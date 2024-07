Phim có Hồng Diễm, Thu Trang bị chê kết gượng ép

Bộ phim "Trạm cứu hộ trái tim" với sự tham gia của Hồng Diễm, Quang Sự kết thúc tối 3/7. Kết phim mang tính chữa lành nhưng gây tranh luận.

Tối 3/7, tập 51 và cũng là tập cuối cùng của Trạm cứu hộ trái tim lên sóng. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực như Hồng Diễm, Quang Sự, Thu Trang, Thúy Diễm… Song thời gian qua, phim nhận nhiều tranh cãi do tình tiết vô lý, diễn xuất gượng gạo.

Cảnh cuối phim mở đầu bằng không gian trong bệnh viện. An Nhiên vẫn hôn mê trên giường bệnh, được Nghĩa túc trực. Ngồi bên cạnh, bé Gôn đọc thư tự viết, với hy vọng mẹ tỉnh lại để nói câu: “Con yêu mẹ biết nhường nào”.

Nghĩa và An Nhiên quay lại với nhau sau nhiều biến cố.

Nghĩa cầm tay An Nhiên và thừa nhận toàn bộ lỗi lầm về phía mình. Anh tỏ ra hối hận những việc đã làm và ước thời gian quay trở lại. Khi nghe những lời từ con trai và Nghĩa, An Nhiên chảy nước mắt. Dù vậy, chấn thương quá nặng khiến An Nhiên không thể phục hồi về tâm trí. Ký ức của cô dừng lại ở những ngày trẻ, khi còn đi học. An Nhiên được chuyển qua điều trị tại một bệnh viện tâm thần.

Thời gian này, Nghĩa thường xuyên qua lại thăm và chăm sóc vợ cũ. Cả hai đạp xe trong sân bệnh viện để nhớ về thời còn yêu nhau. Nghĩa cũng gửi lại tiền bán công ty Lan Hạ cho Ngân Hà (Hồng Diễm), xem đó là món quà dành tặng bé Kitty, con chung của hai người.

Trong khi đó, chuyện tình cảm của Ngân Hà (Hồng Diễm) và Vũ (Trương Thanh Long) chuyển biến tốt. Sau nhiều biến cố, Ngân Hà đón nhận tình cảm và hạnh phúc khi ở bên Vũ. Cả hai gọi nhau là vợ, chồng và đồng hành trong nhiều công việc. Ngân Hà cũng thực hiện xong chiến dịch thiện nguyện cho Trạm cứu hộ trái tim nhân dịp chương trình kỷ niệm 10 năm ra đời, phát triển.

Kết phim Trạm cứu hộ trái tim bị chê gượng ép.

Bạn thân của Ngân Hà là Mỹ Đình (Thúy Diễm) cũng viên mãn khi sinh 2 bé trai, một bé gái. Kết phim Trạm cứu hộ trái tim có hậu, mang tính chữa lành. Các nhân vật đều đón nhận hạnh phúc, vui vẻ sau những biến cố.

Tuy nhiên, nội dung và tình tiết phim lại tạo ra luồng ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả cho rằng diễn biến quá nhanh, gấp gáp. Vì thế, kết phim có phần gượng ép, mang tính “vui cả làng”. Số phận, tương lai của cậu bé Gôn cũng không được đề cập trong đoạn kết phim. Một nhân vật phản diện khác là Việt lại không phải trả giá.

“Kết phim quá vội vàng như đang chạy KPI. Tình tiết phim kém hấp dẫn”; “Tại sao đạo diễn lại để An Nhiên và Nghĩa quay lại với nhau sau những việc họ đã gây ra. Còn tương lai cậu bé Gôn thì sao, không thấy nhắc đến”; “Mọi bi kịch lại được giải quyết quá chóng vánh khiến người xem hụt hẫng”… là những phản hồi từ khán giả.

Ngoài ra, diễn xuất của Quang Sự, Hồng Diễm ở tập cuối tiếp tục vấp phải phản ứng từ khán giả. Trong một vài phân cảnh, bộ đôi bị nhận xét diễn xuất gượng gạo, thoại thiếu cảm xúc. Suốt hành trình phim, nhân vật nữ chính Ngân Hà từng nhiều lần khiến khán giả ức chế vì hành xử vô lý. Không ít ý kiến bày tỏ tiếc cho Hồng Diễm ở vai chính lần này.