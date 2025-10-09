Sách của ông Hoàng Nam Tiến vào Top 10 sách hay của doanh nhân Việt

Trong khuôn khổ Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025, ban tổ chức vinh danh 10 cuốn sách tiêu biểu của tác giả là doanh nhân Việt Nam nhằm lan tỏa tri thức và kinh nghiệm kinh doanh.

Ông Trần Hoàng, Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, phát biểu khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025 sáng 9/10 tại Đường Sách TP.HCM. Ảnh: DNSG.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025 tại Đường Sách TP.HCM từ ngày 9 đến ngày 12/10, ban tổ chức đã công bố danh sách “Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết” nhằm ghi nhận và lan tỏa những tác phẩm đặc sắc của các doanh nhân.

Dẫn đầu danh sách là 13 bài giảng của giáo Tiến của ông Hoàng Nam Tiến. Tác phẩm tập hợp những bài học đúc kết từ hành trình lãnh đạo và đào tạo thế hệ trẻ, được đánh giá cao về tính truyền cảm hứng.

Tác phẩm Chinh phục cá mập của bà Tôn Nữ Xuân Quyên, Chủ tịch HĐQT BLUSAIGON, kể lại hành trình gọi vốn, khởi nghiệp và phát triển thương hiệu từ con số 0. Cuốn Không ai cản được AI của Nguyễn Tiến Huy, CEO Pencil Group, phản ánh làn sóng chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt thông qua góc nhìn thực tiễn và sáng tạo.

Sách 13 bài giảng của giáo Tiến của ông Hoàng Nam Tiến được vinh danh trong Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025. Ảnh: DNSG.

Một số tựa sách khác thể hiện rõ dấu ấn quản trị và tư duy kinh doanh như Chào ngày mới của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn, hay Lựa chọn, Thiết kế và Nuôi sống Trải nghiệm khách hàng của ông Nguyễn Duy Linh, người đứng đầu công ty tư vấn về bán lẻ. Bên cạnh đó, tác phẩm Nông sản Việt Nam và Thế giới của doanh nhân Phan Minh Thông, Tổng giám đốc Công ty CP Phúc Sinh, mang đến bức tranh toàn cảnh về chuỗi giá trị nông sản Việt trong bối cảnh hội nhập.

Các tác phẩm còn lại trong top 10 bao gồm Nhân chuỗi cửa hàng của Phùng Thanh Ngọc - giám đốc điều hành Cổng Kết Nối Bán Lẻ, Tư duy mở của Nguyễn Anh Dũng - nhà sáng lập SBOOKS, Tuyển đúng dùng hay của Bùi Xuân Phong - nguyên Tổng giám đốc Sacom Tuyền Lâm, và Quản trị biến động và khủng hoảng của ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Theo ban tổ chức, danh sách năm nay cho thấy sự phát triển đáng kể của xu hướng doanh nhân viết sách. Đây là một hình thức chia sẻ kinh nghiệm đồng thời là cách họ định hình tư duy lãnh đạo, đóng góp tri thức cho cộng đồng và nâng tầm văn hóa đọc trong doanh nghiệp.