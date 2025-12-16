Muôn vẻ ‘Mối duyên với Trung Quốc của tôi’

100 tác giả có tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh trong lễ trao giải cuộc thi sáng tác và kể chuyện chủ đề “Mối duyên với Trung Quốc của tôi” năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội chiều 15/12.

Ông Chu Văn - Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; bà Vũ Thanh Thủy - Tổng biên tập Thời báo VTV - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất.

100 giải thưởng gồm 10 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 40 giải khuyến khích - được chia đều ở 2 chủ đề: "Những khoảnh khắc ấm áp trong hành trình tôi gặp gỡ Trung Quốc" và "Trung Quốc hiện đại hóa trong lăng kính của tôi".

Trong số 10 tác giả được trao giải nhất, có nhiều gương mặt trẻ, đồng thời có cả tác giả 82 tuổi.

Việc cuộc thi thu hút các thí sinh trải dài nhiều thế hệ, từ những du học sinh đời đầu đến những bạn trẻ đang học tập hiện nay, đã mang đến cho các tác phẩm dự thi những cảm xúc mang tính liên thế hệ.

Một số tác phẩm ảnh thắng giải cuộc thi.

Chỉ diễn ra trong 20 ngày, nhưng cuộc thi sáng tác và kể chuyện “Mối duyên với Trung Quốc của tôi” năm 2025 đã nhận được hơn 800 bài dự thi. Rất nhiều câu chuyện, nhiều góc nhìn, nhiều khoảnh khắc được thí sinh ghi lại bằng nhiều hình thức sáng tạo khác nhau.

Ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, bày tỏ sự vui mừng khi ban tổ chức nhận về hơn 800 tác phẩm với nhiều hình thức phong phú. Có những câu chuyện bằng ngôn từ giàu cảm xúc, lay động lòng người, những tác phẩm nhiếp ảnh với góc nhìn độc đáo, cũng như các video ngắn sinh động, trực quan.

Mỗi tác phẩm là một ô cửa riêng biệt, giúp chúng ta cảm nhận rõ nét sợi dây tình cảm gắn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bà Vũ Thanh Thủy - Tổng Biên tập Thời báo VTV, trưởng ban tổ chức cuộc thi cũng cho rằng những tác phẩm thắng giải cuộc thi này thể hiện sự gần gũi của hai nền văn hóa và sự kết nối bền bỉ giữa nhân dân hai nước.

Đó chính là giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại, vượt lên khuôn khổ một sự kiện văn hóa thông thường, để trở thành một nhịp cầu cảm xúc.