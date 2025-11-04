Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Campuchia siết hoạt động sòng bạc

  • Thứ ba, 4/11/2025 06:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng chức năng Campuchia đã ra quyết định niêm phong 4 sòng bạc (casino) tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, do có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong thông báo công bố ngày 3/11, Ủy ban Quản lý cờ bạc thương mại Campuchia (CGBC) xác nhận các cơ sở bị xử phạt và niêm phong gồm Jin Pei Group, Jin Pei, G.C và Jin Pei 4. CGBC cho biết biện pháp pháp lý này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong khuôn khổ chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao trên toàn quốc.

Trước đó hồi đầu tháng 11, giới chức Campuchia cũng đã đình chỉ giấy phép hoạt động của sòng bạc Silver Star ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng - khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh của Việt Nam - do phát hiện có liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Ngày 1/11, Ban Thư ký Ủy ban chuyên trách công tác phòng, chống hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao và các lực lượng hữu quan của Campuchia đã ra quân khám xét tụ điểm nghi ngờ liên quan hoạt động trực tuyến tại sòng bạc nêu trên.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ 23 nghi phạm, trong đó có 6 người Sri Lanka, 7 người Pakistan, 2 người Philippines, 2 người Nepal, 1 người Ấn Độ, 1 người Nigeria và 1 người Algeria được xác định có thể là nạn nhân, cùng 3 đối tượng cầm đầu gồm 1 người Đài Loan (Trung Quốc) và 2 người Malaysia.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

https://baotintuc.vn/the-gioi/campuchia-siet-chat-quan-ly-hoat-dong-casino-lien-quan-lua-dao-truc-tuyen-20251103225530713.htm

TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Preah Sihanouk Nepal Đài Loan Trung Quốc Philippines Campuchia Campuchia casino tội phạm công nghệ

  • Nepal

    Nepal
    • Diện tích: 147.200 km²
    • Dân số: 29,3 triệu (World Bank, 2017)
    • Thủ đô: Kathmandu
    • Mã điện thoại: 977
    • Đơn vị tiền tệ: Rupee
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Nepal
    • GDP: 24,47 tỷ USD (World Bank, 2017)

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Dot kich o lua dao mao danh FBI o Campuchia hinh anh

Đột kích ổ lừa đảo mạo danh FBI ở Campuchia

22 giờ trước 09:29 3/11/2025

0

Một sòng bạc ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, đã bị đình chỉ giấy phép hoạt động sau khi cảnh sát bắt giữ 23 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý