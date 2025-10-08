Khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025

Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025 diễn ra từ 9-12/10 tại Đường sách TP.HCM, tôn vinh doanh nhân viết sách và khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng doanh nghiệp.

Tủ sách Doanh nhân đã tiếp cận đông đảo bạn đọc, là nguồn tri thức phong phú và truyền cảm hứng cho sinh viên, giới trẻ. Ảnh: DNSG.

Sáng 9/10, Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2025 khai mạc tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đây là sự kiện thường niên do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn chủ trì phối hợp tổ chức từ năm 2020, với mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc, viết và chia sẻ tri thức trong giới doanh nhân Việt Nam.

Sự kiện năm nay đánh dấu 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và 73 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10). Nhiều hoạt động nổi bật diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ như triển lãm sách “Bác Hồ với doanh nhân doanh nghiệp”, công bố “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp”, vinh danh “Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết”.

Danh sách sách hay năm 2025 quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc như Hoàng Nam Tiến (13 bài giảng của giáo Tiến), Nguyễn Tiến Huy (Không ai cản được AI), Tôn Nữ Xuân Quyên (Chinh phục cá mập)… Các tác phẩm phản ánh hành trình làm việc, kinh nghiệm quản trị và bài học khởi nghiệp từ thực tiễn.

Ban tổ chức cho biết chương trình nhằm khuyến khích doanh nhân đến gần hơn với sách, đồng thời trở thành người truyền cảm hứng học tập suốt đời trong doanh nghiệp. Việc xây dựng tủ sách trong môi trường làm việc được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của sách trong việc định hình tư duy lãnh đạo và kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.