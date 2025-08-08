Phát động cuộc thi viết về doanh nghiệp gia đình

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ tháng 10, Doanh nhân Sài Gòn hợp tác cùng Hội xuất bản Việt Nam phát động cuộc thi viết về câu chuyện, giá trị từ mô hình doanh nghiệp gia đình.

Ông Trần Hoàng, Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, phát biểu tại sự kiện chiều 8/8 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Lần đầu tiên một cuộc thi viết về doanh nghiệp gia đình được chính thức phát động với chủ đề “Doanh nghiệp gia đình - Nơi khơi nguồn thương hiệu Việt”. Đây là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ tháng 10 năm 2025, do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn chủ trì tổ chức.

Cuộc thi khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước chia sẻ câu chuyện, kỷ niệm hoặc nghiên cứu xoay quanh mô hình doanh nghiệp gia đình, nơi hình thành nhiều thương hiệu uy tín và bền vững của Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng hoạt động này sẽ trở thành diễn đàn kết nối, tôn vinh những giá trị văn hóa doanh nghiệp mang tính kế thừa giữa các thế hệ doanh nhân.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ 1/8 đến 30/9. Ban giám khảo gồm các nhà báo kỳ cựu và chuyên gia xuất bản, trong đó có ông Nguyễn Trọng Chức (Trưởng ban giám khảo, nguyên thư ký tòa soạn tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật), ông Trần Trọng Dũng (Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam), ông Lê Hoàng (Ủy viên Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam)...

Cuộc thi thuộc khuôn khổ chương trình Gặp gỡ tháng 10. Hoạt động thường niên diễn ra từ ngày 8 đến 12/10 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), tập trung vào chủ đề doanh nghiệp và văn hóa đọc trong giới doanh nhân.

Điểm nhấn khác của sự kiện là lễ vinh danh “Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025” và “Top 50 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt”. Các danh hiệu này được xét chọn từ thực tiễn hoạt động xuất bản và phong trào đọc sách trong doanh nghiệp thời gian qua.

Triển lãm tại sự kiện sẽ trưng bày các danh mục sách như "Top 50 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2025", “Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025”, “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp năm 2025”. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham gia giao lưu, ký tặng, ra mắt sách với các tác giả doanh nhân đoạt giải.

Gala “Doanh nhân và Sách” tổ chức tối 12/10 là dịp kết nối giữa doanh nhân, nhà xuất bản và công chúng yêu sách.

Phát biểu tại lễ công bố chương trình, ông Trần Hoàng, Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, cho biết: “Năm nay, chúng ta lấy chủ đề doanh nghiệp gia đình, nơi khơi nguồn thương hiệu Việt. Chủ đề này rất đúng với tinh thần của lá thư hơn 100 chữ Bác Hồ viết năm 1945, và cũng gắn liền với định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong Nghị quyết 68 hiện nay”.