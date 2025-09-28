'Kiềng ba chân' tạo nên ý chí thép của một doanh nhân

Khởi nghiệp là con đường đầy rẫy chông gai và khó khăn. Tài năng thôi là chưa đủ, bạn cần sự sáng tạo, mạnh mẽ và kiên trì để đương đầu với sóng gió, trên cương vị thuyền trưởng.

Để đối mặt với những sống gió trên thương trường cần sự tỉnh táo và bản lĩnh. Ảnh minh họa: C.F.

Nền tảng quyết định kết cục, thái độ quyết định mục tiêu, mục tiêu quyết định ý chí, ý chí quyết định đời người! Trong lĩnh vực nào cũng vậy, chí hướng của một người lớn bao nhiêu, thì thành tựu của họ lớn bấy nhiêu.

Gia Cát Lượng từng nói: "Chí cần phải cao xa". "Chí" ở đây tức là tư duy, tư duy phải vượt ra khỏi khuôn mẫu, thì mới có thể thấu hiểu được ý nghĩa lớn lao của đời người ở mức độ cao nhất. Trong lòng ôm ấp chí hướng to lớn, thì mới có thể sinh ra động lực to lớn. Hãy đặt mình vào chỗ nguy hiểm để tìm đường sống, thì mới có thể dốc toàn bộ sức lực để khai phá và nỗ lực tiến lên, như vậy mới đạt được thành công lớn.

Khác biệt lớn nhất giữa con người và loài vật là con người có thế giới tinh thần phong phú hơn. Tinh thần là sự "tồn tại" vô hình, là yếu tố giúp cho con người vượt qua mọi trở ngại.

Tinh thần cũng là sự cộng hưởng của tư tưởng. Càng là những sức mạnh không nhìn thấy được, thì lại càng vĩ đại đến mức giúp chúng ta liên tiếp gặt hái thành công, tạo ra kỳ tích. Ví dụ như "tinh thần đội bóng chuyền nữ", phải trải qua sự khai thác, thực hành và dung hợp thì mới trở thành bản năng, từ đó mới trở thành "vũ khí" giúp các nữ cầu thủ gặt hái được thành công. Chỉ khi có niềm tin đến mức phi lý thì con người mới có thể thật sự thay đổi thế giới.

Tại Trung Quốc, qua hơn 30 năm lịch sử của các chủ doanh nghiệp tư nhân, từ Liễu Truyền Chí đến Vương Kiện Lâm, từ Jack Ma đến Giả Diệu Đình, đến nay doanh nghiệp tư nhân đã bước vào "nhiệm kỳ" thứ tư. Tinh thần của các chủ doanh nghiệp được phản ánh qua các thế hệ doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc luôn là sự kế thừa để phát huy, phát huy để đổi mới, đổi mới để truyền thụ, phổ biến.

Khi hồi tưởng lại quá trình sáng lập công ty, "Bậc thầy lập nghiệp" Liễu Truyền Chí đã đúc kết ra năm từ thể hiện quan điểm của ông về tinh thần doanh nhân. Năm từ có vai trò như "kim chỉ nam" đối với những người có ước muốn lập nghiệp là: hành động, trách nhiệm, chuẩn bị, kiên trì và tập thể.

Hành động là lập tức thực hiện, kiên trì thực hiện. Trách nhiệm là không được bỏ cuộc, gặp khó khăn không được lùi bước. Khi đã tìm được phương pháp đúng đắn thì kiên trì thực hiện đến cùng. Chuẩn bị là trước khi đưa ra quyết định quan trọng đều phải nghiên cứu tình hình thực tế và phân tích điều kiện của doanh nghiệp. Tập thể là không chỉ một mình thực hiện mà phải phát huy sự gan dạ, sáng suốt của cả tập thể.

Vương Kiện Lâm, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt, người liên tục giữ danh hiệu "Người giàu nhất Trung Quốc", nhiều năm liền nằm trong danh sách tỉ phú Trung Quốc do Tạp chí Forbes bình chọn, cho rằng: "Tinh thần doanh nhân có nhiều khía cạnh đáng lưu ý, trong đó có ba điểm quan trọng nhất là sức sáng tạo, kiên trì và trách nhiệm".

Jack Ma, nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba, cho rằng: "Đối với người quản lý một doanh nghiệp, niềm tin tất thắng không gì lay chuyển được là tư tưởng quan trọng nhất". Về tố chất của doanh nhân, Jack Ma bày tỏ rằng: "Làm bất cứ việc gì cũng đều phải có tinh thần mạnh mẽ, không có tinh thần mạnh mẽ thì bất cứ việc gì cũng đều không thể làm tốt được" và một trong những đặc trưng thuộc văn hóa doanh nghiệp của Alibba chính là tinh thần mạnh mẽ.

Theo Jack Ma, người kinh doanh có thể chia thành ba kiểu là nhà buôn, thương nhân và doanh nhân. Nhà buôn là người làm việc hoàn toàn vì lợi ích, có thể làm bất cứ việc gì, miễn là kiếm được tiền. Thương nhân là người tham lợi ích nhưng biết lựa chọn việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Còn doanh nhân là người nhận thức được mình có sứ mệnh phải tạo ra giá trị cho xã hội.

"Nếu một người trong đầu chỉ nghĩ đến tiền thì sẽ mãi không thể thành công, mãi mãi không thể trở thành doanh nhân. Chỉ khi nào một người nghĩ đến việc giúp đỡ người khác, tạo ra của cải cho xã hội, đóng góp cho sự phát triển của đất nước thì người đó mới có thể thật sự thành công".

Người có "tinh thần doanh nhân" nhất thiết phải chuyên tâm vào sự nghiệp của mình, có lòng say mê nhiệt thành với việc cống hiến, nỗ lực. Cho dù có bị người đời cười chê, doanh nhân vẫn vững niềm tin vào năng lực của mình, vào sứ mệnh thay đổi thế giới của mình.