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Thể thao

Mỹ 1-0 Bosnia & Herzegovina: Chủ nhà áp đảo

  • Thứ năm, 2/7/2026 06:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đội tuyển Mỹ bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với vị thế cửa trên, nhưng Bosnia & Herzegovina đủ khả năng tạo nên thử thách lớn cho nước chủ nhà.

Mỹ có lợi thế sân nhà nhưng không được phép xem thường Bosnia. Ảnh: Reuters.

Sau vòng bảng thuyết phục, tuyển Mỹ đứng trước cơ hội nối dài hành trình trên sân nhà khi chạm trán Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình và phong độ ổn định, nhưng đối thủ đến từ châu Âu không phải cái tên dễ bị khuất phục.

Mỹ giành ngôi nhất bảng D sau hai chiến thắng trước Paraguay (4-1) và Australia (2-0). Dù để thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt cuối, 6 điểm vẫn đủ giúp họ vượt qua Australia và Paraguay để tiến vào vòng knock-out. Thêm một lần nữa tuyển Mỹ góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, nối tiếp truyền thống từng vào bán kết World Cup 1930 và tứ kết năm 2002.

Nếu vượt qua Bosnia & Herzegovina, tuyển Mỹ sẽ gặp đội thắng trong cặp Bỉ và Senegal ở vòng 1/8. Con đường vào sâu của đội chủ nhà vì thế được đánh giá khá thuận lợi.

Bosnia & Herzegovina cũng có câu chuyện đáng chú ý của riêng mình. Sau khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 và vắng mặt ở hai kỳ World Cup tiếp theo, "Những chú rồng" đã trở lại đầy ấn tượng.

Họ hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4 nhưng kịp đánh bại Qatar 3-1 ở lượt cuối để giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Mỹ sẽ có đội hình gần như mạnh nhất. Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie, Sergino Dest và Folarin Balogun đều sẵn sàng ra sân, trong đó Balogun đã ghi 2 bàn tại giải năm nay.

Bên phía Bosnia và Herzegovina, lão tướng Edin Dzeko vẫn là niềm hy vọng trên hàng công dù chưa thể khai hỏa sau hai lần ra sân, trong khi Tarik Muharemovic trở lại sau án treo giò để gia cố hàng thủ.

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Đào Trần

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