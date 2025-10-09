Tác giả đoạt Nobel Văn học 2025 ra mắt bạn đọc Việt từ 8 năm trước

Cuốn sách đầu tiên của tác giả László Krasznahorkai được dịch tại Việt Nam là "Chiến tranh và chiến tranh", phát hành năm 2017.

Nhà văn László Krasznahorkai. Ảnh: tagesspiegel.

Nhà văn Hungary László Krasznahorkai vừa đoạt Giải Nobel Văn học đã được giới thiệu đến độc giả Việt Nam khá sớm, qua 2 cuốn sách. Gần một thập kỷ trước, Nhã Nam đã phát hành Chiến tranh và chiến tranh cùng Vũ điệu quỷ Satan, hai tác phẩm tiêu biểu giúp khắc họa rõ nét phong cách của nhà văn này.

Ngay khi Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố chủ nhân giải Nobel Văn học 2025, ông Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc bản quyền tại Nhã Nam - đã chia sẻ với Tri Thức - Znews về cơ duyên đưa László Krasznahorkai đến với độc giả Việt.

Dịch giả Giáp Văn Chung giới thiệu László Krasznahorkai

- Tác phẩm của László Krasznahorkai đã "đến" với Nhã Nam như thế nào? Điều gì khiến đơn vị ông quyết định mua bản quyền phát hành tác phẩm của nhà văn Hungary này tại Việt Nam?

- Nhã Nam mua bản quyền tác phẩm của tác giả László Krasznahorkai từ khoảng 8-9 năm trước, phát hành cách đây cũng khoảng chừng đó thời gian. Hai tác phẩm đã phát hành là Chiến tranh và chiến tranh và Vũ điệu quỷ Satan.

Chúng tôi biết tới tác giả này thông qua dịch giả Giáp Văn Chung - một người rất nhiệt tình giới thiệu tác giả, tác phẩm của Hungary. Sau khi dịch giả giới thiệu, ông gửi một phần bản dịch tới Nhã Nam, chúng tôi có tìm hiểu thêm các thông tin bằng tiếng Anh về tác giả.

Qua một thời gian thẩm định, chúng tôi quyết định mua bản quyền cuốn đầu tiên là Chiến tranh và chiến tranh, sau đó mua bản quyền cuốn thứ hai là Vũ điệu quỷ Satan. Hai cuốn đều do dịch giả Giáp Văn Chung dịch từ tiếng Hungary.

- Quá trình thẩm định đã diễn ra như thế nào?

- Đội ngũ thẩm định gồm các biên tập viên và các dịch giả. Thứ nhất, chúng tôi đều đồng quan điểm các bản dịch của dịch giả Giáp Văn Chung có chất lượng tốt.

Thứ hai, chúng tôi luôn có một kế hoạch giới thiệu tác giả tiêu biểu của các nền văn học thế giới tới độc giả Việt Nam - nhất là những nước ít được dịch. Ngoài các tác giả Anh, Pháp, Mỹ, Trung, Nhật, Hàn thì chúng tôi có dành một phần quota xuất bản hàng năm để thực hiện các tác phẩm nổi bật của nền văn học khác. Hungary cũng là một trong những nền văn học mà chúng tôi muốn giới thiệu tác giả tiêu biểu.

Thứ ba, thông qua việc đọc bản dịch, các biên tập viên đều nhận định tác phẩm có chất lượng văn chương cao.

Thứ tư, tác giả đã được các nhà phê bình Anh, Mỹ đánh giá rất cao. Dựa trên những tiêu chí này, chúng tôi quyết định xuất bản hai tác phẩm của László Krasznahorkai.

Hai cuốn sách của László Krasznahorkai xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: NN.

"Chúng tôi đã lựa chọn đúng"

- Độc giả tại Việt Nam đón nhận hai tác phẩm ra sao?

- Đây là một tác giả tương đối khó đọc. Nhóm độc giả yêu thích văn chương đón nhận tác phẩm khá hồ hởi. Tuy nhiên, trên phương diện đại chúng, các tác phẩm của László Krasznahorkai không phải sách được nhiều độc giả biết đến.

- Cảm xúc của anh ra sao khi nghe tin László Krasznahorkai đoạt giải Nobel Văn học 2025?

- Trước tiên, tôi vui mừng khi tác giả mà công ty mình khai thác được Giải Nobel Văn học.

Quá trình làm sách, chúng tôi luôn chọn lựa những tác phẩm chất lượng, có hàm lượng văn chương cao để giới thiệu tới bạn đọc trong nước, dù tác giả đó đã được tôn vinh hay chưa.

Việc László Krasznahorkai được Nobel là một ghi nhận rất lớn cho chính tác giả, còn chúng tôi cũng vui vì thấy rằng gu đọc, lựa chọn của mình có sự đồng cảm. Giải thưởng tiếp thêm niềm tin cho chúng tôi, rằng lựa chọn của chúng tôi đã đúng.

- Xin cảm ơn anh vì cuộc phỏng vấn!