VTV kiểm duyệt nghiêm ngặt hình ảnh show hẹn hò 'Đảo thiên đường'

Giữa cuộc đổ bộ của nhiều chương trình truyền hình thực tế, một game show về hẹn hò mang tên Đảo thiên đường (Parasite Island) do Đài truyền hình Việt Nam, nhà sản xuất Cát Tiên Sa, phối hợp với đài JTBC (Hàn Quốc) sản xuất đang được khán giả chờ đón.

Ngoài việc phát sóng trên khung giờ vàng của VTV3, chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò đầu tiên của Việt Nam còn chiếu trên đài JTBC lẫn YouTube. Vì vậy, theo lãnh đạo đài VTV, thời gian qua, show được kiểm duyệt nghiêm ngặt, về cả nội dung, hình ảnh, trang phục để phù hợp với văn hóa và người xem trong nước.

Sự kiện công bố chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò Đảo thiên đường diễn ra tại TP.HCM chiều 3/7, có sự góp mặt của đại diện của nhà sản xuất, Đài truyền hình VTV và lãnh đạo đài JTBC từ Hàn Quốc.

Tại chương trình, bà Huỳnh Thanh Tuyền, đại diện nhà sản xuất nhận được nhiều câu hỏi từ báo giới về format, nội dung và tính cạnh tranh của chương trình giữa bối cảnh hàng loạt game show thực tế đang bùng nổ tại Việt Nam, như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi”. Đáng chú ý, cả ba show này cùng đổ bộ vào tối thứ 7 hàng tuần, tạo nên một trận so găng quyết liệt chưa từng thấy.

Theo bà Tuyền, yếu tố làm nên sự khác biệt của Đảo thiên đường là các người chơi của chương trình được bảo mật đến phút cuối. Theo format chương trình, những người chơi tham gia chương trình là độc thân (đến từ Hàn Quốc và Việt Nam), sẽ được đưa đến đảo Phú Quốc để tham gia các thử thách.

Tại đây, người chơi nam - nữ, cùng gặp gỡ, trò chuyện, sinh sống cùng nhau trong một ngôi nhà chung. Sau đó, họ được ghép đôi, trải qua các buổi hẹn hò thú vị cũng như thử thách để chinh phục trái tim người đối diện. Nếu không thành công, người chơi sẽ phải rời khỏi chương trình. Đây là nút thắt quan trọng nhất, tạo ra sức hấp dẫn cho show.

“Đây là lần đầu tiên một show hẹn hò thực tế của Việt Nam được phát sóng trên đài JTBC của Hàn Quốc. Từ đó, khán giả của nước bạn sẽ phần nào cảm nhận được chân dung người trẻ Việt Nam, đẹp, ấm áp và mạnh mẽ. Để tạo ra chương trình này, hơn 100 chuyên gia, nhân viên của Hàn Quốc đã theo sát, phối hợp cùng chúng tôi thời gian qua”, bà Tuyền nói.

Theo nhà sản xuất, chương trình chú trọng yếu tố chân thật, tự nhiên của người chơi. Song để phát sóng lên khung giờ vàng của VTV và đài JTBC sau đó, ê-kíp phải trải qua quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt. Nhằm tránh những ồn ào không mong muốn, nhà sản xuất kiểm soát, ràng buộc người chơi bằng các hợp đồng, yêu cầu họ phải tự quản trị cách hành xử trong xuyên suốt quá trình tham gia chương trình.

“Trong trường hợp những rủi ro xảy đến nằm ngoài dự trù, tính toán của chúng tôi, nhà sản xuất sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh, mà đưa ra phương án xử lý hợp tình, hợp lý nhất trong khả năng. Tôi khẳng định bản cuối cùng phát sóng trên VTV cũng là bản đầy đủ chiếu trên YouTube”, đại diện nhà sản xuất khẳng định.

Ông Nguyễn Đức Hòa, phó giám đốc Trung tâm phim tài liệu của Đài truyền hình Việt Nam nhấn mạnh nhà đài kiểm duyệt chặt chẽ nghiêm ngặt, về cả nội dung, hình ảnh, trang phục.

“Với các chương trình hẹn hò đã phát sóng trên VTV, chúng tôi luôn kiểm duyệt kỹ, chặt chẽ, nhất là những hành vi thái quá như người chơi. Về trang phục, chương trình cũng phải hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam. Trong một chương trình truyền hình thực tế, việc va chạm sẽ phần nào bộc lộ tính cách của người chơi. Đôi lúc các nhân vật không kiềm chế, đưa ra những lời lẽ không được đẹp đẽ. Những việc đó nhà sản xuất phải cố gắng cắt đi. Tôi hy vọng thông qua chương trình, những hình ảnh đẹp của đảo Phú Quốc đến với khán giả Hàn Quốc và toàn thế giới”, ông Hòa chia sẻ.

Từ phía JTBC, ông Lee Sun Woo, đại diện nhà đài cho biết trong suốt quá trình casting, chọn lựa người chơi đến khâu ghi hình, sản xuất, hậu kỳ, đều có sự giám sát chặt chẽ từ đơn vị. Quá trình quay tại Phú Quốc diễn ra trong 3 tuần. Việc hậu kỳ, biên tập có sự phối hợp giữa nhà sản xuất Việt Nam lẫn JTBC.

“Mỗi ngày, chúng tôi đều liên lạc, trao đổi với nhà sản xuất Việt Nam để có sự thống nhất, hiệu quả. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn sản xuất nhiều chương trình ở Việt Nam. Đất nước của các bạn đang là thị trường giải trí đầy tiềm năng trong khu vực”, đại diện đài JTBC chia sẻ tại sự kiện.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.