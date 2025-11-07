Mỹ bỏ cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia sau đồng ý tập trận

Tiếp theo việc đồng ý tái khởi động cuộc tập trận quân sự song phương hàng đầu giữa hai bên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia áp đặt bởi chính quyền Biden.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS

Kênh CNA ngày 7/11 dẫn thông tin do hãng Reuters đăng tải cho biết vào năm 2021, chính quyền Biden đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đối với Campuchia với lý do lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc tại Campuchia, cũng như các vấn đề về nhân quyền và cáo buộc tham nhũng.

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang (Federal Register), sau khi Tổng thống Trump được ghi nhận là đã đưa Thái Lan và Campuchia đến bàn đàm phán nhằm giải quyết các cuộc giao tranh tại khu vực biên giới giữa hai nước nổ ra từ tháng 7, Ngoại trưởng Marco Rubio đã dỡ bỏ các hạn chế này.

Thông báo nêu rõ: “Dựa trên những nỗ lực bền bỉ của Campuchia trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh, bao gồm việc tái khởi động hợp tác quốc phòng và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia với Mỹ, Ngoại trưởng đã đưa ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng đối với Campuchia”.

Thông báo cho biết thêm việc bán vũ khí cho Campuchia nay sẽ được cấp phép theo từng trường hợp cụ thể và phải tuân theo các tiêu chí liên quan. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những lo ngại của Mỹ về ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc tại Campuchia đã được giải quyết hay chưa.

Các quan chức Mỹ trong nhiều năm qua đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc mở rộng căn cứ hải quân Ream, điều có thể giúp Bắc Kinh có được một tiền đồn gần vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tại Malaysia 31/10, rằng ông đã “đồng ý khởi động lại cuộc tập trận quân sự song phương hàng đầu giữa Mỹ và Campuchia”.

Theo hãng Bloomberg, đó là tập trận Angkor Sentinel và tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, hai bộ trưởng cũng thảo luận về việc ông Hegseth tham gia chuyến thăm của một tàu hải quân Mỹ tới Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia trong thời gian tới.

Trước đó vào ngày 26/10, Tổng thống Trump cùng ký một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia, gọi đây là một "bước tiến lịch sử".

Thỏa thuận ngừng bắn được ký hôm 26/10 bởi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Kuala Lumpur.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Trump gọi đây là "bước tiến lịch sử" và chúc mừng hai nước vì kết quả này.

Thỏa thuận này được ký kết sau một cuộc điện đàm của ông Trump, giúp phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực chấm dứt các cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa Thái Lan và Campuchia trong hơn một thập kỷ, khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng và hàng trăm nghìn dân thường phải sơ tán.

Chính phủ Campuchia mô tả lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn biên giới đánh dấu khoảnh khắc lịch sử có ý nghĩa sâu sắc đối với cả Campuchia và Thái Lan, tái khẳng định niềm tin chung của hai nước rằng luôn có thể đạt được hòa bình nếu các quốc gia cùng nhau theo đuổi nó.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Campuchia, nhằm ghi nhận những cống hiến của Tổng thống Trump về thúc đẩy hòa bình không chỉ giữa Campuchia và Thái Lan mà còn giữa các quốc gia khác, Thủ tướng Hun Manet đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình.

Xung đột biên giới nổ ra giữa Campuchia và Thái Lan hôm 24/7 với các cuộc tập kích bằng vũ khí hạng nặng khiến hàng chục người chết.

Tổng thống Trump khi đó cảnh báo sẽ từ bỏ các thỏa thuận thương mại với cả đôi bên nếu họ không chấm dứt giao tranh, góp phần giúp hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7.

Vào hôm 26/10, sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Trump cũng ký thỏa thuận với Campuchia về thương mại song phương và một thỏa thuận quan trọng về khoáng sản với Thái Lan.