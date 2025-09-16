Mỹ bắn hạ 'tàu chở ma túy' từ Venezuela

Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội Mỹ đã tấn công một chiếc thuyền nhỏ từ Venezuela đến Mỹ, hạ 3 người mà ông gọi là "khủng bố ma túy".

Ảnh chụp màn hình từ video được đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Trump, ngày 16/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 16/9 rằng cuộc không kích lần hai này được tiến hành theo mệnh lệnh của ông, nhắm vào “các băng nhóm buôn ma túy cực kỳ bạo lực và chủ nghĩa khủng bố ma túy” đang hoạt động tại vùng trách nhiệm của quân đội Mỹ.

“Cuộc tấn công xảy ra trên vùng biển quốc tế, những tên khủng bố ma túy được xác định đang vận chuyển ma túy bất hợp pháp từ Venezuela đến Mỹ”, ông viết.

Tổng thống Trump khẳng định các băng nhóm buôn ma túy đang đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và lợi ích thiết yếu của Mỹ. Ông cho rằng việc tiêu diệt “3 kẻ khủng bố” là điều cần thiết.

Ông Trump còn cáo buộc các tổ chức buôn ma túy đã gây ra những hậu quả nặng nề cho nước Mỹ trong nhiều thập kỷ, giết hàng triệu công dân nước này.

Đoạn video ghi lại cuộc tấn công được đăng tải trên tài khoản Truth Social của ông Donald Trump.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng biển phía nam Caribe, với lý do thực hiện chiến dịch trấn áp các hoạt động buôn lậu ma túy.

Theo Reuters, ngày 15/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết các sự kiện diễn ra gần đây giữa hai nước là hành động “gây hấn” từ phía Mỹ. Ông khẳng định hai chính phủ không hề có sự liên lạc nào.

Trước đó vào ngày 2/9, chính quyền Trump công bố đoạn video ghi lại cuộc không kích tương tự khiến 11 người thương vong. Ông khẳng định những người thiệt mạng là thành viên một băng nhóm buôn ma túy Venezuela.

Trong cuộc họp Nhà Trắng ngày 16/9, một số thành viên Quốc hội đã lên tiếng phản đối. Họ nhấn mạnh Quốc hội chưa cho phép tiến hành hành động quân sự chống lại Venezuela, đồng thời viện dẫn lệnh cấm sử dụng quân đội Mỹ cho mục đích thực thi pháp luật.

Thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine và 24 nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi thư cho Nhà Trắng. Họ yêu cầu chính quyền Trump “đưa ra lý do pháp lý chính đáng” cho cuộc tấn công và cung cấp thêm thông tin về tình huống và quyền sử dụng quân sự Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói hành động của Tổng thống Trump là phù hợp với luật xung đột vũ trang, ông đang bảo vệ quốc gia khỏi những người đưa “chất độc” vào nước Mỹ.