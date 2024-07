MV bằng AI của Đan Trường bị chê bai

Đan Trường gây chú ý khi phát hành MV Em ơi ví dầu nhờ ứng dụng công nghệ AI. Sau gần một ngày ra mắt, sản phẩm ghi nhận hơn 110 nghìn lượt xem trên YouTube.

Song khi MV trình làng, vấp phải nhiều tranh luận về mặt hình ảnh và bối cảnh. "Gương mặt nhân vật cứng đơ, mắt không có hồn"; "Hình ảnh AI không đẹp bằng anh Đan Trường ngoài đời"; "Nhìn anh Bo khác quá, không nhận ra"; "Bối cảnh MV là miền Tây nhưng có ruộng bậc thang, núi non trùng điệp là sao?"; "Ca từ và hình ảnh, bối cảnh trong MV không khớp"... là những phản hồi từ người xem.

Theo Đan Trường, đây là thử nghiệm đầu tiên của anh khi tạo ra hình ảnh trong MV dân gian từ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ê-kíp mất hai tháng để thực hiện, trải qua nhiều lần chỉnh sửa.

"Khâu khó nhất khi thực hiện MV là dùng AI tạo chuyển động, do các công cụ hiện tại chỉ hỗ trợ tạo các đoạn video dài 4 giây mỗi lần. Để tạo ra một đoạn ngắn 4 giây, chúng tôi cần sử dụng từ 4 đến 16 tấm hình. Tôi và ê-kíp đã dùng các công cụ AI khác nhau để tạo hơn 600 hình ảnh", ca sĩ cho hay.

Việc áp dụng AI vào thực hiện các sản phẩm âm nhạc không còn xa lạ trên thế giới và cả Việt Nam. Năm 2023, nhà sáng lập Bobo Đặng còn cho ra mắt Ann, ca sĩ ảo đầu tiên tại Việt Nam cùng sản phẩm debut. Nhưng MV vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là giọng hát. Sản phẩm có lượt xem thấp.

Phần đông khán giả cho rằng họ sẽ không theo dõi, không chi tiền để theo đuổi một thần tượng ảo. Trao đổi với Tri Thức - Znews, Bobo Đặng nói: "Bản chất của ngành giải trí thì tranh cãi giúp việc truyền thông được tốt hơn. Một sản phẩm ra mắt sẽ có những ý kiến trái chiều, đây là điều không tránh khỏi. Chúng tôi đã lường trước được những tranh cãi và rủi ro, nó nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Nếu lo sợ tranh cãi, tôi đã không theo đuổi dự án này".

