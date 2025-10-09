Hành trình từ Hàng Châu ra thế giới của một tập đoàn ôtô

Cuốn sách "Tăng trưởng phi tuyến tính " mới ra mắt lý giải nguyên nhân phía sau sự thành công của tập đoàn ôtô ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Ấn phẩm do ba tác giả Xiaobo Wu, Jian Du và Sihan Li biên soạn, được xem là công trình nghiên cứu toàn diện về quá trình vươn lên của tập đoàn ôtô Geely - từ một doanh nghiệp khởi đầu nhỏ bé ở Hàng Châu trở thành tập đoàn sở hữu các thương hiệu toàn cầu như Volvo, Lotus và Zeekr…

Mỗi đổi thay đều bắt đầu vì con người

Tại buổi ra mắt sách hôm 8/10, ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books và ông Hoàng Anh Tuấn - Quyền Tổng giám đốc Tasco Auto, đều cho rằng một trong những yếu tố tạo nên thành công của Geely là khả năng thu hút nhân tài. Để làm được điều này, ông Lý Thư Phúc - người sáng lập Geely - trước hết đặt ra cho công ty một sứ mệnh khiến nhiều nhân viên ngưỡng mộ: chế tạo những chiếc xe tốt mà ai cũng có thể sở hữu, để xe Geely có thể hiện diện khắp toàn cầu.

Hình ảnh tại buổi ra mắt sách Tăng trưởng phi tuyến tính - Sự trỗi dậy của Geely. Ảnh: Thụy An.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, tầm nhìn của công ty có vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng các vị trí cấp cao, bởi ở cấp độ này, mức lương không còn chi phối quá nhiều, con người muốn chứng minh khả năng của mình.

Tuy nhiên, để giữ chân nhân tài ở lại công ty, ông Nguyễn Cảnh Bình cho rằng hành động phải đi đôi với lời hứa. Ông Lý Thư Phúc đã chứng minh sự cam kết này bằng hành động, ví dụ lập tức yêu cầu thu hồi toàn bộ hơn 100 chiếc xe đầu tiên không đạt tiêu chuẩn và dùng búa đập vỡ, dùng xe nghiền nát, để khẳng định quyết tâm xây dựng một thương hiệu chất lượng.

Nếu văn hóa công ty chú trọng người tài, thì văn hóa bán hàng của Geely lại chú trọng trải nghiệm của khách. Geely đã đi xa hơn việc đáp ứng các thông số kỹ thuật thuần túy để tập trung vào cảm nhận của người dùng, thể hiện qua các quy tắc bán hàng đặc biệt như quy tắc 8 giây, quy tắc 200 m.

Tôn trọng nhu cầu của con người, Geely còn tôn trọng bản sắc của doanh nghiệp khi thực hiện thương vụ sáp nhập. Thương vụ Geely mua lại Volvo là một ví dụ điển hình về chiến lược M&A thành công, dựa trên sự tôn trọng văn hóa doanh nghiệp.

Phản chiếu khát vọng nhiều doanh nghiệp

Cuốn sách được dịch và xuất bản tại Việt Nam với độ dài gần 500 trang, gồm 14 chương chia thành 5 phần, kể lại hành trình 25 năm của Geely qua nhiều giai đoạn đầy thách thức và đột phá.

Cuốn sách đi sâu vào các giai đoạn hình thành và tái cấu trúc, từ việc Geely chấp nhận sao chép, thất bại, rồi tự phát triển công nghệ động cơ, cho đến thương vụ lịch sử mua lại Volvo năm 2010 - bước ngoặt khiến cả thế giới kinh ngạc.

Cuốn sách Tăng trưởng phi tuyến tính - Sự trỗi dậy của Geely. Ảnh: G.

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, điều khiến Tăng trưởng phi tuyến tính - Sự trỗi dậy của Geely đặc biệt không nằm ở những con số thành công, mà ở tư duy đứng sau nó: “Tăng trưởng phi tuyến không phải là khái niệm dành cho riêng Geely, mà là quy luật vận động của thời đại. Chỉ khi doanh nghiệp biết tự phủ định, biết thay đổi hướng đi khi đạt đến giới hạn, họ mới có thể tiến xa. Câu chuyện của Geely cho thấy, không có điểm xuất phát nào là quá thấp nếu có tư duy đủ cao”.

Ở góc độ một doanh nghiệp ôtô đang đồng hành cùng Geely tại Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng hành trình của Geely phản chiếu khát vọng của nhiều doanh nghiệp: “Geely không sinh ra trong môi trường thuận lợi, nhưng họ dám làm khác và dám nghĩ xa. Đó cũng là tinh thần mà chúng tôi theo đuổi - không chỉ phân phối ôtô, mà từng bước xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thông minh và bền vững, nơi mỗi đổi thay đều bắt đầu từ con người, vì con người”.