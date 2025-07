Quản lý khủng hoảng, bài học sống còn của doanh nghiệp

Các khủng hoảng lớn nhỏ có thể bất ngờ ập tới và gây tổn thất lớn. Do đó, kỹ năng xử lý cho các tình huống này cần được chuẩn bị và lên phương án từ trước, để tránh lúng túng.

Kỹ năng xử lý khủng hoảng rất quan trọng với các doanh nghiệp. Ảnh minh họa:C.F.

Cán bộ cấp trung và cấp cao ở công ty thường cần đối phó với các cuộc khủng hoảng lớn nhỏ. Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã có một bài phát biểu quan trọng năm 1959. Trong đó ông đề cập đến “crisis“ có nghĩa là “nguy cơ”. “Nguy” có nghĩa là “nguy hiểm”, “cơ” có nghĩa là “cơ hội.”

Mặc dù các chuyên gia cho rằng phân tích từ quan điểm ngôn ngữ học thì sự lý giải này là không hoàn toàn chính xác. Nhưng ý tưởng về các cơ hội tiềm ẩn trong cuộc khủng hoảng là có thật. Làm thế nào để biến khủng hoảng thành cơ hội là khóa học bắt buộc đối với quản lý.

Người Trung Quốc quan niệm: Ngăn chặn vấn đề trước khi chúng xảy ra. Theo tôi, đó là một câu lời vàng ý ngọc. Đừng chờ đợi cuộc khủng hoảng xảy ra và sau đó cố gắng xử lý theo kiểu mất bò mới lo làm chuồng. Kể cả mất bò mới lo làm chuồng, thì chúng ta cũng phải trả giá cho việc mất bò.

Bất kỳ tổ chức hoặc bất kỳ nhà quản lý nào cũng phải có hệ thống quản lý khủng hoảng khoa học. Đó là hệ thống quản lý khủng hoảng tài chính, hệ thống quản lý khủng hoảng nguồn nhân lực, hệ thống quản lý khủng hoảng kinh doanh, hệ thống quản lý khủng hoảng chiến lược...

CEO của công ty phải suy nghĩ từ cấp chiến lược, để thúc đẩy, để hướng dẫn đội nhóm có hướng đi đúng đắn. Ở đây chúng tôi tập trung vào thảo luận quản lý khủng hoảng ở tầng quản lý. Các nhà quản lý chuyên nghiệp là những người ưu tú trong mọi lĩnh vực. Điều khó khăn nhất trong quản lý không phải là vấn đề chuyên môn, mà là quản lý trí tuệ cảm xúc (EQ) của cá nhân.

Học giả về quản lý và nhà phân tâm học người Hà Lan Manfred F. R. kets de Vries đã đề cập đến việc sức khỏe tinh thần của người quản lý quyết định tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh trong bài báo Dạy quản lý cấp cao hàng phục ‘tâm ma’. Chúng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự phát triển sự nghiệp của các giám đốc điều hành, cản trở hoạt động của các tổ chức.

Kiến nghị của tôi là bạn hãy tìm cách để thư giãn từ những sở thích cá nhân khác nhau như: Âm nhạc, thể thao, thiên nhiên và sách triết học… để giữ cho tâm hồn được bình tĩnh trước áp lực.

Về hoạt động ngoại giao của doanh nghiệp, cần duy trì sự tương tác ổn định, tốt đẹp và lâu dài với các cơ quan truyền thông cốt lõi, khách hàng cốt lõi và các bộ phận chính phủ cốt lõi. Đừng chờ đợi mọi thứ xảy ra rồi mới nghĩ đến việc thực hiện quan hệ công chúng, như vậy bạn sẽ chỉ đặt bản thân và tổ chức của mình vào một tình huống rất thụ động.

Có một câu ngạn ngữ tiếng Anh: Hope for the best, prepare for the worst! (Hy vọng cho điều tốt nhất, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất!). Vào ngày đầu tiên khi bạn nhậm chức, bạn phải nghĩ đến ra tình huống tồi tệ nhất mình có thể gặp phải, kiên quyết ngăn chặn nó ngay từ đầu. Liên tục tích lũy và thu thập các kinh nghiệm quản lý khủng hoảng là phương pháp học tập có chi phí thấp nhất, có thể được sử dụng nhiều để tham khảo.