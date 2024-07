Cuộc đấu khốc liệt giữa 3 'ông lớn' ngành giải trí Việt

Các chương trình truyền hình thực tế đang bùng nổ ở Việt Nam. 3 show gồm Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” và Đảo thiên đường cùng đổ bộ vào tối thứ 7 hàng tuần.

Thị trường giải trí nội địa đang chứng kiến việc dồn dập ra mắt các reality show (chương trình truyền hình thực tế). Một loạt show lớn đến từ các nhà sản xuất hàng đầu của Việt Nam thay nhau trình làng.

Đáng chú ý, trong khung giờ 20h-22h của thứ 7 tuần này, ba chương trình gồm Anh trai vượt ngàn chông gai (Yeah1); Anh trai “say hi” (Vie Channel thuộc Đất Việt VAC) và Đảo thiên đường (Cát Tiên Sa) đồng loạt lên sóng, tạo ra một cuộc chiến căng thẳng chưa từng có.

Sự sôi động của truyền hình thực tế

Gần nhất, nhà sản xuất Cát Tiên Sa công bố chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò mang tên Đảo thiên đường (Paradise Island) sẽ ra mắt khán giả vào tối 6/7.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Đảo thiên đường đánh dấu sự hợp tác giữa đài JTBC (Hàn Quốc), Đài truyền hình Việt Nam và Cát Tiên Sa. Format chương trình khá giống Single's Inferno - Địa ngục độc thân, show gây sốt tại Hàn Quốc nhiều năm qua. Toàn bộ quá trình lựa chọn người chơi, ghi hình, sản xuất đến hậu kỳ đều có sự “nhúng tay” của ê-kíp JTBC. Người chơi đến từ Hàn Quốc và Việt Nam. Đáng chú ý, họ sẽ giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh với nhau.

63 anh tài, anh trai đổ bộ trên hai chương trình truyền hình thực tế.

Dù không công bố chi tiết mức đầu tư song nhà sản xuất cho hay đã bỏ ra khoản chi phí lớn để có thể thực hiện chương trình. Ngoài phát sóng trên khung giờ vàng của VTV3, Đảo thiên đường còn chiếu ở đài JTBC. Do vậy, Đảo thiên đường đang là chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò được người xem, nhất là những khán giả trẻ, đón đợi.

Ngoài Đảo thiên đường, hai game show khác là Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” cũng độ bộ vào tối thứ 7. Anh trai vượt ngàn chông gai từ Yeah1, hiện đã phát sóng tập đầu tiên và tạo ra những thành tích đáng kể.

Tập mở màn lên sóng vào tối 29/6, hiện ghi nhận gần 4 triệu lượt xem và giữ vị trí thứ 5 top thịnh hành trên YouTube. Show cũng đạt rating cao nhất trong số các chương trình của VTV3, theo thông tin từ nhà sản xuất. Ngoài ra, tổng lượt thảo luận của Anh trai vượt ngàn chông gai trên các nền tảng mạng xã hội cũng gây ấn tượng.

Sau tập đầu, một số tiết mục của các anh tài thu hút sự bàn luận rôm rả từ cộng đồng mạng. Soobin, Kay Trần nhận sự yêu thích của đông đảo khán giả và được dự đoán tiến xa.

Cùng thời điểm phát sóng với Anh trai vượt ngàn chông gai là Anh trai “say hi”. Chương trình sở hữu dàn cast là các nghệ sĩ trẻ, đang được yêu mến hiện nay như HIEUTHUHAI, Anh Tú, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều…. Thành tích về lượt xem của Anh trai “say hi” luôn áp đảo. Các tập phát sóng của chương trình nhanh chóng chiếm ngôi vương trên YouTube chỉ sau thời gian ngắn.

Cuộc đấu của 3 "ông lớn"

Lên sóng cùng thời điểm, 3 reality show kể trên sẽ tạo ra cuộc so găng căng thẳng vào dịp cuối tuần. Đứng sau các chương trình này là những “ông lớn” trong ngành giải trí Việt. Cụ thể, Anh trai vượt ngàn chông gai đến từ tập đoàn Yeah1, "thế lực đang lên" trong lĩnh vực sản xuất show truyền hình thực tế vài năm qua.

Vào năm 2023, Yeah1 từng thành công với chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, phiên bản Việt hóa của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Chương trình được xem là “làn gió mới” với format hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, bàn luận từ khán giả, đồng thời chiếm lĩnh nền tảng mạng xã hội trong thời gian dài.

Có sẵn bàn đạp từ Chị đẹp, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng không quá khó khăn trong việc chinh phục người xem. Kịch bản của chương trình đảm bảo yếu tố gay cấn, mới mẻ (do mua bản quyền từ Call Me by Fire). Ngoài ra, điểm quan trọng nhất, Anh trai vượt ngàn chông gai sở hữu dàn thí sinh nam đa dạng lĩnh vực, ở nhiều thế hệ, với lượng fan đông, phong phú.

Trong khi đó, Anh trai "say hi" do Vie Channel, thuộc Đất Việt VAC sản xuất. Vie Channel đứng sau nhiều show đình đám gần đây như Rap Việt, Masked Singer... Anh trai "say hi" là format do Việt Nam sản xuất.

Show hẹn hò Đảo thiên đường được dự đoán "món ăn" mới lạ cho người xem truyền hình.

Nếu hai game show nói trên tập trung vào âm nhạc, vũ đạo, Đảo thiên đường lại có nội dung về hẹn hò, có thể là “món ăn” mới lạ để chiêu đãi các thượng đế. Cát Tiên Sa cũng là đơn vị sản xuất có kinh nghiệm tổ chức nhiều chương trình truyền hình thực tế, từng có không ít show đình đám.

Việc Cát Tiên Sa bắt tay với JTBC ghi hình, phát sóng Đảo thiên đường, chương trình thực tế về hẹn hò, được xem là nhằm lấy lại vị thế ở lĩnh vực sản xuất reality show.

Kết quả cuộc đấu giữa ba “ông lớn” trong ngành giải trí của Việt Nam hiện tại, sẽ phần nào được giải đáp vào tối 6/7.

Khán giả đang có nhiều lựa chọn giải trí dịp cuối tuần. Song có một thực tế đang hiện hữu, độ nóng của các chương trình kể trên ở một khía cạnh nào đó cũng ảnh hưởng liên đới tới nhiều game show, các MV, phim điện ảnh đang trình chiếu ngoài rạp, nhất là khâu truyền thông, marketing. Khi mà mức độ thảo luận, các chủ đề bàn tán của khán giả đều đồ dồn cho Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” và tới đây là Đảo thiên đường.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh T.H, một người nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức show truyền hình cho hay: "Các chương trình truyền hình thực tế lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” và tới đây là Đảo thiên đường đang 'hút' hết truyền thông thời gian này. Những chủ đề nóng, được bàn luận nhiều nhất đều xoay quanh các show nói trên. Do đó, nhiều chương trình truyền hình khác bị cạnh tranh trực tiếp về thị phần, lượng khán giả, mức độ thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ cũng cân nhắc kỹ lưỡng về thời điểm phát hành MV hay ra mắt sản phẩm mới trong giai đoạn này, đặc biệt là né dịp cuối tuần".