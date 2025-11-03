Đột kích ổ lừa đảo mạo danh FBI ở Campuchia

Một sòng bạc ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, đã bị đình chỉ giấy phép hoạt động sau khi cảnh sát bắt giữ 23 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến.

Theo Sở Thông tin tỉnh Svay Rieng ngày 2/11, Ủy ban phòng chống tội phạm mạng (CCOS) đã phối hợp với Ủy ban Quản lý kinh doanh cờ bạc thương mại và lực lượng cảnh sát tỉnh tiến hành kiểm tra sòng bạc Silver Star vào ngày 1/11, do nghi ngờ cơ sở này vận hành đường dây lừa đảo qua mạng, Cambodianess đưa tin.

Cuộc đột kích đã bắt giữ ba nghi phạm được cho là “đầu não” gồm một người Đài Loan và hai người Malaysia, cùng 20 lao động nước ngoài bị ép tham gia hoạt động phi pháp.

Nhóm này mang 7 quốc tịch khác nhau, gồm 6 người Sri Lanka, 7 người Pakistan, hai người Philippines, 2 người Nepal, 1 người Ấn Độ, 1 người Nigeria và 1 người Algeria.

Trong chiến dịch, cảnh sát thu giữ 24 buồng gọi điện, 19 hộ chiếu và 20 điện thoại thông minh, theo thông tin từ Sở Thông tin tỉnh.

Những nghi phạm bị bắt giữ trong vụ truy quét. Ảnh: Sở Thông tin Tỉnh Svay Reang.

Sau khi thu thập đủ bằng chứng, Ủy ban Quản lý kinh doanh cờ bạc thương mại đã quyết định đình chỉ giấy phép của sòng bạc Silver Star, đồng nghĩa với việc cơ sở này phải ngừng toàn bộ hoạt động.

Ba nghi phạm cầm đầu đã được chuyển đến tòa án tỉnh Svay Rieng để xử lý theo quy định pháp luật, trong khi 20 lao động nước ngoài được bàn giao cho Tổng cục Di trú Campuchia để tiến hành trục xuất khỏi lãnh thổ nước này.

Trước đó vào ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, Đại tướng Khieu Sopheak, khẳng định các cơ quan chức năng trong nước đang hoạt động hết công suất và thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc trấn áp các hành vi lừa đảo trực tuyến, thông qua tiếp nhận khiếu nại, điều tra và triển khai các biện pháp thực thi pháp luật quyết liệt.

Ông Sopheak bày tỏ hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ với nhiều quốc gia khác trong công tác phòng chống tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao, nhấn mạnh rằng lừa đảo trực tuyến là vấn đề xuyên biên giới, chỉ có thể được kiểm soát hiệu quả thông qua hợp tác quốc tế và nỗ lực chung của cộng đồng toàn cầu.

Cũng trong ngày 30/10, cảnh sát Campuchia thông báo đã bắt giữ 65 nghi phạm nước ngoài, trong chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampot.