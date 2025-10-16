Ra mắt cuốn sách 'Kết nối kinh doanh Việt - Trung: Tinh hoa Việt Nam'

Ấn phẩm được xuất bản song ngữ Việt - Trung giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tạo điều kiện cho sự hiểu biết, giao lưu và hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai quốc gia.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đồng thời Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm sau luôn cao hơn năm trước, đạt hàng trăm tỷ USD mỗi năm - minh chứng sinh động cho sự tin cậy, gắn bó và nhu cầu hợp tác to lớn giữa hai nền kinh tế.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, ấn phẩm Kết nối kinh doanh Việt - Trung: Tinh hoa Việt Nam ra đời có ý nghĩa thiết thực.

Cuốn sách "Kết nối kinh doanh Việt - Trung: Tinh hoa Việt Nam". Ảnh: NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Thông qua ấn phẩm, IMEX NEWS và Nhà xuất bản mong muốn các doanh nghiệp có thể truyền tải hình ảnh thương hiệu của mình bằng ngôn ngữ và phong cách phù hợp với thị trường Trung Quốc; tiếp cận trực tiếp các nhà nhập khẩu, đại lý phân phối, hệ thống thương mại điện tử và người tiêu dùng Trung Quốc.

Về mặt nội dung, ấn phẩm giới thiệu 32 doanh nghiệp, sản phẩm và thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam, đó là các sản phẩm nông sản chế biến, thực phẩm tự nhiên, hàng tiêu dùng thân thiện với môi trường, thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc Việt Nam.

Ấn phẩm được xuất bản song ngữ Việt - Trung giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tạo điều kiện cho sự hiểu biết, giao lưu và hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên. Về hình thức, ấn phẩm dày 104 trang, khổ 25x28 cm được in màu toàn bộ, có nhiều hình ảnh minh họa sinh động, giúp người đọc hình dung, hiểu rõ hơn về các sản phẩm và có lựa chọn tốt nhất cho mình.

TS Trần Chí Đạt, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản hy vọng cuốn sách Kết nối kinh doanh Việt - Trung: Tinh hoa Việt Nam không chỉ giúp truyền thông, quảng bá nông sản Việt Nam với người dân Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc mà còn là tài liệu xúc tiến thương mại thực tế giúp doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm những đối tác, mở rộng thị trường, đồng thời giúp các nhà nhập khẩu Trung Quốc có thêm nguồn thông tin tin cậy, đa dạng và chọn lọc về các mặt hàng Việt Nam.