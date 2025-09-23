Người trẻ muốn khởi nghiệp đừng mong thoải mái

Khởi nghiệp là chặng đường dài nhiều gian nan. Bạn cần kiên trì và không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình. Những gì bạn học được sẽ là hành trang hữu ích trên thương trường.

Vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn mới có thể thành công. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Một người trẻ tuổi đã lựa chọn khởi nghiệp thì chắc chắn phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị, dũng mãnh tiến lên với tốc độ nhanh và hiệu suất cao. Trong rất nhiều giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, có thể người lãnh đạo sẽ gặp phải những điều “không thoải mái”.

Nhưng cảm giác ấy chỉ là tạm thời, chứng tỏ doanh nghiệp đang trong quá trình tiến bộ, bước ra khỏi “khu vực thoải mái” vốn đã đạt được thành công trước đó để bắt đầu tiến lên đối mặt với thử thách khắc nghiệt hơn.

Lúc này người lãnh đạo đã trở thành chủ doanh nghiệp trưởng thành. Họ đã hình thành thói quen tích cực là xốc lại tinh thần cho bản thân mỗi khi cảm thấy “không thoải mái” bằng những lời động viên như: Mình đã rất nỗ lực phấn đấu và cũng đã có thu hoạch. Chưa đạt được thành công thì dù khó khăn đến mấy cũng phải tiếp tục kiên trì. Dùng sự kiên cường này để đổi lấy kinh nghiệm, từ đó xác định được năng lực và giá trị của bản thân.

Chỉ cần không đặt ra mục tiêu quá xa vời thì đối với những chủ doanh nghiệp không có nhiều tham vọng, “khu vực thoải mái” quả thật là một chốn nghỉ chân không tồi. Điều đáng chú ý ở đây là “khu vực thoải mái” của mỗi người đều không giống nhau.

Có thể “khu vực thoải mái” của bạn lại là “khu vực sấm sét” của người khác, hay “khu vực thoải mái” của người khác lại là “khu vực học tập” của bạn. Hãy nhớ rằng, rất có thể “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” giúp bạn mở mang tầm mắt lại chính là “vực sâu không đáy” của người khác.

Cũng xin hãy lưu ý rằng “khu vực học tập” càng làm bạn sợ hãi thì lại càng có thể kích thích tiềm năng lớn nhất của bạn. Hãy học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến về phía trước, đây cũng là động lực thúc đẩy bạn bước ra khỏi “khu vực thoải mái”.

Vậy làm thế nào để có đủ dũng khí bước ra khỏi “khu vực thoải mái”, tiến đến “khu vực học tập” và đón nhận thách thức?

Các doanh nghiệp cần có nhân tố mới để tạo ra thay đổi. Cái mới luôn đến từ sự thay đổi, nếu không phải sự thay đổi nào cũng mang lại kết quả như mong đợi thì các chủ doanh nghiệp cũng đừng lo lắng, bất an. Việc học tập từ xưa đến nay chưa bao giờ là muộn, bởi vì bạn vẫn có thời gian để đưa ra quyết định tiếp theo.

Hãy bước chậm lại, cho dù việc đó có khiến bạn cảm thấy không thoải mái và không an toàn thì cũng hãy bỏ chút thời gian để suy nghĩ, phân tích những điều mắt thấy tai nghe, sau đó dũng cảm đưa ra quyết định.

Tự tin và quyết đoán là những tố chất cần có của một chủ doanh nghiệp. Bước ra khỏi khu vực thoải mái là một việc rất khó và đòi hỏi phải có dũng khí rất lớn. Đây chính là lý do vì sao bạn có thể trở thành chủ doanh nghiệp còn người khác chỉ có thể làm thuê cho bạn.

Khởi đầu cẩn trọng và kiên định thực hiện không hề xung đột với nhau. Thực chất chúng lại chính là một và hỗ trợ cho bạn theo đuổi mục tiêu đến cùng. Hơn nữa, việc giảm tốc độ sẽ giúp bạn mở rộng phạm vi quan sát, từ đó mở rộng “khu vực thoải mái” của bạn.

Đối với chủ doanh nghiệp, có rất nhiều cách để mở rộng “khu vực thoải mái”. Bạn hãy nỗ lực tiếp nhận những cái mới, ví dụ như học thêm những kiến thức về quản lý, tâm lý, triết học, kinh tế… để hỗ trợ cho việc điều hành doanh nghiệp. Hoặc tiến hành mở rộng kinh doanh và đào tạo nhân lực, như vậy vừa giúp tăng cường sự gắn kết của tập thể, lại vừa tạo ra cơ hội rèn luyện cho các nhân viên.

Nếu cả đời bạn chỉ “ngồi trước cửa nhà ngắm thế gian” thì sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội. Thử trải nghiệm những điều mới tuy sẽ gặp phải khó khăn, nhưng nếu muốn bước ra khỏi “khu vực thoải mái” thì nhất định phải biết tiếp nhận kiến thức mới, tư tưởng mới, dũng cảm học tập và đón nhận thách thức.