ông nhấn mạnh.

Trong các phát biểu cùng ngày, ông Trump còn tuyên bố Đan Mạch “không chi tiền” cho Greenland và “không có sự bảo vệ quân sự” tại đây.

Trong khi cảm ơn Tổng thống Trump vì quyết định bổ nhiệm, ông Jeff Landry nói rằng đó là “một vinh dự khi được phục vụ ngài trong vai trò tình nguyện này để đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ”. Ông cũng khẳng định việc này “hoàn toàn không ảnh hưởng” đến cương vị Thống đốc bang Louisiana của mình.

Ông Trump chọn Thống đốc Louisiana Landry làm đặc phái viên về Greenland vào ngày 22/12. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump nhiều lần công khai mong muốn sáp nhập Greenland - hòn đảo rộng lớn, giàu tài nguyên ở Bắc Đại Tây Dương và là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - với lập luận rằng điều này là cần thiết cho an ninh của Mỹ.

Cả Greenland lẫn Đan Mạch, một đồng minh NATO của Mỹ, đều kiên quyết phản đối ý tưởng này.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày 22/12 tái khẳng định lập trường phản đối kế hoạch tiếp quản Greenland của Mỹ. “Không thể sáp nhập một quốc gia khác. Kể cả với lập luận về an ninh quốc tế,” hai nhà lãnh đạo tuyên bố, theo Reuters.

“Greenland thuộc về người Greenland và Mỹ sẽ không tiếp quản Greenland”, tuyên bố chung nêu rõ.

Trước đó cùng ngày, ông Nielsen nói rằng thông báo của ông Trump “nghe có vẻ lớn lao, nhưng không thay đổi điều gì đối với chúng tôi. Chúng tôi tự quyết định tương lai của mình”.

Ngoại trưởng Rasmussen cho biết việc bổ nhiệm mới “khẳng định sự quan tâm liên tục của Mỹ đối với Greenland”, nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ, phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch”, theo Reuters.